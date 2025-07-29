『金色ラブリッチェ』オンラインくじが7月29日（火）より発売決定！
株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじフリーク」にてゲーム『金色ラブリッチェ』オンラインくじを、2025年7月29日(火)10時より販売します。
ゲーム内スチルを使用したグッズが盛り沢山！
可愛い彼女たちをぜひお家にお迎えください♪
『金色ラブリッチェ』オンラインくじ概要
販売期間：2025年7月29日(火)10:00～2025年8月29日(金)23:59
販売価格：1回880円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujifreak.com/lp/kinkoikuji/
(C)SAGA PLANETS
▼賞品ラインナップ
(ハート)A賞：のれん（全1種）
約 縦15cm×横85cm
(ハート)B賞：複層アクリルスタンド（全4種）
背景：H9cm×W13cm キャラ： H9.4cm×W8.6cm 台座：H3cm×W13cm
背景：H9cm×W13cm キャラ： H9.5cm×W8.9cm 台座：H3cm×W13cm
背景：H9cm×W13cm キャラ： H9.5cm×W8.8cm 台座：H3cm×W13cm
背景：H9cm×W13cm キャラ： H9.1cm×W7.2cm 台座：H3cm×W13cm
(ハート)C賞：おっぱいタオル（全4種）
約 縦110cm×横20cm
約 縦110cm×横20cm
約 縦110cm×横20cm
約 縦110cm×横20cm
(ハート)D賞：スクエア缶バッジ（全6種）
約 5.4×7.9cm程度
約 5.4×7.9cm程度
約 5.4×7.9cm程度
約 5.4×7.9cm程度
約 5.4×7.9cm程度
約 5.4×7.9cm程度
(ハート)E賞：ブロマイド（1セット2枚 全10種）
L版サイズ
L版サイズ
L版サイズ
L版サイズ
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる可能性がございます。
『金色ラブリッチェ』とは
北欧から来たお姫様が登場するリッチで楽しい作品。
女子ばかりの寮に主人公が放り込まれるドタバタ恋愛ラブコメストーリーです。
公式サイト：https://sagapla.net/works/kinkoi/
公式Youtube：https://www.youtube.com/@sagaplanets2523
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くじフリークサイト：https://kujifreak.com/
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