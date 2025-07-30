★株式会社ブシロードクリエイティブ PRESS RELEASE★
2025年7月29日(火)
フラワノーズ フェアリテール シリーズ
株式会社ブシロードクリエイティブ
報道関係者各位
★PRESS RELEASE★
【新商品】8月1日(金)より
中国発大人気コスメブランド『Flower Knows』のプライズが
モーリーファンタジー/PALO限定で登場！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2025年8月1日(金)から株式会社イオンファンタジー（以下、イオンファンタジー）が運営するアミューズメント施設にて『Flower Knows』のプライズを順次展開いたします。
『Flower Knows』フェアリテールシリーズ プライズ商品一覧
■中国発大人気コスメブランド『Flower Knows』のプライズが登場！日常使いしやすいアイテムがラインナップ！
中国発大人気コスメブランド『Flower Knows』のプライズがモーリーファンタジー/PALO限定で登場！
日常使いしやすい3アイテムがラインナップ。ぜひゲットして、『Flower Knows』のコスメと一緒に使用しよう！
イオンファンタジーが運営する「モーリーファンタジー」等のアミューズメント施設において8月1日(金)より順次展開いたします。
皆様のお越しをお待ちしております。
■展開概要
展開期間：8月1日(金)より順次展開～なくなり次第終了
展開店舗：モーリーファンタジー / モーリーファンタジーｆ/ PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）/クレーン横丁/Feedy Arcade/オンラインクレーンゲーム/モーリーオンライン
モーリーファンタジー公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/
モーリーファンタジー プライズ情報：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/
■プライズ景品概要
・Flower Knows バニティポーチ 全３種
バニティポーチ 全３種
・Flower Knows コンパクトミラー 全2種
コンパクトミラー 全2種
・Flower Knows キャニスター 全2種
キャニスター 全2種
■総額8万円！豪華「シェルズジュエルコレクション All in BOX」が当たるSNSキャンペーンを開催！
モーリーファンタジー公式SNSにて総額8万円相当！豪華「シェルズジュエルコレクション All in BOX」
が当たるキャンペーンを実施します。詳細は公式アカウントをご確認ください。
応募期間：2025年7月29日(火)～8月11日(月・祝) 23：59
モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of
モーリーファンタジー公式Instagram：https://instagram.com/mollyfantasy_jp(https://instagram.com/mollyfantasy_jp)
詳しい情報はHPをチェック！
・ブシロードプライズ公式HP
https://prize.bushiroad-creative.com/
・ブシロードプライズ公式X(旧Twitter)
@bushi_prize
※掲載の際には、下記の記載をお願いします
(C)Flower Knows
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ブシロードクリエイティブ
〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル4階
URL：https://bushiroad-creative.com
E-mail：support@bushiroad-creative.com
担当：佐伯