″大人ディズニー″ の新スタイル！夢の国の小さなお店と、魔法のパーティーへようこそ！『樹脂粘土でつくる ディズニーミニチュアフード』創刊

アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社

アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社(本社:東京都新宿区、ゼネラルマネージャー アントワーヌ・ドゥヴォー)は、2011年に『パイレーツ・オブ・カリビアン』を創刊してからディズニーシリーズの第11弾となる『樹脂粘土でつくる ディズニーミニチュアフード』を2025年8月20日 (水) に創刊します。

当コレクションは、ミニチュアフードの多彩な技術を学びながら、ディズニーキャラクターをモチーフにしたかわいいミニチュアを制作していくシリーズです。

ディズニー/マーベル シリーズは、当社から出版する関連商品だけでも累計発行部数1,400万部超の

大人気シリーズとなっています。

※当社出版ディズニー関連シリーズ商品の全号累計発行部数:14,397,150部 2025年7月現在 当社調べ

サイトでは、先行予約を受け付け中です。

商品サイト:https://hcj.jp/dmf/p(https://hcj.jp/dmf/p)

必要な材料とマガジンがセットに!パンやスイーツを、ディズニーキャラクターデザインのミニチュア雑貨とコーディネートしましょう。

必要な材料はすべて付属し、毎号1、2 個のパンやスイーツをつくることができます。マガジンではつくり方をわかりやすく解説しているので、初心者の方でもすぐに始められます!

また、ディズニーキャラクターデザインのミニチュア食器やアイススタンドなども不定期で付属します。自分がつくった作品とのコーディネートを楽しんで、あなたのディズニーワールドを広げましょう!

ミッキー&フレンズくまのプーさん不思議の国のアリス美女と野獣

ディズニーの魅力を詰め込んだ、かわいくてリアルなミニチュアフードのラインナップ!

ミッキー&フレンズ

くまのプーさん

美女と野獣

不思議の国のアリス

お申込みの方全員にもれなく素敵なプレゼント!

ミニチュアフード制作に便利なツールセットや、ディスプレイできるアイテムなど豪華なセットをプレゼント!

<<特典1>>

■樹脂粘土ツールセット

ミニチュアフードを制作するための便利なツールセットです。

本シリーズでしか手に入らない、ディズニー柄のアイテムも!

<<特典2>>

■ハロウィン&クリスマス アイテムセット

ディズニーキャラクターのかわいいハロウィン&クリスマスアイテムのセットです。ランタンは光ります!

ディズニーファン必見!豪華なアイテムが揃った <<プレミアム定期購読特典>>

第4号以降400円 (10%税込) を追加するプレミアム定期購読をお申込みの方には、ディズニーデザインディスプレイケース+フィギュア・家具セットを4回に分けてお届けします!

ディズニーの世界を忠実に再現したアイテムやインテリアを並べて、オリジナルコーディネートを楽しみましょう!

※ミニチュアフードは付属しません ※一部の食器、小物は本誌に付属します ※第35,71,95,119号でお届けとなります

【商品概要】

■商品名 『樹脂粘土でつくる ディズニーミニチュアフード』

■価 格 創刊号特別価格299円(10%税込)

第2号以降は通常価格1,299円(10%税込)

プレミアム定期購読をお申し込みの場合、第4号以降は通常価格1,699円(10%税込)

■発売日 2025年8月20日(水) ※地域によって発売日は異なります

■販売場所 全国の書店・商品ウェブサイトにて発売

■刊行頻度 週刊

■刊行号数 全120号(予定)

■ 商品サイト https://hcj.jp/dmf/p

■ 商品に関するお問い合わせ

【アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社】

当社は、フランスの出版社 アシェット・リーブルの子会社です。1826年に創立されたアシェット・リーブルは、一般書籍部門で世界第3位に位置し、2019年には23.84億ユーロ(約3,115億円)の売上実績をあげました。その世界的出版社が日本に進出したのは2003年3月。子どもから大人まで幅広い年代に愛される様々な趣味の世界を楽しみながら体験できるテーマ別のパートワーク(分冊百科)誌を販売しています。

