AIデータ社、スマート農業の記録×評価×知財化を一体化し、次世代農法の競争力に「AI孔明 on IDX × Tokkyo for Agri-GX」を提供開始

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326254&id=bodyimage1】企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社)は、農業法人・JA・食品メーカー・農業関連行政・アグリテック企業向けに、GX農法の“見える化” と“特許化” を支援する統合プラットフォーム「AI孔明 on IDX × Tokkyo for Agri-GX」の提供を開始しました。有機農法・スマート施肥・再生農業など、持続可能な農業技術が増える一方で、「どの技術がどれだけCO2を削減しているのか」、「その実践が誰のもので、どう保護されるのか」が可視化されていない現状が続いています。【現場で直面している課題】● 圃場ごとの気候・土壌・収量データがバラバラで、MRV(計測・報告・検証)に対応できない● 有機農法や地域独自の施肥・栽培ノウハウがマニュアル化されず、人依存・属人化● 他の農場や企業に技術を真似されてしまい、差別化・競争力にならない● カーボンクレジット制度の対象になるかどうか判断が難しい【AI孔明 on IDX × Tokkyoの機能概要】1. 農場データの時系列統合と安全な管理(IDX)→ 気温・水分・CO2濃度、灌漑・施肥・作付履歴、収穫データを時系列に記録。複数圃場の比較・管理にも対応。証跡付きでMRV対応に。2. 脱炭素農法の技術要素を特許化し、ブランド力に変換(Tokkyo)→ 有機農法の工夫、スマート施肥装置、作付ローテーションのロジックなどを技術出願し、農法そのものの差別化と他者による模倣防止に。3. 「どの営農行動が脱炭素に寄与したか」をAIが言語化・構造化(AI孔明)→ 圃場で行われた施肥・耕起・水管理・被覆資材の使用などの作業記録を読み取り、炭素収支に関連する行動だけを自動抽出・分類例:「今年は無施肥区を2割導入し、有機物還元率を20%高めた」など、CO2削減に関係のあるアクションを定性的に「見える化」■ 導入による効果予測担当領域 Before(導入前の課題) After(導入後の変化)農場運営: 気象や施肥データが紙・口頭・感覚に依存・・ 記録・一元管理(IDX)ブランド構築: 地域農法を真似されやすい・・・・・・・ 特許出願で技術・手法に明確な保護(Tokkyo)ESG・GX評価:CO2削減実績の数値証明が困難・・・・・ AIによる削減評価+報告書自動生成(AI孔明)事業継承:ノウハウが特定の人に依存・・・・・・・・・ 農法が知財化+デジタルマニュアル化で継承可能■ 詳細、お問い合わせ・無料トライアル申し込みはこちらhttps://www.idx.jp/gx/■ 今後の展望● 農地台帳・水利台帳・衛星画像との連携によるGX農法デジタルツイン構築● 食品メーカーとの「低CO2原料」連携によるトレーサビリティ強化● 農業高校・大学・農業研修機関との連携によるスマート農法教育の標準化■ 現場の声「実際にCO2を減らしてるのに“証明できない農法”と言われて悔しい」「うちの施肥法は他と違うのに、記録も残らず他に使われているだけ」「GX農業をやってるつもりでも、報告書が作れずクレジット対象外にされる」【AIデータ株式会社について】名 称:AIデータ株式会社 代表者:佐々木 隆仁設 立:2015年4月 所在地:東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F資本: 1億円(資本準備金15億2500万円)