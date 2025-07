6月のLemino韓流・アジア人気ランキング発表！！デビュー10周年のSEVENTEENが贈る盛りだくさんの3泊4日の旅『NANA bnb with SEVENTEEN』が1位にランクイン！

株式会社NTTドコモ

NTTドコモの映像配信サービス「Lemino(R)」は、2025年6月の韓流・アジアコンテンツの月間視聴数を集計し、「Lemino人気作品月間ランキング」を発表いたします。6月は、デビュー10周年のSEVENTEENが贈る盛りだくさんの3泊4日の旅『NANA bnb with SEVENTEEN』が1位にランクイン!また新着コンテンツでは、人気webtoon原作のドタバタ青春ロマンスドラマ『僕の彼女がイケメンになりました』が配信開始となります。

集計対象期間:2025年6月1日(日) ~ 6月30日(月)

対象コンテンツ:集計対象期間にLeminoで配信された韓流・アジアコンテンツ

ランキング基準:集計対象期間の視聴数

※複数エピソードで構成される作品については、視聴数が一番多いエピソードを集計。

※PPV配信コンテンツは含まない。

韓流・アジアコンテンツにおける人気作品2025年6月ランキング第1位には、『NANA bnb with SEVENTEEN』がランクイン!『NANA bnb with SEVENTEEN』はデビュー10周年を迎えたSEVENTEENが思うままに「遊んで&食べて&寝る」夢の田舎ライフ!イタリアで繰り広げられた本気の友情旅行記<ナナツアー>に続き、今回は<NANA bnb>となって帰ってきました。<NANA bnb>の宿泊客、デビュー10周年を迎えたSEVENTEENのために用意されたアクティビティやグルメなど、NA社長が自信満々に準備したフルパッケージのヒーリング旅行!ゲーム大会に、「三食どころか六食(!?)」も軽くこなすSEVENTEENが味わい尽くす世界各国料理、そして欠かせないSEVENTEENならではの漫才ショー(?)まで!SEVENTEENが贈るバラエティ盛りだくさんの3泊4日の旅をぜひLeminoでお楽しみください!

人気作品ランキング2位には、2025年4月・5月と連続でランキング第1位に輝いた『鬼宮(ききゅう)』がランクイン!物語は、朝鮮時代が舞台。祖母の神気を受け継いだヨリは、子供の頃から巫女の才能があり、人々の期待を受けていた。そんなヨリの運命がこじれ始めたのは、龍になれなかった大蛇、悪神カンチョリが現れてから。カンチョリは千年の時を経て昇天龍になろうとしていたが、人間のせいで龍になれず悪神となってしまった。特別な力を持つ巫女・ヨリに近づくものの、憑依に失敗し、彼女の初恋の人ユン・ガプの体に閉じ込められてしまう。かつては穏やかで礼儀正しかったガプが、別人のように荒々しい振る舞いを見せ、とまどうヨリだったが、宮の悪鬼たちに狙われるたびカンチョリはヨリを助けてくれる。彼は一体敵なのか味方なのか・・・。監督は『哲仁王后(チョルインワンフ)~俺がクイーン!?~』や『花郎<ファラン>』などの人気作品を手がけたユン・ソンシク。キャストは、巫女としての運命を拒否してメガネ職人として生きる主人公ヨリを宇宙少女・ボナ(キム・ジヨン)、ヨリの初恋相手のユン・ガプと悪神になってしまったカンチョリをBTOBのユク・ソンジェがそれぞれ演じています。’大蛇’×’巫女’の異色ファンタジーロマンス時代劇を、ぜひお楽しみください!!

人気作品ランキング3位には、『交渉の技術』がランクイン。『交渉の技術』は、経営危機に直面したサンイングループの再建劇を描くビジネスサスペンス。途方もない11兆ウォンの資金調達という難題を前に、"伝説の交渉人"の異名を持つユン・ジュノが颯爽と登場する。敏腕弁護士オ・スニョンらと共に繰り出す大胆不敵な戦略の数々。しかし、次期会長の座を虎視眈々と狙うハ・テス専務は、ジュノの電撃復帰を苦々しく思い、あの手この手で妨害工作を仕掛けてくる。だが、ジュノの帰国には表向きの再建劇とは別の、もう一つの秘められた真の目的が隠されていた。企業の命運を左右する壮絶なM&A戦争の火蓋が、今まさに切られる。騙し合い、裏切り、そして逆転劇。ビジネスの世界を舞台にした息もつかせぬ頭脳戦を、ぜひLeminoでお楽しみください。

(C) eggiscoming & HYBE & PLEDIS ENTERTAINMENT. ALL Rights Reserved.(C)SBS(C)SLL Joongang Co.,Ltd all rights reserved.

【Leminoで2025年6月に視聴されている人気の韓流・アジアコンテンツTOP10】[表: https://prtimes.jp/data/corp/113690/table/745_1_fcfb52f14db1f3ded7560d1143e6fe76.jpg?v=202507300226 ]

また、Leminoでは様々な韓流・アジアコンテンツの人気作品をご覧いただけますので、ぜひこの機会に気になる作品をお楽しみください。

【新着コンテンツラインアップ】

■僕の彼女がイケメンになりました

<日本初独占配信中>

(C)Studio N

『僕の彼女がイケメンになりました』は、LINEマンガオリジナルの人気webtoonが原作で、一晩でイケメンになってしまった彼女ジウンと、そんな彼女をどうしても諦めきれない彼女一筋のユンジェが繰り広げるドタバタ青春ロマンスです。主人公のユンジェを演じるのは、人気ボーイズグループASTROのマンネで、俳優としても活躍する多彩なユンサナ。天文学科に通う大学生であり、彼女に一途な純情青年を演じます。

そんなユンジェの彼女であり、芯が強く恋愛に真面目な大学生ジウンを演じるのは、女優として活動の場を広げているOH MY GIRLのアリン。そして、突然変異でイケメン男子になったジフンには「Bitch X Rich」や「バッドガールフレンド」で人気急上昇中の俳優ユ・ジョンフが抜擢されました。内面は“ジウン”でありながら、すっかり変わった外見にあたふたするキャラクターとして、ユンジェとのケミにご注目ください。さらに、彼女がいると知りながらユンジェに猛アタックするミンジュ役には、明るい笑顔とバラエティセンスで大活躍中のチュウが参加。

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNjMDA=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202507_nr-ikemen-0729

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino」サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/

※1「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」の月額使用料は1,100円(税込)です。

※2 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。