ReoNa、TVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』OPテーマ「End of Days」発売を記念したコラボ特番を8月5日（火）夜8時より「ABEMA」で独占無料生放送！

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、“絶望系アニソンシンガー”ReoNaさんの最新シングル発売を記念した特別番組『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】×ReoNa 11th single「End of Days」発売記念特番in ABEMA』を、2025年8月5日(火)夜8時より独占無料生放送いたします。

ReoNaさんは、“絶望系アニソンシンガー”を掲げる新進気鋭の女性アーティストです。2018年7月に、テレビアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』の劇中歌アーティスト・神崎エルザの歌唱を担当し、同年8月にテレビアニメ『ハッピーシュガーライフ』のエンディングテーマ「SWEET HURT」でソロデビュー。繊細かつ深い歌声で多くのファンを魅了しております。

このたび「ABEMA」にて、2025年8月5日(火)夜8時より、ReoNaさん11枚目のシングルでTVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』オープニングテーマ「End of Days」の発売を記念した特別番組『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】×ReoNa 11th single「End of Days」発売記念特番in ABEMA』の独占無料生放送が決定いたしました。

ReoNaさんの新作リリース前日に恒例でお届けしている「ABEMA」特番。今回は、現在放送中のTVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』とのコラボ番組として、ReoNaさんに加え、「アークナイツ」TVアニメシリーズより、チェン役・石上静香さん、ホシグマ役・安野希世乃さん、監督・渡邉祐記さんが生出演。MCにエンタメ特化型情報メディア「SPICE」のアニメ/ゲームジャンル

編集長・加東岳史さんを迎え、出演者が選んだTVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』のシーンなどと共にこれまでの物語を振り返るほか、OPテーマ「End of Days」の制作裏話など楽曲にまつわるトークも繰り広げます。さらに楽曲の魅力を掘り下げつつ、ReoNaさんによる「End of Days」の放送初歌唱もお届けいたします。ニューシングルの魅力をたっぷりとお届けする1時間40分の特別番組をお見逃しなく。

なお、TVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』最新話は、「ABEMAアニメチャンネル」にて、毎週金曜日夜25時より無料放送中。放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。ぜひ合わせてご覧ください。

■特別番組『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】×ReoNa 11th single「End of Days」発売記念特番in ABEMA』独占無料生放送 概要

<放送日時&番組URL>

放送日時:2025年8月5日(火)夜8時~夜9時40分

放送チャンネル:アニメLIVEチャンネル

番組URL:https://abema.tv/channels/anime-live/slots/CfHM781yMDe8P1

出演者(※敬称略):ReoNa、石上静香(チェン役)、安野希世乃(ホシグマ役)、渡邉祐記(TVアニメ「アークナイツ」監督)/MC:加東岳史(SPICE アニメ/ゲーム編集長)

▼『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』毎週金曜日夜25時より無料放送

(C) HYPERGRYPH

<放送日時&番組URL>

放送日時:2025年7月4日(金)から毎週金曜日夜25時より放送中

最新話(#21)URL:https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CYmMcXgupuYKRH

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

