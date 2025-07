Pullman Danang Beach Resortで革新的なMICEコンセプトの可能性を体験しよう

ベトナム・ダナン、2025年7月29日/PRNewswire/ -- ビジネスとレジャーの両方に理想的なロケーションを誇るPullman Danang Beach Resortは、ベトナム中部におけるMICE (会議、報奨旅行、カンファレンス、イベント)体験をさらに進化させ続けています。2024年9月の大規模リノベーションを経て、同リゾートは、現代のイベント主催者の多様化するニーズに応える新たなMICEポートフォリオを展開。柔軟性と創造性、そしてダナンならではの海辺の魅力を融合させた空間を提供しています。



白砂が広がるバック・ミー・アン・ビーチ沿いに佇むこのビーチフロントリゾートは、最大1,500名を収容可能な屋内外の会場をシームレスに融合させた空間を提供しています。エグゼクティブ向けのワークショップからビーチフロントでの華やかなガラパーティーまで、プルマン・ダナンは、洗練されたスタイルと確かな内容であらゆるイベントを演出します。

あらゆるシーンに対応する多彩な会場

リゾート内のロータス・ボールルームは、最大500名を収容可能な洗練された空間で、最新のAVシステムと1,600万色にカスタマイズ可能なLED照明を備え、あらゆるコンセプトを鮮やかに演出します。屋外イベントには、緑豊かなビーチフロントの芝生エリアとプライベートビーチが合わせて最大1,000名まで対応可能。息をのむような海の眺望と爽やかな海風が、特別なひとときを演出します。

実績に裏打ちされた創造的なケータリングコンセプト

料理の卓越性 は、すべてのイベントの中心です。.インタラクティブなフードステーション、世界各国のインスピレーションを受けたメニュー、そしてベトナムの郷土料理まで、リゾートのF&Bチームは、カジュアルなコーヒーブレイクから格式あるガラディナーまで、あらゆるシーンに合わせて思い出に残る体験を演出します。

10年以上のイベント経験を誇る情熱的なチームが揃うPullman Danangでは、円滑な進行、行き届いたサービス、そして企画から実施までのトータルサポートを確実に提供します。高速インターネット、ハイブリッド会議対応、そしてプロフェッショナルな技術サポートにより、スムーズなイベント運営をさらに確実なものにします。

「私たちが提供するのは単なるMICEサービスではありません。ビーチサイドのロケーション、地域とのつながり、そして確かな運営力によって形づくられた、包括的で文化的な体験をお届けしています」

と、Pullman Danang Beach Resortの総支配人、Agnaldo Garibaldi氏は述べています。

戦略的な会議から祝賀イベントまで、Pullman Danang Beach Resorは、ビジネスとベトナム中部の美しさが出会う場所。目的と個性を兼ね備えたMICE体験において、新たなスタンダードを打ち立てています。

- プレスキット こちらからダウンロード

- 詳細およびご予約に関するお問い合わせ: diem.huynh@accor.com

- ウェブサイト: https://www.pullman-danang.com/

- 住所:ベトナム ダナン市、グーハインソン区 ヴォー・グエン・ザップ通り101番地



