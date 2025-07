ラジオ番組『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』7月25日（金）の放送にxikersからMINJAE、HYUNWOOがスタジオゲストとして登場！

株式会社 NEOWIZゲームオン

2025年7月29日(火)

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』内の投票機能と連動した日本国内初のラジオ番組

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』(TOKYO FM)では、2025年7月25日(金)の放送回にxikers(読み:サイカース)からMINJAE、HYUNWOOがスタジオゲストとして登場しました。

また同日のチャート投票ではWinter Ahead (with PARK HYO SHIN) V(BTS), PARKHYOSHINが1位を獲得し、番組内で紹介されました。

■韓国の10人組ボーイズグループ「xikers」からMINJAE、HYUNWOOがスタジオゲストとして登場!

7月25日(金)放送の「Pick Up Artist」コーナーには、ATEEZの弟分として注目を集める韓国の10人組ボーイズグループ「xikers」から、MINJAEさんとHYUNWOOさんがスタジオに登場しました。

昨年8月に日本デビューを果たし、今月16日にはJAPAN 2ND SINGLE「Up All Night」をリリースしたxikers。今回が番組2度目の出演となりました。

登場早々、HYUNWOOさんは「今とても緊張していて、頭の中がバタバタしています」と日本語でコメントし、スタジオの雰囲気を和ませました。「Up All Night」は、活動休止していたJUNGHOONさんの復帰後、10人全員がそろって初めて発表する新曲。約1年ぶりとなる日本での活動曲について、MINJAEさんは「とても爽やかで、夏にぴったりな楽曲です。MVでは制服姿で清純な雰囲気を表現しているので、ぜひ注目してほしいです」と語ってくれました。

また、「xikersの楽曲は、各メンバーが自分のラップパートを作詞していることで知られていますが、今回の制作はどうでしたか?」という質問には、MINJAEさんが「作詞やレコーディングのときに、日本語の発音がうまくできるよう、日本語の勉強も一緒に頑張りました」と、制作秘話を明かしてくれました。

■「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」

7月25日(金)の放送回でV、PARK HYO SHIN 「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」が1位に!

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』7月25日(金)の放送回では、BTSのVとパク・ヒョシンによる「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」が1位となり、番組内でもオンエアされました。

3位には、NCT DREAMの新曲「BTTF」が初登場を果たしました。

同曲は、フルアルバム『Go Back To The Future』のダブルタイトル曲のひとつで、もう一方のタイトル曲「CHILLER」を含む全9曲で構成されています。

「BTTF」は、グループのシグネチャーであるシンセベースを軸に、過去と未来を行き来するようなダイナミックなサウンドが印象的なヒップホップダンスナンバー。ミュージックビデオは、映画『Back To The Future』の制作で知られるAmblin Entertainmentとユニバーサル・スタジオから正式な承認を受けて制作されました。

MVには、映画を象徴する装置や稲妻、警告灯、バスなど、時空を超える旅を連想させる細かなディテールが随所に散りばめられており、世界観への没入感をより一層高めています。

7月25日付『IDOL CHAMP』アプリ週間投票ランキング 1位~10位

■ 番組概要

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組!K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人、今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

●番組名:『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時:毎週金曜日 18:00~18:25

●放送局:TOKYO FM(周波数 80.0MHz)

●パーソナリティ:安達祐人さん(PENTAGON ユウトとしても活躍)

●公式X: https://twitter.com/popktop10friday

●公式サイト: https://www.tfm.co.jp/pop-k/

●公式ハッシュタグ: #ポプコン

●radiko: https://radiko.jp/

※タイムフリー機能で放送後1週間まで聴取可能です。(エリア外聴取はプレミアム会員登録が必要)

●アフタートーク配信:

AuDee: https://audee.jp/

Spotify: https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if

Amazon Music: https://x.gd/v3wFq

■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法

下記の1~3に沿って投票してください。

■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは

韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00~19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。

また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

※MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。

