【続々重版の話題作！】『隣国から来た嫁が可愛すぎてどうしよう。２』8/1(金)発売／PASH! コミックス

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株式会社主婦と生活社


「隣国から来た嫁が可愛すぎてどうしよう。２」


漫画：あざらし県
原作：さくら青嵐


キャラクター原案：桑島 黎音


発売日：2025年8月1日


定価：700円+税


ISBN：9784391165456



●あらすじ
すごく可愛いのに!!相思相愛なのに!!
なんで手を出しちゃいかんのだあああああああ!!!

本音で話し合い、相思相愛となったサリュとシトエン。
しかし、結婚式までは“手出し禁止”の掟が！
可愛すぎる嫁の仕草にサリュの理性は崩壊寸前!!
そんな中、ヴァンデルからはとんでもない相談が。
さらには、寝ぼけたシトエンが知らない男の名を口にして!?

あっちこっちで心の声が大騒ぎ！
異世界ドタバタラブコメディ、第２巻!!




●特典情報


あざらし県の描き下ろしがもりだくさん！


各書店限定特典もお見逃しなく。




特典情報はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/326118

●コミックス情報




「隣国嫁」１巻続々重版中！


３刷は8/1出来予定！！！！



●原作情報






PASH!文庫


「隣国から来た嫁が可愛すぎてどうしよう。」１～３


定価：１～２巻／800円＋税　３巻／850円＋税


判型：A6


好評発売中！


原作情報はこちら！ :
https://pashbooks.jp/series/ringokuyome/


●関連情報


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