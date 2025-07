子供たちの心と体の健全な成長を願ったキッズスポーツ支援 ″小学生球児の夢の舞台″「マクドナルド・トーナメント」全国大会 8月11日(月・祝)-17日(日) 新潟で開催！

地域活性化を目指し、今年から全国各地持ち回り開催に始球式に、和田毅さん(福岡ソフトバンクホークス・球団統括本部付アドバイザー)が登場15日(金)「野球体験会」開催、ゲストは高岸宏行さん(ティモンディ)日本マクドナルド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO:トーマス・コウ)が、1986年よりサポートを続ける「高円宮賜杯 第45回 全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント」の全国大会が、2025年8月11日(月・祝)より新潟県の「HARD OFF ECOスタジアム新潟」はじめ8会場にて開催され、15日(金)には子供たちを対象とした野球体験会も開催されます。マクドナルドは、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」というパーパス(存在意義)に基づき、安全安心でおいしいお食事と心地よいサービスを提供することはもちろん、コミュニティの一員として、子供たちの心と体の健やかな成長を願い、キッズスポーツ支援をはじめとする様々な活動を行っております。歴史ある「高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会」には、1986年にサポートを開始し、約40年にわたり支援を続けております。各都道府県予選を勝ち抜いてきたチームが出場できる本大会は、今や高校野球の甲子園出場以上の狭き門となっており、現在では「小学生の甲子園」と称される全国の小学生球児たちにとって「憧れの舞台」です。地域活性化を目指し、今年から全国各地で持ち回り開催されることとなりました。初年度である本年は新潟県での開催となり、11日(月・祝)の始球式には和田毅さん(福岡ソフトバンクホークス・球団統括本部付アドバイザー)が登場します。15日(金)夕方には、より多くの子供たちに野球の楽しさを体感してもらうための野球体験会「野球であそぼー in NIIGATA」も開催されます。昨年は500人以上の参加者が楽しまれ好評を博したイベントで、お笑いタレントでプロ野球選手である高岸宏行さん(ティモンディ、栃木ゴールデンブレーブス)も昨年に引き続き、ゲストとして参加されます。日中外で体を動かすことがしづらくなったこの季節に、夕刻より子供たちに「なげる」「うつ」「はしる」を通じて楽しんでいただけるイベントです。【高円宮賜杯 第45回 全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント】【大会概要】大会会期: 2025年8月11日(月・祝)-17日(日)参 加: 53チーム開会式: 8月11日(月・祝)16:30- @HARD OFF ECO スタジアム新潟 ※予定[始球式] 和田毅さん(福岡ソフトバンクホークス・球団統括本部付アドバイザー)【ライブ配信】開会式・全試合 ※アーカイブ視聴も可能ですURL: https://jsbb.or.jp/game2025/e-school/ (全日本軟式野球連盟ホームページ)【野球体験会】日 時 : 8月15日(金)17:30-19:30 @HARD OFF ECO スタジアム新潟名 称 : 野球であそぼー in NIIGATA参 加 : 4歳~小学生(自由参加)※小学生以下は保護者同伴でのご参加を原則とさせていただきます。ゲスト : 高岸宏行さん(ティモンディ、栃木ゴールデンブレーブス)内 容 : ①「なげる」ストラックアウト/キャッチボール②「う つ」ティーボール体験③「はしる」ベースランニング