2025年Hong Kong and Macao Youth Mainland Study Tour Alliance Conferenceが遼寧省朝暘市で開催

【朝陽(中国)7月29日新華社=共同通信JBN】2025年Hong Kong and Macao Youth Mainland Study Tour Alliance Conferenceが、「Search for Root, Chase Dream, Explore the Future Together(共にルーツを探し、夢を追い、未来を探究)」をテーマにして、遼寧省朝陽で開催されました。マカオ特別行政区と香港特別行政区から約100人の青年たちが遼寧省で5日間の研修旅行を開始しました。

この研修旅行プログラムでは遼寧省の歴史文化、レッドカルチャー(赤い文化)、産業文化などが掘り下げて研究され、朝暘と瀋陽を「都市の教室」として利用しました。「Ancient City of the Three Yan Kingdoms, Secrets of the Silk Road(三燕国の古都、シルクロードの秘密)」、「 Jade from Hongshan, Dawn of Civilization(紅山からの翡翠、文明の夜明け)」、「Memories of Capital Shengjing, Resonance from History(首都盛京の記憶、歴史からの共鳴)」、「Inventions and Innovations of Superpower, Intelligence-driven Future(超大国の発明と革新、知性主導の未来)」など、8つの研修旅行コースが提供されました。講義や観察、議論、体験を通じ、香港とマカオの青年らは、遼寧省の高山と海辺の景観、由緒ある歴史、感動的な産業文明、多彩な多民族社会、活力に満ちた発展の機会を理解するチャンスを手にすることでしょう。

多元的でありながら融和した中国文明の枠組みの典型を示す中核地域の一つとして、遼寧省が豊かな文化と観光の資源を活用することにより、マカオと香港の青年らは5000年以上の歴史に足を踏み入れ、中国文明のルーツに触れ、親族の絆を喜び、愛国心の奥深さを理解することができました。遼寧省は今後、このイベントを新たなスタートとして活用し、引き続き研修旅行商品を展開し、香港特別行政区とマカオ特別行政区との交流を拡大し、より多くのマカオと香港の青年らを引き付けて、遼寧省を発見し、祖国への理解を深め、文化的自信の種が自然と育ち、研修旅行プログラムの旅行や鑑賞の期間中に根付くようにしていきます。

ソース:The Liaoning Branch of Xinhua News Agency's News & Information Center