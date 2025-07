【ビーマイフローラキッチン】 “五感で楽しむ” 贅沢アサイーボウル「be my flora The Royal Acai」が新登場！

株式会社RESALON

添加物・白砂糖・香料・着色料・保存料・小麦粉を含まない食事が楽しめるレストラン、be my flora kitchen(東京都港区/代表取締役 笠間ちひろ)は、2025年8月1日(金)11時より、今夏新たに“五感で楽しむ”贅沢アサイーボウル「be my flora The Royal Acai」の提供を開始いたします。

濃厚アサイーベースの上に、自家製グラノーラ、抹茶&カカオのチアシードプディング、フルーツやスーパーフードなどをふんだんにトッピングした満足感も満腹感もある一杯。

栄養価・食感・ビジュアル・味のすべてがリッチな、五感で味わう贅沢なアサイーボウルを、是非be my flora kitchenにてお召し上がりください。

be my flora The Royal Acai 〈選べるドリンク付き〉

販売価格:\2,970(税込)

「be my flora The Royal Acai」のこだわり

「be my flora The Royal Acai」は、食感・ビジュアル・味・素材・栄養価すべてにこだわりが詰まった1皿となっています。

五感で味わう贅沢なひと皿

色彩豊かな見た目、一口ごとに変化する奥深い食感、そして自然で洗練された味わい。「be my flora The Royal Acai」は、五感すべてで愉しんでいただけるようにこだわりました。

目で愉しむ:

抹茶を使用したグリーンのチアシードプディングや、ブルーベリー、クコの実などの彩り豊かなスーパーフードをトッピング。美しい色彩で“目から栄養”を感じられます。

食感を愉しむ:

プチプチ、サクサク、もったり、シャリシャリ…トッピングの組み合わせで、ひと口ごとに異なる食感をお楽しみいただくことができ、最後まで飽きずにお召し上がりいただけます。

味を愉しむ:

自然な甘みと酸味のバランスにこだわり、軽やかなのに満足感たっぷりの味わいに仕上げています。

厳選された素材と栄養価へのこだわり

味や食感、見た目だけでなく、素材や栄養価にもこだわった豊富なトッピングも、「be my flora The Royal Acai」の特長の一つです。

主役はアサイー:

ポリフェノールや鉄分、食物繊維など、豊富な栄養を誇るスーパーフード。抗酸化作用でエイジングケアにも嬉しい食材です。

チアシードプディング:

オメガ3脂肪酸・食物繊維をたっぷり含んだチアシードを「抹茶チアシードプディング」「カカオチアシードプディング」の2フレーバーでご用意。水に浸すと膨らむ特性で、ぷるぷる食感を楽しめるとともに満腹感をサポートします。

自家製グラノーラ:

オーガニックオートミールやナッツを使い、ほんのりココナッツが香るシンプルながらも手作りならではの味わいのグラノーラをトッピング。

美容・健康を支える食材:

カカオニブ、パンプキンシード、ブルーベリー、ローストココナッツ、 はちみつ、クコの実など、栄養価の高い素材を贅沢に使用。

ハスカップ入りbe my flora 酵素ペースト:

美容効果が高く、希少な無農薬の北海道産ハスカップを使用した特別なbe my flora10年熟成酵素+をかけることで、より濃厚で奥行きのある味わいに。

栄養価が豊富なトッピングと、自然な甘みと酸味の絶妙なバランスにこだわった「be my flora The Royal Acai」は、彩り豊かで五感でお楽しみいただける新定番のご褒美メニューです。

当面は店内限定・数量限定でのご提供となります。暑い時期でも最適な温度と食感でお楽しみいただくため、店内提供のみとさせていただきます。

是非、be my flora kitchenにお立ち寄りいただき、お召し上がりくださいませ。

【be my flora kitchenについて】

住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-1-14 AK神宮前1F

営業時間:11:00~19:00(18:00 L.O)

電話番号:03-6438-9490

アクセス:表参道駅A2出口より徒歩7分・外苑前駅2a出口より徒歩7分

URL:https://bemyflora.com/kitchen/

Instagram:https://www.instagram.com/bemyflora_kitchen/