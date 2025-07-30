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池田泉州銀行へ「スマホＡＴＭ」サービスの提供を開始
～カードレスでＡＴＭ入出金が利用可能に～
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社池田泉州銀行（本店：大阪府大阪市、頭取 CEO：阪口 広一）へ、「スマホＡＴＭ」サービス*1を2025年7月30日（水）より提供開始いたしました。
「スマホＡＴＭ」サービスとは、キャッシュカードを使わずに、スマートフォンだけでかんたんに現金の入出金ができるサービスです。
「池田泉州銀行バンキングアプリ*2」は、池田泉州銀行に普通預金口座をお持ちの個人のお客さまが、来店不要で残高・入出金の明細照会やお振込み・お振替のお手続きが可能なインターネットバンキングアプリです。
本サービスの導入により、新たに「スマホＡＴＭ」の機能が追加され、全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭで「池田泉州銀行バンキングアプリ」を用いて現金の入出金のお取引きが可能になります。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
*1：「スマホＡＴＭ」サービスご利用方法の詳細は、以下Webサイトをご覧ください。
https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/spAtm/spAtm_howto.html
*2：池田泉州銀行が提供する「池田泉州銀行バンキングアプリ」の機能詳細は、以下Webサイトをご覧ください。
https://www.sihd-bk.jp/app/
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
スマホATMサービス
https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/spAtm/spAtm_howto.html
池田泉州銀行バンキングアプリ
https://www.sihd-bk.jp/app/
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社池田泉州銀行（本店：大阪府大阪市、頭取 CEO：阪口 広一）へ、「スマホＡＴＭ」サービス*1を2025年7月30日（水）より提供開始いたしました。
「スマホＡＴＭ」サービスとは、キャッシュカードを使わずに、スマートフォンだけでかんたんに現金の入出金ができるサービスです。
「池田泉州銀行バンキングアプリ*2」は、池田泉州銀行に普通預金口座をお持ちの個人のお客さまが、来店不要で残高・入出金の明細照会やお振込み・お振替のお手続きが可能なインターネットバンキングアプリです。
本サービスの導入により、新たに「スマホＡＴＭ」の機能が追加され、全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭで「池田泉州銀行バンキングアプリ」を用いて現金の入出金のお取引きが可能になります。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
*1：「スマホＡＴＭ」サービスご利用方法の詳細は、以下Webサイトをご覧ください。
https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/spAtm/spAtm_howto.html
*2：池田泉州銀行が提供する「池田泉州銀行バンキングアプリ」の機能詳細は、以下Webサイトをご覧ください。
https://www.sihd-bk.jp/app/
以上
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
スマホATMサービス
https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/spAtm/spAtm_howto.html
池田泉州銀行バンキングアプリ
https://www.sihd-bk.jp/app/