クラウド型アルコールチェックサービス「アルろくfor LINE WORKS」が IT導入補助金2025に採択――「補助金活用ウェビナー」を開催

2025年7月30日、株式会社トリプルアイズ(本社:東京都港区、代表取締役:山田 雄一郎、東京証券取引所グロース市場《証券コード:5026》、以下トリプルアイズ)は、クラウド型アルコールチェックサービス「アルろくfor LINE WORKS」、「LINE WORKS」が、2025年度のIT導入補助金「通常枠」の対象となったことをお知らせいたします。これにより、導入費用の最大150万円(補助率1/2)が補助されます。IT導入補助金とはIT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。対象となるITツール(ソフトウェア、サービス等)は事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開(登録)されているものとなります。また、相談対応等のサポート費用やクラウドサービス利用料等も補助対象に含まれます。補助金申請者(中小企業・小規模事業者等のみなさま)は、IT導入補助金事務局に登録された「IT導入支援事業者」とパートナーシップを組んで申請することが必要となります。採択概要このたび、当社が提供するクラウド型アルコールチェックサービス「アルろくfor LINE WORKS」が、 経済産業省管轄の「サービス等生産性向上IT導入支援事業」(通称:IT導入補助金2025)におけるIT導入支援事業者として正式に採択されました。2025年度IT導入補助金「通常枠」のポイント1. 対象:業務効率化やDX等に向けたITツール2. 補助上限額:5万円超~150万円以下 (補助率1/2~2/3)「アルろくfor LINE WORKS」の特徴とメリット「アルろくfor LINE WORKS」は、AI顔認証機能を搭載したクラウド型アルコールチェックサービスです。LINE WORKS上でアルコールチェックや運転日誌の記録、承認作業を行うことができ、ドライバーや(安全運転)管理者の業務負担を大幅に軽減します。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326234&id=bodyimage1】1.AI顔認証技術でなりすましを防止トリプルアイズ社の技術者による、国内開発AI顔認証エンジンを実装しているため、高い精度での顔認証技術で本人確認を行い、不正を防止します。2.導入済みアルコール検知器のご利用が可能アルコール検知器の検知量をOCR機能で読み取るため、国家公安委員会が定めるアルコール検知器をご利用いただいているお客様であれば、導入済みの対象アルコール検知器のご利用が可能です。3.クラウド上に運転日誌の記録・管理が可能アルコールチェックと同時に、運転日誌の記録もできます。カスタマイズ機能によって、任意の記録項目を設定することが可能です。「アルろくfor LINE WORKS」サイトURLhttps://lw-app.3-ize.jp/alroku/# IT導入補助金活用ウェビナー随時開催中#当社では、「アルろくfor LINE WORKS」とIT導入補助金に関するウェビナー「IT導入補助金“第4・5次申込”攻略 × アルろく for LINE WORKS」を随時開催中です。ウェビナー開催日時2025/08/06 (水) 12:30 - 13:002025/08/15 (金) 13:30 - 14:002025/08/22 (金) 12:00 - 12:302025/08/27 (水) 14:00 - 14:302025/09/03 (水) 10:00 - 10:30ご興味・ご関心のある方はぜひ下記までお申し込みください。lw@3-ize.jpIT導入補助金申請サポートIT導入補助金を活用して「アルろく for LINE WORKS」「LINE WORKS」を導入したい事業者向けに、申請するための必要書類の取得方法や提出資料の作成まで、複雑な申請業務を100ID以上ご契約希望の企業様においては、無償でサポートいたします。ぜひこの機会に「アルろく for LINE WORKS」「LINE WORKS」の導入をご検討ください。※100ID未満の企業様においては、別途ご相談下さい。詳細・お問い合わせはこちら:https://lp.line-works.com/subsidy_triple_lw/アルろくIT導入補助金問い合わせ窓口 lw@3-ize.jp*当社は、現場で活用できる充実したグループウェア機能を揃えたビジネスチャット「LINE WORKS」のIT導入補助金活用もサポートしております。これからLINE WORKSを活用したいとご希望の事業者様はぜひご相談ください。lw@3-ize.jp

