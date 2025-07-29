【見逃した方必見！】人材業界向けオフラインイベント『PORTERS DAY 2025』のキャッチアップセミナーを開催

ポーターズ株式会社

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース. 証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二、以下 ポーターズ）は、2025年7月17日（木）に人材事業領域特化のオフラインイベント『PORTERS DAY 2025』を開催しました。

PORTERS DAY 2025について

PORTERS DAY 2025は、人材紹介・人材派遣などの人材ビジネス企業様の「より良いマッチング」を通じて「雇用創出」を支援するシステムを20年以上提供し続けてきたポーターズが、初めて開催した大型イベントです。

イベント当日は、株式会社タニタのV字回復を実現した谷田大輔氏による基調講演をはじめ、データ活用で生産性を大幅に向上させた企業事例や、最新の求職者トレンドを基に行うパネルディスカッション、お互いに情報交換ができるネットワーキングイベントなど、人材ビジネス企業様が今後事業の戦略を考える上で役立つ企画を多数実施。

250人超の方にご来場いただき、満足度は87％と多くの方からご好評いただきました。

PORTERS DAY 2025当日の様子■参加者の声（抜粋）

導入事例では業務フローの整理に繋がる貴重なお話が聞けました。ありがとうございました。

人材会社に参考になるノウハウが沢山あり勉強になりました。

人材会社にフォーカスしたイベントはあまり存在しないと思いますので、非常に新鮮であり、また他社の工夫などを知ることが出来て大変勉強になりました。

【アーカイブ配信なし！】人気セッションのキャッチアップセミナーを開催

この度、来場できなかった方々からの強いご要望を受けて、特に人気だったセッションのキャッチアップセミナーを開催します。

対象となるのは、以下の2セッションです。

現場のツール活用を促すには？KPIの可視化に成功したMWH HR Products株式会社（略称：MHRP）が取り組んだ、オンボーディングの4つの工夫

開催日：8月19日（火）

日時：12:00～13:00

セミナー詳細：https://lp.porters.jp/seminar_250819?utm_source=refferal&utm_medium=email&utm_campaign=pr0729(https://lp.porters.jp/seminar_250819?utm_source=refferal&utm_medium=email&utm_campaign=pr0729)

リードタイムが1/3に短縮 typeIT派遣が目指す、生産性向上の戦略

開催日：8月20日（水）

日時：12:00～13:00

セミナー詳細：https://lp.porters.jp/seminar_250820?utm_source=refferal&utm_medium=email&utm_campaign=pr0729(https://lp.porters.jp/seminar_250820?utm_source=refferal&utm_medium=email&utm_campaign=pr0729)

なお、本セミナーのアーカイブ配信は行いませんので、ご興味のある方は是非当日ご参加ください。

ポーターズ株式会社について

■社名 ：ポーターズ株式会社 https://www.porters.jp/

■所在地 ：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者 ：代表取締役 西森 康二

■事業内容 ：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介・派遣特化型のマッチングシステム PORTERS(https://hrbc.porters.jp/)

人材紹介の業務効率化ツールならPORTERS Agent(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣のDXツールならPORTERS Staffing(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

■SNS

X： https://x.com/PORTERS_JP

Instagram： https://www.instagram.com/porters_corporation/

TikTok : https://www.tiktok.com/@porters_corporation

Facebook： https://www.facebook.com/Porters.PoCafe

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/porters-corporation/?originalSubdomain=jp