カンボジア初の大型ショッピングフェスに出展！「Presents.」が語る、日本雑貨・アニメグッズの現地での反響と可能性

JCI LAB Co., Ltd.(本社:カンボジア・プノンペン、以下JCI LAB)が展開する自社ブランド「Presents.」は、2025年7月26日(土)~27日(日)にカンボジア・プノンペンのKoh Pich展示会場で開催された「Phnom Penh Shopping Festival 2025」にシルバースポンサーとして出展しました。日本の雑貨・化粧品・アニメグッズを販売し、現地の若年層を中心に多くの反響を集めました。

カンボジアは、かつて日本から多くの支援を受けてきた歴史的背景を持ち、日本文化や製品に対して親しみを抱く国です。アニメやファッション、コスメといった日本発のカルチャーは特に若者を中心に浸透しており、日本に関連するイベントや商品は常に高い注目を集めています。そのため、体験型の日本文化イベントや日本製品の紹介は、現地消費者の心をつかむ非常に効果的な手段であり、販促・ブランディングの場としても有効です。

高まる日本文化への関心と市場の可能性

さらに、World Population Review(2024年)によれば、カンボジアの平均年齢は27.1歳。労働人口(15~64歳)が全体の約65~70%を占める若年層主体の市場であり、経済成長と消費意欲の拡大が進んでいます。スマートフォンやSNSの普及率も高く、Facebook・Instagram・TikTokを通じた情報発信力を持つ“SNSネイティブ”世代が、いまや購買の主導層となっています。

今回の「Phnom Penh Shopping Festival 2025」は、まさにこうした新しいカンボジアの消費トレンドを直に体感できる場であり、市場ニーズの把握・商品反応の収集・ブランドテストとしての価値も非常に高いイベントでした。

日本のアニメグッズなどが溢れるPresents.の出展ブース

特に「かわいい」「日本風」「限定感」といったキーワードが購買を後押しする中で、Presents. が扱う日本雑貨やアニメグッズは、「信頼できる品質」×「SNS映え」という強みを武器に、現地の若年層やファミリー層から大きな支持を獲得しました。

まだ多くの日本企業が進出していない今こそ、先行者メリットを得る絶好のタイミングです。カンボジア市場への手応えを、リアルな体験として得られた今回の出展は、今後の戦略を考える上でも大きな意義を持つ結果となりました。

“恋の神社”に多くの来場者が共感

「Presents of life」ブースのビジュアル。富士山、鳥居、招き猫など日本文化の象徴を用い、来場者に日本の魅力を直感的に伝えるデザインに。日本文化体験「恋の神社」展示コーナー。来場者がハート型の絵馬に願いを込めて掲げた

ブース内では、来場者に日本文化を体感してもらえるよう、神社をモチーフにした「恋の神社」展示コーナーを設置しました。願いごとを書いた短冊を吊るす形式は、日本のお祭りや初詣で見られる伝統的な風習を再現したもので、写真映えする演出も相まって、多くの来場者の注目を集めました。SNSでの話題化は確認できていないものの、展示を通して来場者同士の交流が生まれる温かい空間となりました。

短冊に願いごと:

来場者はハート型の短冊に願いごとを記入し、掲示板に吊るすスタイルを楽しみながら、日本の文化に触れていました。中には何度も書き直しながら真剣に願いを綴る若者の姿もあり、日本文化に対する関心の高さがうかがえました。

寄せられた願い:

平和や恋愛、家族への願いが込められた絵馬たち。来場者の思いがひとつひとつに宿る

「Cambodia need peace and stop war」「Let’s go forward together」といった平和を願う声のほか、「好きな人に気持ちが届きますように」「家族が健康で幸せに暮らせますように」といった恋愛や家庭にまつわるメッセージが多く寄せられました。掲示板に短冊が増えていく様子は、訪れる人々の気持ちをつなぐあたたかな空間を演出しました。

主催者KHB Eventと今後の展望

今回のフェスティバルを主催したKHB Eventは、カンボジア国内で商業展示会や教育イベント、エンタメフェスなどを数多く開催してきた実績を持つイベント企画運営会社です。これまでに10年以上の経験を有し、政府や民間企業との連携も積極的に行っています。2022~2024年の間には52件の貿易展示会が開催され、2025年末には第2回Phnom Penh Shopping Festivalの開催も予定されています。

マネージングディレクターのティム・ブタ氏は、「カンボジア企業だけでなく、日本企業にもぜひ出展してもらいたい。このイベントは在庫処分の場というだけでなく、新しい顧客との出会いやブランディングの場として活用できる」とコメントしており、KHB Eventとしても今後さらに国際的な出展者の参加を促進していく方針です。

Phnom Penh Shopping Festival 2025 の開会式で挨拶を行う、KHB Event マネージングディレクターのティム・ブタ氏

JCI LABの取り組みと今後

JCI LABは、カンボジアと日本のビジネスをつなぐ架け橋となることをミッションに掲げ、両国の経済的な結びつきを強化しながら、より多くのカンボジアファンを創出することを目指して活動しています。単なるビジネス展開にとどまらず、文化交流や相互理解の促進にも力を入れ、日本とカンボジアの持続可能な関係づくりをサポートしています。

こうした活動の一環として、JCI LABでは日本企業の皆さまがカンボジア市場で新たな可能性を見出せるよう、出展・プロモーションの支援、イベントプランニングのご相談、販路拡大のお手伝いなど、幅広いサポートを行っています。カンボジアでのビジネス展開やプロモーションに関するお悩みがあれば、ぜひJCI LABにご相談ください。

今回の「Phnom Penh Shopping Festival 2025」出展を通じて、現地における日本文化への関心の高まりと、その広がりの可能性を改めて実感することができました。この手応えを活かし、今後も日本とカンボジアの文化交流をさらに促進する取り組みを続けてまいります。

その一環として、JCI LABでは日本とカンボジアのポップカルチャーと伝統文化を融合させた自社イベント「KAWAII-CON」を主催しています。

KAWAII-CONの今後について

KAWAII-CONは、日本とカンボジアの文化をつなぐ交流イベントとして、2025年以降も継続的な開催を予定しております。

今後も、両国のポップカルチャーや伝統文化を楽しめる多彩なプログラムを提供し、より多くの皆さまにご参加いただけるイベントづくりを目指してまいります。最新情報は公式WEBサイトおよびSNSにて随時発信中です。

詳細ページ:https://jci-lab.com/about-kawaiicon

KAWAII-CON公式サイト:https://khmerfes-kawaii.com/

Facebook:「Kawaii-Con Cambodia(https://khmerfes-kawaii.com/ja/)」

Instagram:「khmerfes_kawaiicon(https://www.instagram.com/khmerfes_kawaiicon/)」

協賛・出展のご案内

KAWAII-CONでは、日本文化を愛するカンボジアのファンに向けて、製品やサービスをPRしたい企業様のスポンサーおよび出展を随時募集しています。

また、本イベントの趣旨にご賛同いただき、共にイベントを盛り上げてくださるパートナーや団体の皆さまのご参加も歓迎しております。

JCI LABは今後も、日本とカンボジアをつなぐ文化イベントの企画・運営に取り組んでまいります。KAWAII-CONへの協賛・出展、自社イベントに関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

JCI LAB CO., LTD

JCI LABは、カンボジアと日本のビジネスを繋ぐ架け橋となることをミッションに掲げ、両国の経済的な結びつきを強化し、より多くのカンボジアファンを創出することを目指して活動しています。カンボジア市場開拓とビジネス支援を専門とするJCI LABは、日本企業のカンボジア進出をサポートし、持続可能な経済成長に寄与するための重要な橋渡し役を務めています。



会社名 :JCI LAB CO., LTD.

設立 :2023年10月12日

代表取締役:ヤン・ファン

所在地 :41 St 322, Phnom Penh, カンボジア

事業内容 :カンボジア文化の紹介イベントを開催

カンボジア進出・現地視察に関するサポート

日本とカンボジアでの輸出入

カンボジア不動産の紹介及び販売代理業務

不動産に関するマーケティング、企画、情報提供及びプロモーション活動

URL :https://jci-lab.com/



【お問い合わせ先】

JCI LAB CO.,LTD

Email: contact@jci-lab.com