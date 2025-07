【フジテレビ】SAY MY NAMEが歌う「ShaLala(Japanese version)」がTVアニメ『ぽちゃーズ』の主題歌に決定！

株式会社フジテレビジョンさらにHITOMIとMEIが新キャラクターの声を担当することが決定!声優初挑戦の2人からコメント動画も到着チェキ&サイン入りグッズプレゼントキャンペーンも実施https://www.youtube.com/watch?v=aNBiA1NKdOg(「ShaLala(Japanese version)」MV)

フジテレビと株式会社ディー・エル・イー(東京都千代田区、代表取締役社長CEO・CCO:小野亮、以下DLE)が共同開発したTVアニメシリーズ『ぽちゃーズ』(『EXITV』毎週火曜日25時15分~26時15分内放送)の新主題歌が、DLEのグループ会社である株式会社iNKODE JAPAN(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:安正濱)に所属するK-POPアーティストSAY MY NAME(セイマイネーム)が歌う「ShaLala(Japanese version)」に決定しました。

さらに、同グループのHITOMIとMEIが、新キャラクターの声を担当することも決定!7月29日(火)の放送回から登場します。

(C)ぽちゃーズ製作委員会/(C)iNKODE Entertainment

【主題歌「ShaLala(Japanese version)」について】

(C)iNKODE Entertainment

「ShaLala」は、K-POPアーティストのSAY MY NAMEが2025年3月にリリースした2nd EP「My Name Is...」のタイトル曲です。発表から1週間で1,700万再生を達成し、同年4月には「ShaLala(Japanese version)」がデジタルシングルとして発表されました。『ぽちゃーズ』エンディング映像では、ぽちゃーズたちがSAY MY NAMEと同じ振り付けで可愛く踊ります。

「ShaLala(Japanese version)」MV:https://www.youtube.com/watch?v=aNBiA1NKdOg

【新キャラクターについて】

(C)ぽちゃーズ製作委員会

新たに登場する新キャラクター「ぽちゃ姉ネコ」、「ぽちゃ妹ネコ」は、双子なのに気が合わないネコの姉妹です。「ぽちゃ姉ネコ」をHITOMIが、「ぽちゃ妹ネコ」をMEIがそれぞれ演じます。

【コメント】

今回初めて声優にチャレンジする2人からコメント動画が届きました。

コメント動画:https://youtu.be/14Bx-pJ0z3I

(C)iNKODE Entertainment

HITOMI

「ずっと挑戦してみたかった声優のお仕事を今回初めてさせていただけたこと、

そして、私と一緒にアフレコをしたMEIちゃんと2人で共同作詞をした「ShaLala(Japanese version)」が、ぽちゃーズのエンディングテーマに決定したこと、どちらも本当に光栄で、とても嬉しかったです!

人生初めてのアフレコはとても緊張しましたが、個性豊かで可愛らしい『ぽちゃーズ』のキャラクターに癒されながら楽しく収録できました!皆さん是非ご覧ください 」

(C)iNKODE Entertainment

MEI

「こんにちは!SAY MY NAMEのMEIです。今回、『ぽちゃーズ』を通して人生初の声優のお仕事に挑戦させていただきました!以前からとても関心のあったお仕事だったので、ドキドキわくわくしながら務めさせていただきました。ぜひ温かく見守っていただけたら嬉しいです。そして、エンディングテーマ「ShaLala(Japanese version)」も、作品とあわせて楽しんで聴いていただけたら嬉しいです!」

その他、SAY MY NAMEコラボを記念して撮影した動画の発信やプレゼントキャンペーンなどは『ぽちゃーズ』の公式Xにて情報を発信します。

【プレゼントキャンペーン】

ぽちゃーズ公式Xをフォロー&該当ポストをリポストで抽選で3名様に、SAY MY NAMEのHITOMI、MEIのサイン入りチェキが当たるキャンペーンを実施中!

詳細はぽちゃーズ公式Xをご覧ください。

ぽちゃーズ公式X:https://x.com/pochars_info

◇ 『ぽちゃーズ』SAY MY NAME声の出演初回+新エンディングお披露目 情報

■放 送:7月29日(火)スタート 以降毎週火曜日25時15分~26時15分『EXITV』内放送

■配 信:TVer:放送終了後~配信開始

FOD:ぽちゃーズ公式YouTube・TikTokにて7月30日(水)17時~配信開始

【『ぽちゃーズ』とは?】

『ぽちゃーズ』は、動物たちがまるっこく“ぽちゃ化”した“ぽちゃキリン”や“ぽちゃゾウ”“ぽちゃカメ”などが主人公のショートコントアニメです。個性豊かな「ぽちゃーズ」たちが、旅館や海、公園などあらゆる場所に転がり込み、アップテンポでコミカルな会話を繰り広げます。

【あらすじ】

みんなが“ぽちゃ化”した世界。

“ぽちゃ化”した生き物たちが当たり前のように、そして欲望おもむくままに生活しています。

たまに人間社会に転がり込むことも...。

(C)ぽちゃーズ製作委員会

◇ アニメ 概要

■タイトル:『ぽちゃーズ』

■放 送:毎週火曜日25時15分~『EXITV』内にて放送

■配 信:Tver:放送終了後~配信開始

FOD、YouTube、TikTok:放送翌日17時~配信開始

■主 題 歌 :「ShaLala(Japanese version)」SAY MY NAME

作詞:P.K(FearGOD)、BIGTONE(FearGOD)、HITOMI(SAY MY NAME)、MEI(SAY MY NAME)

作曲・編曲:P.K(FearGOD)

■C V:寺澤百花、HITOMI(SAY MY NAME)、MEI(SAY MY NAME)

■スタッフ:監督・脚本・キャラクターデザイン:そろ谷

音楽:松野恭平

アニメーション制作:DLE

製作:ぽちゃーズ製作委員会

■U R L:http://www.pochars.com/ (オフィシャルページ)

https://www.youtube.com/@pochars_info (公式YouTube)

https://x.com/pochars_info (公式X)

https://www.instagram.com/pochars_info (公式Instagram)

https://www.tiktok.com/@pochars_info (公式TikTok)

◇ SAY MY NAME 概要

韓国アーティスト・JAEJOONG(ジェジュン)が初めてプロデュースし、IZ*ONE、AKB48出身の本田仁美ことHITOMIがリーダーを務める多国籍ガールズグループ。

「それぞれ違う傷や痛みを持って出会った少女たちが、一緒に痛みと悲しみを克服し、みなさんに幸せを与えながらともに進んでいく」というコンセプトで、グループ名には「つらい時は私たちの名前を呼んで」という意味が込められている。

ファンの呼称はLOVvmE(ロミ)。

HITOMI プロフィール

元AKB48、IZ*ONEのメンバーとして10年間、日本と韓国にて活動。

2024年10月にSAY MY NAME(セイマイネーム)のリーダーとしてデビュー。

MEI プロフィール

HITOMIとともに日本人メンバーとして注目を集めている。

ハツラツとした明るさが魅力で、力強いダンスパフォーマンスで多くのファンを惹きつけるメインダンサー。

◇ iNKODE JAPAN 概要

iNKODE JAPANは、韓国iNKODEの日本支社として2024年8月に設立。

JAEJOONGの日本活動における新たな事務所になると共に、今後iNKODEからデビューする次世代アーティストやタレントの日本でのマネジメントやプロモーション展開、その他にも日韓を繋ぐ架け橋となるような、新たなエンターテイメント事業を展開していく予定。

◇ 株式会社ディー・エル・イー 概要

秘密結社 鷹の爪をはじめとするIP(著作権や商標権等の知的財産権)を開発、東京ガールズコレクションの商標権を獲得し再生させるなど幅広い事業領域へビジネスを仕掛ける実績を持つ総合エンターテインメントプロデュースカンパニー。2014年に東証マザーズ、2016年に東証一部へ上場し、2022年にはスタンダード市場に移行。2019年に朝日放送グループホールディングス株式会社のグループ会社となり、グループリソースを使ったメディア展開も行う。2022年に台湾企業のMYFEELを買収、2023年に韓国法人DLE KOREAを設立し2024年にiNKODE JAPANを設立するなど、グローバルビジネスを強化している。

◇ FOD 概要

「FOD」とはフジテレビが運営する公式の動画・電子書籍配信サービスです。「FODプレミアム」では、ドラマ・アニメ・バラエティ・映画など最新作から過去の名作まで100,000本以上の対象作品が月額976円(税込)で見放題。また、200誌以上の雑誌も特典で読み放題となります。さらに漫画など電子書籍も700,000冊以上の豊富なラインナップからお楽しみいただけます。会員登録不要の「FOD 見逃し無料」では、人気テレビ番組を放送後期間限定で配信。無料で気軽にご利用いただけます。テレビ局ならではのエンターテインメント体験を提供しています。

■URL:https://fod.fujitv.co.jp/