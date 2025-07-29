HCS　タレント 成海 花音さん、島村 苑香さんを起用しテレビＣＭを刷新、8月1日より放送開始

北陸コンピュータ・サービス株式会社

北陸コンピュータ・サービス株式会社（富山市婦中町、代表取締役社長 小嶋 達也）は、2025年8月1日（金）より、新しいテレビＣＭの放送を開始いたします。本ＣＭでは、元気いっぱいの新入社員役として成海 花音さんを、ちょっぴり人見知りだけど頼りになる先輩役として島村 苑香さんを起用しております。また、オフィスシーンは昨年竣工しました金沢社屋で撮影を行いました。弊社の暖かい雰囲気や人と人のつながりを大切にする社風が伝わる新ＣＭにぜひご注目ください。

＜新ＣＭ概要＞

■ タイトル：「母とワタシと先輩と」編

■ 出演：Vivienne 所属 成海 花音

GMBプロダクション所属 島村 苑香

■ 楽曲提供：rainbell（レインベル ）

■ 放送開始日：2025年8月1日（金）～

▼視聴はこちら

15秒 https://youtu.be/4FqkIQe8reM?si=ymff3EMQHqaEXYTE

30秒 https://youtu.be/GhezPR4UOqw

60秒 https://youtu.be/DYlNmlbeaHI?si=MlUptj3QjgzpgyEP

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DYlNmlbeaHI ]

【本リリースについてのお問い合わせ先】

北陸コンピュータ・サービス株式会社 電話：076-495-9840

総合企画部長 中村 Mail：tnakamu@hcs.co.jp