「あいちスタートアップ創業支援事業費補助金（起業支援金）」の交付先を決定しました。

株式会社ツクリエ(本社:東京都千代田区 代表取締役:鈴木英樹 以下、ツクリエ)が事務局を務める「あいちスタートアップ創業支援事業費補助金(起業支援金)」において、2025年度の補助金交付先が決定しました。今年度は、応募のあった73件の中から、審査委員会での審査を経て、31件の交付先を決定しましたので、お知らせします。

▼「あいちスタートアップ創業支援事業費補助金」詳細はこちら

https://aichihojokin.com

■「あいちスタートアップ創業支援事業費補助金(起業支援金)」とは

愛知県では、2018年10月に「Aichi-Startup戦略」(2025年3月改定)を策定し、この戦略に基づきスタートアップ・エコシステムの形成・充実に努めています。この取組の一環として、スタートアップの創出を促進するため、2019年度から「あいちスタートアップ創業支援事業費補助金(起業支援金)」による支援を実施しています。

交付先について

【 交付決定件数 】

31件

【 交付決定金額 】

総額 55,654,090 円

【 2025年度交付決定先 】

交付決定先の詳細については以下のとおり。

あいちスタートアップ創業支援事業費補助金(起業支援金)の概要

- 浅井 知可|東京都江戸川区 愛知の花で旬を楽しむ、次世代のサブスク花屋- アンティナ株式会社|名古屋市中村区 生成AI を活用したモビリティ設計支援システム開発- 飯尾 龍成|愛西市 ビヨンドザボックス(Beyond the Box)こども交流支援プラットフォーム開発事業- 市坪 拓之|鹿児島県霧島市初等中等教育向けSTEAM 出前授業の開発・提供事業- 岩附 直子|岡崎市日本現代刀装具の国際販売と販路拡大と日本古美術文化PR 事業- 岡田 一輝|知立市 介護しながら事務作業を終わらせる音声特化AI SaaS「ながらかいご」を主軸としたIT サービス業- 尾田 舞|名古屋市中区災害時の使い切り簡易シャワー「AQUA SHOWER AID」- GIVELOVE株式会社|名古屋市中村区介護施設向けのレクリエーション事業やコンシェルジュ事業、在宅介護向けのプロダクト開発・提供- Gloo LynQ株式会社|大府市生体センシング技術による安全・健康予測システム開発と社会実装- 株式会社CREA|名古屋市昭和区 生成AI とIT ツールを活用したDX 支援事業 人手不足の問題を解決する一手- 酒井 美加子|名古屋市東区菓子製造許可付きの販売ができるシェアキッチン- 株式会社ThermieL|名古屋市千種区熱物性マッピング技術の導入による次世代型放熱設計支援- 株式会社ステラマリス|名古屋市緑区 製造業におけるAI 連携型メタバース訓練支援システムの構築事業- 株式会社ステラメール|豊橋市 「プロポーズプラン」で地域活性化- 株式会社SPOTS|名古屋市中区 医療職視点の労働災害予防と健康経営支援事業- 竹中 大生|東京都品川区 高付加価値飲料の開発・製造事業- 辻本駿佑公認会計士事務所|名古屋市西区中小規模医療事業者に対する組織管理体制改善・整備アドバイザリー事業- Take me Home|小牧市 「還元葬によるペット葬送」ペットの遺体を発酵の力により土に還す葬送を提供- 野々山 仁美|犬山市地域活性化に向けたスケートボードパーク開業- 林 將人|北名古屋市AI を活用した子供と親のカウンセリングサービス- 檜山 卓希|名古屋市熱田区感情センシングで夫婦の対話をサポートし、離婚・少子化問題を解決する夫婦関係支援事業- 株式会社フェーズワンディライツ|名古屋市中区 社会課題を解決する!A型就労支援×ITクリエーター育成事業- まぁる薬局|名古屋市守山区休憩所併設調剤薬局- 株式会社丸山綾子事務所|名古屋市中区 人手不足・時間不足・仕組み不足を救うAI 社員(カスタムChatGPT)販売- 株式会社ムジンダー|名古屋市昭和区飲食業界向けAI ムジンダー検査異物混入ゼロ・プロジェクト- 株式会社MEDISY|名古屋市昭和区 医療・介護現場の煩雑な書類送付業務を効率化するDXツールの開発- 樅山 晴也|豊川市 編み物文化を未来へ。100 色で編む、愛知発DX ニットブランド- 森島 千晶|名古屋市瑞穂区 障がいのある若者とつくる、「仲間と学び、働き、地域とつながる」障害福祉サービス事業- リズムワークス|一宮市 山岳ガイド発・尾州ウールの衣料事業創出- 渡邉 寿紀|常滑市お土産発注サービス「みやげる」- Oneness|名古屋市名東区 自己理解による人生変容を支援する「AIパーソナライズアプリ」事業

1 あいちスタートアップ創業支援事業費補助金について

スタートアップの創出を促進するため、愛知県内における、起業、事業承継又は第二創業する方に対し、経費の一部を起業支援金として支給するとともに、事業の成長を加速するための経営面等に係る専門家による伴走支援を行います。

2 補助対象事業について

(1)補助対象事業

愛知県内において、新しい技術等の活用により地域課題の解決を目指し、かつ、新市場の開拓や高成長を目指して実施する事業

(2)補助対象者

以下のア、イを満たすこと。

ア 新たに起業する場合

2025 年4月1日以降、補助対象事業完了日までに、県内で開業の届出を行う個人事業主、若しくは、県内で株式会社等の設立登記を行い、その代表者となる者

イ 事業承継又は第二創業する場合

補助対象事業完了日までに、開業の届出を行った個人事業主、若しくは、株式会社等の設立登記を行い、その代表者となった者であって、2025年4月1日以降、補助対象事業完了日までに、S o c i e t y5. 0関連業種等の付加価値の高い産業分野での、地域課題の解決に資する社会的事業に関する事業を、事業承継又は第二創業により実施する者

(3)補助対象経費

補助対象期間中(補助対象事業の交付決定を受けた日から、補助対象事業完了日まで)において、補助対象事業に関して支出した経費

(4)起業支援金の上限額

200万円(25万円を下限額とします。)

(5)補助率

補助対象経費の1/2以内

3 起業支援金の募集

(1)募集期間

2025 年5月30 日(金)から6月30 日(月)まで

(2)応募件数

73件

