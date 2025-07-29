IP67 防塵防水ポータブル電源【Arkpax】『SMART ENERGY WEEK 秋』内『BATTERY JAPAN 第19回 国際二次電池展』出展決定のお知らせ
IP67防塵防水性能 Arkpax Ark シリーズ製品をBATTERY JAPANに展示いたします。
Arkpax 日本総代理店 VANLINKS株式会社（本社：東京都新宿区）は、2025年9月17日(水)～19日(金) 幕張メッセ開催の『BATTERY JAPAN 第19回 国際二次電池展』に出展いたします。
BATTERY JAPANへの出展を通じ、Arkpax Arkシリーズの最大の特徴であるIP67の優れた防塵防水性能を実現する高い品質と、浸水に耐える防水性能によるポータブル電源の新しい付加価値をより多くの企業様との交流により広めて参ります。
開催時間は各日程共10:00-17:00となります
■Arkpax ブース展示内容
IP67 防塵防水性能 Arkpax Ark シリーズ全モデル展示
・Ark Pro 2000W
・Ark Evo 1800W
・Ark NOA 600W
・Extra Battery 2300Wh
・Arkpax Solar Panel
Arkシリーズ商品構成
Ark Pro 2000W 本体
Ark Evo 1800W 本体
Ark NOA 600W 本体
Extra Battery 2300Wh
Arkpax Solar Panel
Arkシリーズの全実機がご覧いただけます。
また、IP67防水性能を体感いただける浸水デモンストレーション展示がございます。
今回のBATTERY JAPANで初披露となる未発表展示もございますご期待ください。
9月17日(水) ~19日(金) 幕張メッセ にて開催の BATTERY JAPAN
弊社ブース Hall４ E5-20 へ是非お越しください、皆様のご来場をお待ちしております。
SMART ENERGY WEEK 秋 Arkpax 出展社詳細ページはこちら(https://www.wsew.jp/autumn/ja-jp/search/2025/directory/directory-details.vanlinks%20%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-7d86baa8-0817-443c-ab66-e5c6d556b5de.html#/)
※Arkpax 製品カタログDLできます。
■『BATTERY JAPAN 第19回 国際二次電池展』展示会概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/36578/table/106_1_5474c36b693790cf5a155e8dbe749c56.jpg?v=202507300526 ]
SMART ENERGY WEEK 秋 展示会について詳しく知りたい(https://www.wsew.jp/hub/ja-jp.html)
■Arkpax IP67ポータブル電源について
Arkpax オフィシャルホームページはこちら(https://arkpax.jp/)
オフィシャルホームページにて製品動画公開中
■Arkpaxポータブル電源 BATTERY JAPAN 出展に関するお問い合わせ
Arkpaxポータブル電源に関するお問い合わせは下記リンクよりお気軽にお願いいたします。
お問い合わせフォームはこちら(https://arkpax.jp/pages/support)