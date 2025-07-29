【紀ノ国屋】エコバッグを使ったコーディネートフォトコンテスト開催中
キャンペーン詳細：https://www.super-kinokuniya.jp/f/coordinate-contest2025
株式会社紀ノ國屋は、7月29日 (火) から 8月18日 (月) の期間、人気のエコバッグを主役にしたフォトコンテスト「紀ノ国屋コーディネートコンテスト2025」をInstagram上で開催いたします。
本コンテストでは、紀ノ国屋のエコバッグをファッションアイテムとして取り入れた夏のコーディネート写真を大募集。優秀作品には、Amazonギフト券や人気商品など豪華賞品をご用意しています。
自由な発想で、紀ノ国屋のエコバッグをファッションアイテムとして、エレガントなスタイルからカジュアルな着こなし、ビジネスシーンでの活用術まで、ジャンルを問わないスタイリングの披露をお待ちしています。
■キャンペーン開催概要
【キャンペーン期間】
2025年7月29日 (火) ～ 8月18日 (月) 23:59
※このキャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。
【プレゼント賞品】
グランプリ Amazonギフト券 5万円分 (1名様)
準グランプリ まとまる保冷バッグ キャロット (9名様)
優秀賞 オンラインストアクーポン500円 (20名様)
【応募方法】
以下の3STEPで応募いただけます。
1. Instagramアカウント「紀ノ国屋／KINOKUNIYA (@kinokuniya_super)」をフォロー。
2. 紀ノ国屋のエコバッグを持っている写真を撮影。
3. 撮影した写真に、指定のハッシュタグ「#紀ノ国屋の夏コーデ」をつけてInstagramに投稿。
【当選発表】
入賞された方へ2025年9月上旬までにInstagramのDMにてご連絡いたします。
【賞品発送】
2025年9月中予定
【公式Instagramアカウント】
https://www.instagram.com/kinokuniya_super/
【キャンペーン詳細】
https://www.super-kinokuniya.jp/f/coordinate-contest2025
■紀ノ国屋公式オンラインストア
https://www.super-kinokuniya.jp/
■紀ノ国屋ホームページ
https://www.e-kinokuniya.com/