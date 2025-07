トゥミ アジア太平洋地域の新ブランドアンバサダーに、ウェイ・ダーシュンを起用

19 Degree Liteグローバルキャンペーンの最終章の発表と共に始まる、ウェイ・ダーシュンとの新たな旅

ニューヨーク, 2025年7月29日 /PRNewswire/ -- トラベル、ライフスタイルのインターナショナルリーディングブランド・トゥミは、中国人俳優ウェイ・ダーシュンを、新たにアジア太平洋地域のブランドアンバサダーに起用したことを発表します。今月初旬にオープンしたトゥミの新しい上海旗艦店に続く今回の発表は、いずれもブランドの世界展開を拡大させるとともに、世界を旅する人々への献身を示す重要な節目となるものです。



Wei Daxun pictured with the 19 Degree Lite International 4 Wheeled Carry-On in Black Graphite and the Alpha Bravo Navigation Backpack in Navy Coated Canvas.



中国で最も著名な俳優の1人として知られるウェイ・ダーシュンは、彼の多才さ、カリスマ性、誠実な人柄でアジア中の人々を魅了してきました。映画やテレビ、音楽、慈善活動など、幅広い分野で活躍する彼のキャリアは批評家から高い評価を受けており、多くのファンから熱い支持を得ています。プロフェッショナ精神、規律、そして卓越性の追求を原動力とするウェイ・ダーシュンは、トゥミがこの50年にわたり築き上げてきた価値観 - 精密さ、創造性、そして常に前進し続ける精神 - を、自然な形で体現しています。

ウェイ・ダーシュンは、活動的な人々の視点を通じて革新性と移動の自由を讃えた、トゥミの19 Degree Lite "Uncompromisingly Light"キャンペーンの最終章となる第3章でキャンペーンデビューを果たします。デイヴィッド・プンが監督を務め、著名なフォトグラファーであるGK (国琨)が撮影を担当した広告キャンペーンは、都市や撮影現場を軽やかに移動するウェイ・ダーシュンの静かな情熱と洗練されたライフスタイルを捉えます。各場面でウェイ・ダーシュンを支えるのは、軽量な19 Degree Liteと多機能のAlpha Bravoコレクション。キャンペーンでは、常に活動的なウェイ・ダーシュンが必要とする、信頼のおける機能性を備えるAlpha Bravo「ナヴィゲーション」バックパック、あらゆる旅をシームレスにサポートし、彼のリズムに寄り添う19 Degree Liteの魅力を紹介しています。ウェイ・ダーシュンにとって、"ホーム"とは場所ではなく、心が落ち着く感覚であり、いつも変わらず身につけている持ち物があることで、どこへ行く時も安心して、自分らしく行動できるのです。

「ウェイ・ダーシュンは、トゥミの価値観に自然と重なり合うエネルギーと、真の魅力を持ち合わせています。」と、トゥミのクリエイティブ・ディレクター、ヴィクター・サンズは語ります。「彼はまさに現代のグローバル・トラベラーを体現する存在です。明確な目的を持ち、自発的に行動し、常に前進し続けています。」

「トゥミファミリーの一員になれることを大変光栄に思います。」と、ウェイ・ダーシュンは語ります。「私は長い間、トゥミの優れた品質と理念における献身さを尊敬してきました。トゥミのコレクションは現実のライフスタイルに寄り添っており、どんな場所や場面でも常に私を支えてくれます。」

トゥミは、マクラーレンF1チームのドライバー、ランド・ノリス、LPGAツアーに参戦しているプロゴルファーのネリー・コルダ、PGAツアーに参戦しているプロゴルファーのルドヴィグ・オーバーグに続き、ウェイ・ダーシュンがトゥミのグローバルアンバサダーとして新たに加わりました。トゥミは、精密なデザイン、世界観を伝えるストーリーテリング、そして各分野で活躍する才能あふれるアンバサダーたちを通じて、ラグジュアリーなトラベル&ライフスタイル分野におけるリーダーとしての地位を確立し続けています。

@TUMITravelの公式SNSでは、キャンペーンのスペシャルコンテンツを順次公開予定です。

トゥミについて

1975年の創業以来、トゥミは、暮らしの中の移動をより快適に、楽に、そして美しくするためのビジネス&トラベルバッグやアクセサリーを創りつづけてきました。卓越した機能性と創造の精神を融合させ、アクティブに活動する人々の旅をより快適でパワフルなものにするための生涯のパートナーとなるべく努力をしています。トゥミについて詳しくは、www.tumi.comをご覧ください。トゥミの最新情報はInstagram、TikTok、Facebook、YouTubeでも配信しています。

TUMIおよびTUMIのロゴはTumi, Inc.の登録商標です。© 2025 Tumi, Inc.

