¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¡ÖMyGO!!!!!¡×¡ÖAve Mujica¡×¤ÎÁÕ¤Ç¤ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤òÁ´¹ñ¤Î¥«¥é¥ª¥±¥ëー¥à¤Ç´®Ç½¡ªÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢JOYSOUND¡Ö¤ß¤ë¥Ï¥³¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥·¥ó¥°¤¬Å¸³«¤¹¤ëÄÌ¿®¥«¥é¥ª¥±¡ÖJOYSOUND¡×¤Ç¡¢´Ñ¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÂ¿ºÌ¤Ê±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ß¤ë¥Ï¥³¡×¤Ë¡¢À¼Í¥¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¼¡À¤Âå¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBanG Dream!¡Ê¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¡Ë¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡ª¡ÊÊÌÅÓ¼¼ÎÁ¡Ë¡ÖMyGO!!!!!¡Ê¥Þ¥¤¥´¡Ë¡×¤Î4th LIVE¡ØÁ°¤Ø¿Ê¤à²»¤ÎÃæ¤Ç¡Ù¤È¡¢¡ÖAve Mujica(¥¢¥ô¥§¥à¥¸¥«)¡×¤Î1st LIVE¡ØPerdere Omnia¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¡¢8·î1Æü(¶â)¤«¤é10·î31Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¡ÖJOYSOUND X1¡×¡ÖJOYSOUND MAX GO¡×¤òÆ³Æþ¤Î¥«¥é¥ª¥±¥ëー¥à¤Ç´Õ¾Þ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡È¸½¼Â(¥ê¥¢¥ë)¡É¤È¡È²¾ÁÛ(¥¥ã¥é¥¯¥¿ー)¡É¤¬Æ±´ü¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖMyGO!!!!!¡×¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¶Ê¤«¤é2nd Single¤ÎÉ½Âê¶Ê¡Ö²»°ì²ñ¡×¤ä¡¢¡ÖÌµÏ©Ìð(¤Î¤í¤·)¡×¡¢¡Ö°í¼¶¶õ(¤Ò¤È¤·¤º¤¯)¡×¤Ê¤É¤Î½éÈäÏª¶Ê¤Þ¤Ç¡¢Á´14¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥´¥·¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿²»³ÚÀ¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡ÖAve Mujica¡×¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤«¤é¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØBanG Dream! It¡Çs MyGO!!!!!¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¤Ç¤â¤¢¤ë¥»¥ë¥Õ¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖAve Mujica¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥«¥Ðー³Ú¶Ê¤ò¸ò¤¨¤¿Á´11¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡ª¥á¥¿¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤«¤é¤ä¤µ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¶Ê¤Þ¤Ç¡ÖAve Mujica¡×¤ÎÌ¥ÎÏËþºÜ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¥«¥é¥ª¥±¥ëー¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏ¤Î²»¤ÈÎ×¾ì´¶°î¤ì¤ë±ÇÁü¤ÇÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡¢¿È¶á¤Ê¥«¥é¥ª¥±¥ëー¥à¤Çµ¤¤Î¹ç¤¦Ãç´Ö¤È°û¿©¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖMyGO!!!!!¡×¡¢¡ÖAve Mujica¡×¤ÎÁÕ¤Ç¤ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
== MyGO!!!!! 4th LIVE¡ØÁ°¤Ø¿Ê¤à²»¤ÎÃæ¤Ç¡Ù ÇÛ¿®³µÍ× ==
¢¡ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¡¦Å¹ÊÞ¡§¡ÖJOYSOUND X1¡×¡ÖJOYSOUND MAX GO¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¤ß¤ë¥Ï¥³WEB¥µ¥¤¥È¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ÇÛ¿®´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë ～ 2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¡ÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡§ MyGO!!!!! 4th LIVE¡ÖÁ°¤Ø¿Ê¤à²»¤ÎÃæ¤Ç¡×
¢¡ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨ÊÌÅÓ¼¼ÎÁ
¢¡ºÆÀ¸»þ´Ö¡§1»þ´Ö51Ê¬
¢¦»ëÄ°ÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://miruhaco.jp/archives/item2/822907/
== Ave Mujica 1st LIVE¡ØPerdere Omnia¡Ù ÇÛ¿®³µÍ× ==
¢¡ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¡¦Å¹ÊÞ¡§¡ÖJOYSOUND X1¡×¡ÖJOYSOUND MAX GO¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
¢¡ÇÛ¿®´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë ～ 2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¡ÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡§Ave Mujica 1st LIVE¡ÖPerdere Omnia
¢¡ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨ÊÌÅÓ¼¼ÎÁ
¢¡ºÆÀ¸»þ´Ö¡§1»þ´Ö12Ê¬
¢¦»ëÄ°ÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://miruhaco.jp/archives/item2/822908/
¢§JOYSOUND¡Ö¤ß¤ë¥Ï¥³¡×¤È¤Ï
¥«¥é¥ª¥±¥ëー¥à¤Ç²»³Ú¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤ä¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î±Ç²è¡¦¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ëµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯²ñÏÃ¤ä°û¿©¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡ª¡ÖÆ±¤¸¼ñÌ£¤ÎÃç´Ö¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖºÇ¶á²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Í§¿Í¤È¤Î¤Ò¤È»þ¤Ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤ÎË×Æþ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤¬Íß¤·¤¤¡× ¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£