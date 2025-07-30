★株式会社ブシロードクリエイティブ PRESS RELEASE★

写真拡大 (全9枚)

株式会社ブリリアントプラス

2025年7月29日(火)



フラワノーズ フェアリテール シリーズ


株式会社ブシロードクリエイティブ





報道関係者各位


★PRESS RELEASE★


【新商品】8月1日(金)より


中国発大人気コスメブランド『Flower Knows』のプライズが


モーリーファンタジー/PALO限定で登場！




株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2025年8月1日(金)から株式会社イオンファンタジー（以下、イオンファンタジー）が運営するアミューズメント施設にて『Flower Knows』のプライズを順次展開いたします。






『Flower Knows』フェアリテールシリーズ プライズ商品一覧



■中国発大人気コスメブランド『Flower Knows』のプライズが登場！日常使いしやすいアイテムがラインナップ！


中国発大人気コスメブランド『Flower Knows』のプライズがモーリーファンタジー/PALO限定で登場！


日常使いしやすい3アイテムがラインナップ。ぜひゲットして、『Flower Knows』のコスメと一緒に使用しよう！










イオンファンタジーが運営する「モーリーファンタジー」等のアミューズメント施設において8月1日(金)より順次展開いたします。


皆様のお越しをお待ちしております。




■展開概要


展開期間：8月1日(金)より順次展開～なくなり次第終了


展開店舗：モーリーファンタジー / モーリーファンタジーｆ/ PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）/クレーン横丁/Feedy Arcade/オンラインクレーンゲーム/モーリーオンライン


モーリーファンタジー公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/


モーリーファンタジー　プライズ情報：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/




■プライズ景品概要


・Flower Knows　バニティポーチ　全３種




バニティポーチ　全３種


・Flower Knows　コンパクトミラー　全2種




コンパクトミラー　全2種




・Flower Knows　キャニスター　全2種




キャニスター　全2種


■総額8万円！豪華「シェルズジュエルコレクション All in BOX」が当たるSNSキャンペーンを開催！






モーリーファンタジー公式SNSにて総額8万円相当！豪華「シェルズジュエルコレクション All in BOX」


が当たるキャンペーンを実施します。詳細は公式アカウントをご確認ください。




応募期間：2025年7月29日(火)～8月11日(月・祝) 23：59


モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of


モーリーファンタジー公式Instagram：https://instagram.com/mollyfantasy_jp(https://instagram.com/mollyfantasy_jp)




詳しい情報はHPをチェック！


・ブシロードプライズ公式HP


https://prize.bushiroad-creative.com/




・ブシロードプライズ公式X(旧Twitter)


@bushi_prize




※掲載の際には、下記の記載をお願いします


(C)Flower Knows




【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社ブシロードクリエイティブ


〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル4階


URL：https://bushiroad-creative.com


E-mail：support@bushiroad-creative.com


担当：佐伯