＼世界各地の映画祭で絶賛／ 映画公開を記念し 型破りなヒップホップ・トリオが権利のために闘う。映画「KNEECAP／ニーキャップ」×FREAK’S STORE 初のコラボレーションアイテムが登場！

株式会社デイトナ・インターナショナル(本社:東京都渋谷区/代表取締役社長CEO 佐々木 聡)が運営するセレクトショップ【FREAK’S STORE(フリークス ストア)】と世界各地の映画祭で絶賛されている映画「KNEECAP/ニーキャップ」の映画公開を記念した初のコラボレーションアイテムが登場します。

本アイテムは、当社が運営する映像事業「FREAK’S MOVIE(フリークスムービー)」監修のもと企画されており、映画の主人公となるアーティスト「KNEECAP」公認のエクスクルーシブなコラボアイテムで8月1日(金)より、FREAK’S STORE公式オンラインストア「Daytona Park(デイトナパーク)」にて予約販売を開始します。

URL : https://www.daytona-park.com/feature/971235?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=725_FH_POPUP&utm_content=P(https://www.daytona-park.com/feature/971235?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=725_FH_POPUP&utm_content=P)

- コラボレーションアイテムについて

過激なリリックとパフォーマンスで注目を集めるアイルランドのヒップホップ・トリオ、KNEECAPを描いた本作は、第97回アカデミー賞(R)国際長編映画賞ショートリストに選ばれたほか25の映画賞を受賞し、世界中で高い評価を得ている話題作です。

この度、映画公開を記念しTシャツ、ロングスリーブのほかジャージやキャップなど、彼らの映画場面写真を使用しつつ、映画のメッセ―ジやセリフなどとともにプリントしたコラボアイテム7型を製作しました。

現在ワールドツアー中の彼らのマネージャーに猛烈アプローチしコンタクトに成功し、デザインを見たマネージャーよりまさかの「So these designs are good with the band.」の返事が。奇跡のアーティスト公認、映画公式アイテムとして発売が決定しました。

映画キービジュアルを使用した白と黒のTシャツ。

白のバックには映画のコピーでもある「MIND YOUR LANGUAGE」を大きく、黒のバックには劇中で父役のマイケル・ファスビンダーが息子に言うセリフ「アイルランド語は自由のための弾丸だ」をアイルランド語で表記されており、どちらもアイルランド国旗の緑、白、オレンジの3色でプリント。

KNEECAP TEE1A ・ KNEECAP TEE1B

M/L/XL \11,000(税込)

映画劇中でKNEECAPのメンバーが初めてLIVEを開催する際のポスターをフロントに、そのときのLIVEの様子の写真をバックに使用。ここにも「MIND YOUR LANGUAGE」を配置。

KNEECAP TEE2

M/L/XL \11,000(税込)

劇中でメンバーがたくさんのジャージを着用しているが、映画グッズのジャージはフロントに大きく「MIND YOUR LANGUAGE」の文字、バックにはKNEECAPのロゴを配しています。

KNEECAP JERSEY

M/L/XL \20,900(税込)

ロングスリーブは映画のワンシーンから着想を得てデザイン。フロントはKNEECAPのメンバー、バックは同じシーンのメンバー3人が粘土の人形になったシーンをデザイン。そのまわりに配された“猿のイラスト”にも映画を見た人にはわかる絶妙な意味合いが。

KNEECAP L/S TEEBK ・KNEECAP L/S TEEWHT

M/L/XL \15,400(税込)

フロントに「MIND YOUR LANGUAGE」の文字をアイルランド国旗のカラーで、バックにKNEECAPのロゴをデザインしました。

KNEECAP CAP

\5,500(税込)

※全てイメージです。実際とは異なる可能性がございます。

予約発売について

・8月1日(金) 12時~

FREAK’S STORE公式オンラインストア「Daytona Park(デイトナパーク)」

(https://www.daytona-park.com/)

お届け時期 / 9月中旬~下旬

※製造工程の都合により、お届け時期が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

- 映画公開について

クソな現実をクズな奴らが音楽で撃ち抜く!!️

アイルランドに実在する放送禁止ヒップホップ・トリオの半自伝的ドラマ



『KNEECAP/ニーキャップ』

北アイルランド出身のヒップホップ・トリオ、KNEECAP。2022年まで北アイルランドでは公用語として認められていなかったアイルランド語でラップをし、政治的な風刺の効いたリリックに反抗的なパンク精神を融合したスタイルで注目されている。政治家にも目をつけられ、検閲の対象としてラジオ局では放送禁止になるなど、その過激な言動で度々論争を巻き起こしていることから、“セックス・ピストルズ以来、最も物議を醸すバンド”という呼称もある。先日開催された世界最大級の野外音楽フェス、コーチェラ・フェスティバルにも出演。パフォーマンス中にイギリスの元首相マーガレット・サッチャーと、パレスチナにジェノサイドを行い続けるイスラエルを批判したことで、生配信が一時的に中断。タブーを恐れずに自分たちのプラットフォームを使って声を上げる姿勢と、そのエネルギッシュなパフォーマンスで、アイルランドのみならず世界中の人々から支持を得ている。

本作は、そんなKNEECAPの誕生を、アイルランド語法制化を求める抗議活動を背景に辿る半自伝的物語。北アイルランド紛争の傷跡が深く残る西ベルファストのドラッグにまみれた労働者階級の若者を、ユーモアを交えてポップなテイストで描く。スローモーションやストップモーションを駆使したスタイリッシュな演出から“アイルランド版トレインスポッティング”とも評され、オマージュシーンも随所に登場。また、メンバー3人は演技初挑戦にして、本人役を見事に好演。彼らの注目度も相まってアイルランドではアイルランド語映画として初週動員歴代1位の大ヒットを記録。さらに、第40回サンダンス映画祭では観客賞(NEXT部門)を受賞、第97回アカデミー賞(R)国際長編映画賞にアイルランド代表としてショートリストに選ばれるなど、25の受賞と63のノミネートを果たした。世界中で大絶賛された話題作がついに日本に上陸。

【STORY】

北アイルランド、ベルファストで生まれ育ったドラッグディーラーのニーシャ(MCネーム:モウグリ・バップ)と幼馴染のリーアム(MCネーム:モ・カラ)。麻薬取引で警察に捕まったモウグリは、英語を話すことを頑なに拒み、反抗的な態度を貫いてた。そこに通訳者として派遣された音楽教師のJJ(MCネーム:DJプロヴィ)が、モウグリの手帳に綴られていたアイルランド語の歌詞を発見。その才能に目をつけ、3人はアイルランド語の権利を取り戻すべく、アイルランド語のヒップホップを始めることに。

監督・脚本:リッチ・ペピアット 製作:トレバー・バーニー、ジャック・ターリング 撮影:ライアン・カーナハン 音楽:マイケル・“マイキー・J”・アサンテ

出演:モウグリ・バップ、モ・カラ、DJプロヴィ、ジョシー・ウォーカー、マイケル・ファスビンダー

2024年/105分/イギリス・アイルランド/原題:KNEECAP/カラー/5.1ch/2.35 : 1/R18+

(C) Kneecap Films Limited, Screen Market Research Limited t/a Wildcard and The British Film Institute 2024

日本語字幕:松本小夏 後援:アイルランド大使館 配給:アンプラグド unpfilm.com/kneecap X:@kneecapfilm

8.1(金)より新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次公開

公式HP:

【映画に関するお問い合わせ】

<宣伝>蛭間・中村(アンプラグド) 090-6182-4601/senden@unpfilm.com

<配給>加藤・池田(アンプラグド) 03-6434-7460

- FREAK’S MOVIE(フリークス ムービー)について

2023年秋、FREAK'S STOREから映画配給・宣伝などを軸とした映像事業「FREAK'S MOVIE」がスタート。ひとつの枠に留まらず、ワクワク・ドキドキするようなエンターテインメントをみなさまにお届けいたします。

FREAK'S MOVIE公式X:https://x.com/FREAKSMOVIE_JP(https://x.com/FREAKSMOVIE_JP)

- FREAK’S STORE(フリークス ストア)について

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。

積極的に楽しむ生活体験者=フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

FREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」 (https://www.daytona-park.com/)

Instagram (https://www.instagram.com/freaksstore_official/(https://www.instagram.com/freaksstore_official/))

- 株式会社デイトナ・インターナショナル

1986年創業。基幹事業であるセレクトショップ「FREAK‘S STORE(フリークス ストア)」をはじめ、サステナブルをテーマにしたコンセプトブランド「Firsthand」やコミュニケーションメディア「FREAK」、セレクトショップ業界初となる協業規格住宅「FREAK’S HOUSE」、コワーキングスペース「&FREAK.」、再エネプロジェクト「フリークス電気」、NFTプロジェクト「NFT FREAK」など幅広く手がける。FREAK‘S STOREで培った「好き」や 「熱意」から生まれるコラボレーションやアライアンス「FREAK'S VILLAGE」、ローカルプロモーションなど独自性のある企画で、SDGsの取り組みも推進している。

コーポレートサイト (https://daytonajp.com/ )