【続々重版の話題作！】『隣国から来た嫁が可愛すぎてどうしよう。２』8/1(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
漫画：あざらし県
●あらすじあっちこっちで心の声が大騒ぎ！
異世界ドタバタラブコメディ、第２巻!!
特典情報はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/326118
原作情報はこちら！ :
https://pashbooks.jp/series/ringokuyome/
「隣国から来た嫁が可愛すぎてどうしよう。２」
漫画：あざらし県
原作：さくら青嵐
キャラクター原案：桑島 黎音
発売日：2025年8月1日
定価：700円+税
ISBN：9784391165456
●あらすじ
すごく可愛いのに!!相思相愛なのに!!
なんで手を出しちゃいかんのだあああああああ!!!
本音で話し合い、相思相愛となったサリュとシトエン。
しかし、結婚式までは“手出し禁止”の掟が！
可愛すぎる嫁の仕草にサリュの理性は崩壊寸前!!
そんな中、ヴァンデルからはとんでもない相談が。
さらには、寝ぼけたシトエンが知らない男の名を口にして!?
異世界ドタバタラブコメディ、第２巻!!
●特典情報
あざらし県の描き下ろしがもりだくさん！
各書店限定特典もお見逃しなく。
特典情報はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/326118
●コミックス情報
「隣国嫁」１巻続々重版中！
３刷は8/1出来予定！！！！
●原作情報
PASH!文庫
「隣国から来た嫁が可愛すぎてどうしよう。」１～３
定価：１～２巻／800円＋税 ３巻／850円＋税
判型：A6
好評発売中！
原作情報はこちら！ :
https://pashbooks.jp/series/ringokuyome/
●関連情報
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【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】
主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口
電話：03-3563-5315
E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp
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