全日本プロレスのスペシャルブロマイド第2弾が、期間限定でセブン‐イレブンの店内マルチコピー機に登場！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、 2025年8月1日(金)より、全国のセブン‐イレブン 店内マルチコピー機で写真をプリントすることができる「セブンプリント」で、全日本プロレスのスペシャルブロマイド第２弾の販売を開始します。

堂々の第2弾は、全日本プロレスの所属選手5名のスペシャルブロマイド全32種！

本田竜輝選手、綾部蓮選手、安齊勇馬選手、斉藤ジュン選手＆斉藤レイ選手(斉藤ブラザーズ)の、ワニブックスオリジナルブロマイド全32種をL判 or 2L判から選んでプリントできます。

「もしも全日本プロレスの選手が会社の同僚だったら…？」がコンセプトの今企画は、人気急上昇中の選手5名の普段見せない姿や胸キュンショットが盛りだくさんの全撮りおろし32種となっている。

ワニブックス ニュースクランチには安齊勇馬選手、斉藤ブラザーズのインタビュー記事も掲載されています。こちらも合わせてお読みください！

https://wanibooks-newscrunch.com/

〇購入方法

▶https://www.sej.co.jp/products/bromide/ajbromide2508.htm(https://www.sej.co.jp/products/bromide/ajbromide2508.html)l

全国セブン-イレブン マルチコピー機

※一部お取り扱いの無い店舗がございます。

〇サイズ・販売価格

L判 300円(税込) / 2L判 500円(税込)

〇コンテンツ数

L判 32種 / 2L判 32種

〇販売期間

2025年8月1日(金)～2025年8月31日(日)

今後も、ワニブックスのさまざまなコンテンツをセブンプリントサービスで販売予定です。