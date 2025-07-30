TikTokで話題の短編作家デビュー作！朝の10分間読書にもおすすめ『少女、落下中』8/1(金)発売／主婦と生活社

写真拡大 (全6枚)

株式会社主婦と生活社


「少女、落下中」


著者：多未宿紅葉
イラスト：けーしん
発売日：2025年8月1日


定価：1,300円+税


ISBN：9784391165623



●あらすじ


もしもあの時、あなたと出会わなかったら----
不思議な空間で起こる出会いとかけがえのない絆
Tik Tok で大人気の短編作家・多未宿紅葉デビュー作
明日の世界が少し輝いて見える45の短編

＜収録予定＞
心クリーニング
夜だけの糸電話
バケツ上司
人魚とネイル
踊るエビフライ
愛犬と風呂に入る
...and more!













新刊・特典情報はこちら！ :
https://pashbooks.jp/info/shoujyo_rakkatyu/


●関連情報


◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo


　https://comicpash.jp/


◆PASH!BOOKS 公式サイト


　https://pashbooks.jp/


◆PASH!BOOKS 公式X（旧Twitter）


　@pashbooks(https://x.com/pashbooks)


◆PASH!シリーズ公式 Amazonストア


　https://www.amazon.co.jp/pash_series


【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】


主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口


電話：03-3563-5315


E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp


※アドレスの★を＠に変えて送ってください