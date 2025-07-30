『自動運転ソフトウェアと車載AI』の市場・技術・有力企業を掲載した調査レポートの販売をIDTechExが開始しました。自動運転用センサーの先端技術を包括的に解説し、ハードウェアや規制を紹介しています。
2025年7月30日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「自動運転ソフトウェアと車載AI 2026-2046年」と題した調査レポートを発行し、2025年7月23日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「自動運転ソフトウェアと車載AI 2026-2046年」
◆正式タイトル（英語）：
「Autonomous Driving Software and AI in Automotive 2026-2046」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 203
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/autonomous-driving-software-and-ai-in-automotive/1111
本調査レポートでは、自動運転用センサーの先端技術を包括的に解説し、ハードウェアや規制を紹介した上で、ADAS・自動運転用ソフトウェアに対する各種アプローチを取り上げています。ウェイモやテスラなどの参入企業の主な動向、HDマップやステア・バイ・ワイヤなどの実現技術、ソフトウェアやソフトウェア開発へのAI活用についても分析しています。また、車載ソフトウェア業界の今後20年間の地域別・SAE自動運転レベル別に金額（単位：ドル）と年間販売台数の予測も掲載しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326157&id=bodyimage1】
「自動運転ソフトウェアと車載AI 2026-2046年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要と結論
■ 乗用車向けADAS市場
■ ロボタクシー市場
■ 自動運転車の規制
■ 自動運転車用センサー・ハードウェア
■ 自動運転ソフトウェアのためのAIと機械学習
■ 主な自動運転ソフトウェア参入企業紹介
■ HDマップ
■ エックス・バイ・ワイヤ技術
■ OTAアップデート
■ AIアシスタント
「自動運転ソフトウェアと車載AI 2026-2046年」は以下の情報を提供します
- ADAS・自動運転市場の現状
- 自動運転車のビジネスモデル
- ハードウェアとコネクティビティに関する考慮事項
- 自動運転ソフトウェアとソフトウェア開発へのAI活用
- 自動運転車の実現技術
- 現在のADAS・自動運転ソフトウェアの参入企業分析
- 地域別の数量と年間市場規模の20年間予測
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/autonomous-driving-software-and-ai-in-automotive/1111
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「自動運転ソフトウェアと車載AI 2026-2046年」と題した調査レポートを発行し、2025年7月23日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「自動運転ソフトウェアと車載AI 2026-2046年」
◆正式タイトル（英語）：
「Autonomous Driving Software and AI in Automotive 2026-2046」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 203
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/autonomous-driving-software-and-ai-in-automotive/1111
本調査レポートでは、自動運転用センサーの先端技術を包括的に解説し、ハードウェアや規制を紹介した上で、ADAS・自動運転用ソフトウェアに対する各種アプローチを取り上げています。ウェイモやテスラなどの参入企業の主な動向、HDマップやステア・バイ・ワイヤなどの実現技術、ソフトウェアやソフトウェア開発へのAI活用についても分析しています。また、車載ソフトウェア業界の今後20年間の地域別・SAE自動運転レベル別に金額（単位：ドル）と年間販売台数の予測も掲載しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326157&id=bodyimage1】
「自動運転ソフトウェアと車載AI 2026-2046年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要と結論
■ 乗用車向けADAS市場
■ ロボタクシー市場
■ 自動運転車の規制
■ 自動運転車用センサー・ハードウェア
■ 自動運転ソフトウェアのためのAIと機械学習
■ 主な自動運転ソフトウェア参入企業紹介
■ HDマップ
■ エックス・バイ・ワイヤ技術
■ OTAアップデート
■ AIアシスタント
「自動運転ソフトウェアと車載AI 2026-2046年」は以下の情報を提供します
- ADAS・自動運転市場の現状
- 自動運転車のビジネスモデル
- ハードウェアとコネクティビティに関する考慮事項
- 自動運転ソフトウェアとソフトウェア開発へのAI活用
- 自動運転車の実現技術
- 現在のADAS・自動運転ソフトウェアの参入企業分析
- 地域別の数量と年間市場規模の20年間予測
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/autonomous-driving-software-and-ai-in-automotive/1111
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
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