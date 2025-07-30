TikTokで話題の短編作家デビュー作！朝の10分間読書にもおすすめ『少女、落下中』8/1(金)発売／主婦と生活社
株式会社主婦と生活社
著者：多未宿紅葉
もしもあの時、あなたと出会わなかったら----＜収録予定＞
心クリーニング
夜だけの糸電話
バケツ上司
人魚とネイル
踊るエビフライ
愛犬と風呂に入る
...and more!
新刊・特典情報はこちら！ :
https://pashbooks.jp/info/shoujyo_rakkatyu/
「少女、落下中」
著者：多未宿紅葉
イラスト：けーしん
発売日：2025年8月1日
定価：1,300円+税
ISBN：9784391165623
●あらすじ
もしもあの時、あなたと出会わなかったら----
不思議な空間で起こる出会いとかけがえのない絆
Tik Tok で大人気の短編作家・多未宿紅葉デビュー作
明日の世界が少し輝いて見える45の短編
心クリーニング
夜だけの糸電話
バケツ上司
人魚とネイル
踊るエビフライ
愛犬と風呂に入る
...and more!
新刊・特典情報はこちら！ :
https://pashbooks.jp/info/shoujyo_rakkatyu/
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【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】
主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口
電話：03-3563-5315
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