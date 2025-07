Supership、サイト内検索ソリューション「S4シリーズ」における生成AIの活用を推進 サイト内の検索体験向上と、リテールメディアの成長度をさらなる高みへ

Supership株式会社

Supership株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:稲葉 真吾、以下 Supership)は、ECサイト向けソリューション「S4シリーズ」において、生成AIを活用した機能強化を順次開始することをお知らせします。その第一弾として、検索連動型広告「S4Ads」に、EC事業者が既存の商品マスターに一切手を加えることなく、広告収益を即時に向上させる新機能を実装しました。

本機能は、これまで活用しきれていなかった商品情報から「売れるキーワード」をAIが自動生成し、広告のヒット率を最大化するものです。先行導入したパートナー企業では広告売上が21%増加、広告経由の流通額も15%増加(※)と、事業の根幹に関わる指標で顕著な成果を創出しており、リソースをかけずに販売機会の損失を防ぎたいという喫緊の課題に応えることが可能となります。

(※)先行導入企業における、本機能の実装前後での同一検索条件下での比較数値です。

■激化する競争環境と、データ活用が求められるEC市場

ECサイトの競争が激化する中、膨大な商品数(SKU)を抱えるリテール事業者は、商品マスターの継続的なデータ整備に大きなリソースを割かれているという課題に直面しています。特に、「雰囲気」「シチュエーション」といった定性的な情報は価値が高い一方で構造化が難しく、担当者の手作業に依存しがちで、結果として検索キーワードとして活用されずに機会損失を生む一因となっていました。

■第一弾アップデート:「S4Ads」に搭載されたキーワード自動生成機能

この課題を解決するため、「S4Ads」に生成AIを活用した「検索データ自動生成機能」を実装しました。

- 技術的な仕組み:これまで検索対象になりにくかった商品情報に対し、生成AIが文脈や特徴を解析。ユーザーの検索意図に合致する最適なキーワードやタグを自動で生成し、既存の商品情報に仮想的な拡張データとして付与します。- 具体的な導入メリット:ECサイト事業者は、これまで商品データの整備にかかっていた膨大な工数を削減し、既存システムに一切手を加えることなく、購買意欲の高いユーザーの検索に的確にヒットさせることが可能になります。これにより、即効性のある売上改善を実現します。

■今後の展望:「S4シリーズ」全体へのAI技術展開

今回の「S4Ads」での成果は、「S4シリーズ」全体のAIによる進化における重要なマイルストーンです。Supershipは今後、このデータ拡張技術を核として、シリーズ全体にAI技術の展開を加速させてまいります。

Supership株式会社 執行役員/データソリューション事業領域 事業部長 稲田 暁人のコメント

「我々のパートナーであるEC事業を営むお客様企業は、日々最高のユーザー体験を提供されることに加えて、収益の最大化と企業としての継続的な成長に取り組まれております。そうしたパートナー企業様と向き合う中で、我々は従来の検索ロジックやテクノロジーに加えて、生成AIの活用範囲を徐々に拡大させ、この度はお客様自身のメンテナンスコストがフリーながらも、リテールメディアの収益力が向上に繋がる取り組みの創出を実現いたしました。今回の『S4Ads』での成功を皮切りに、『S4シリーズ』全体をAIで進化させ、パートナー企業様の事業成長を第一のゴールとして貢献範囲を広げてまいります。」

■Supership Search Solution(S4)/S4シリーズについて https://www.s4p.jp/

サイト内検索ソリューション「S4」を中核とする、ECサイトの売上向上を支援するソリューション群です。豊富な辞書データによる「検索精度の高さ」を誇るサイト内検索エンジン「S4」、検索と連動した広告配信を実現する「S4Ads」、高度なレコメンドを実現する「S4Recommend」を提供しています。

<Supershipのリテールメディアソリューション>

当社は、オンライン(ECサイト)とオフライン(実店舗)双方の課題解決を支援する、包括的なリテールメディアソリューションを提供しています。

■ オンライン:ECサイト向け「S4シリーズ」https://www.s4p.jp/(https://www.s4p.jp/)

ECサイトの顧客体験と収益性を最大化する、検索・レコメンド・広告の統合ソリューションです。

- サイト内検索エンジン「Supership Search Solution(S4)」- サイト内商品広告「S4Ads」- サイト内商品レコメンドエンジン「S4Recommend」

■ オフライン:店舗向け「Supership Touch Gift」https://supership.jp/business/touchgift/(https://supership.jp/business/touchgift/)

NFC技術を活用し、店舗での顧客体験をデジタル化・データ化するOMOソリューションです。企業のチャネル戦略に応じて最適な導入形態を選択できます。

- タッチギフト for App (自社アプリ会員向けのCRM強化に)- タッチギフト for LINE (LINEを起点とした継続的な顧客接点構築に)- タッチギフト for Web (迅速なキャンペーン実施やWebサイトへの誘導に)

【Supership株式会社について】 https://supership.jp/

Supership株式会社は、正確なデータとデータ利活用の知見、国内屈指の広告配信技術を基にした企業のデジタルマーケティングを支援する「マーケティングソリューション事業」と、顧客企業の生活者への接点に対して、データを用いたCX向上や新しいマネタイズ機会の創出を支援する「データソリューション事業」を展開するデータテクノロジーカンパニーです。

データとテクノロジーの力で世の中の解像度をあげ、新たな価値をパートナーとともに共創します。

事業内容:デジタルトランスフォーメーション事業(マーケティングソリューション事業、データソリューション事業)

所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング 東棟12階

代表者:代表取締役社長CEO 稲葉 真吾