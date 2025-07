【ファンタジア国際映画祭】宇賀那健一監督 × 三原羽衣主演作が世界初上映、割れんばかりの拍手に包まれた熱狂の夜

株式会社TRUSTAR

主演・三原羽衣が最優秀演技賞を受賞!

2025年7月23日(現地時間)、カナダ・モントリオールで開催中の第29回「ファンタジア国際映画祭」にて、宇賀那健一監督最新作『ブルックリンでZ級監督と恋に落ちた私』(英題:I Fell in Love with a Z‑Grade Director in Brooklyn)がワールドプレミア上映され、観客から割れんばかりの拍手とスタンディングオベーションが贈られるなど、大きな熱狂と感動に包まれました。

さらに、現地時間7月26日には、本作の主演を務めた三原羽衣が、同映画祭の最高賞部門「Cheval Noir Competition」にて“Outstanding Performance(最優秀演技賞)”を受賞。

ジャンル映画の登竜門として世界的に注目される映画祭において、若手女優が堂々の受賞を果たす快挙となりました。

映画と俳優の“再生”を描いた、血まみれでちょっと泣けて笑えるラブストーリー

ファンタジア国際映画祭は、ホラー、ファンタジー、SF、アニメーション、青春映画など“ジャンル映画”を中心に紹介する北米最大級の映画祭。日本作品の招待も多く、近年では『侍タイムスリッパー』(2023)が高評価を受け、日本アカデミー賞優秀作品賞を受賞するなど「海外映画祭発の成功モデル」のひとつとして注目されています。

そのステージで今回上映された『ブルックリンでZ級監督と恋に落ちた私』は、夢破れた女優・シイナ(演:三原羽衣)が、ニューヨークで出会った売れないZ級ホラー映画監督・ジャックとともに“世界最低予算”の映画制作に挑みながら、自分自身と映画への愛を取り戻していく物語。

“血まみれで、ちょっと泣けて笑える”独自のトーンが話題となり、映画祭の公式プログラムでも「ジム・ジャームッシュとトロマ作品の融合」と評されました。

満席の会場が笑いと拍手に包まれたプレミア上映

会場となったConcordia Hall Theatreには、上映前から多くの観客が詰めかけ、約600席の会場は満席に。観客の期待が高まる中、上映前には監督・キャストが登壇し、それぞれの思いを語りました。

監督の宇賀那健一は、「自分自身関係性の深いモントリオールで最新作が上映できることをとてもうれしく思います」と挨拶。

主演の三原羽衣は「とても楽しい仲間たちとこの映画撮影出来て幸せでした。みんな大好き!!!」と笑顔で語り、会場を和ませました。

さらに共演の中川勝就は流ちょうな英語で作品への思いを伝え、「メチャクチャ楽しかったです」と、撮影への深い愛情を表現しました。

上映が始まると、会場は本作のユニークなストーリーと感情の機微に引き込まれ、上映後には割れんばかりの拍手と歓声、そしてスタンディングオベーションが巻き起こるなど、熱狂の渦に包まれました。

その後のQ&Aセッションでは、三原羽衣が本作への思いをこう語りました。

「この作品を撮影した時、自分自身が演じることに迷いがあり、楽しさを見失っていました。でも、慣れないニューヨークという環境の中で、底抜けに明るい仲間たちに囲まれて、シイナのように“演じることの楽しさ”を思い出すことができました。」

その率直な告白に、観客の多くが静かに耳を傾け、再び大きな拍手が会場を包みました。

登壇の様子

三原羽衣、最優秀演技賞の受賞で世界が注目 -- 若き才能が国際映画祭でまばゆい輝きを放つ

そして上映から数日後、現地時間7月26日に行われたファンタジア国際映画祭の授賞式にて、主演・三原羽衣が最優秀演技賞(Outstanding Performance)を受賞。



世界中のジャンル映画が集うこの権威ある場で、若干22歳の主演女優がその存在感と演技力をもって、堂々と名を刻みました。

今回の受賞は、キャリア初の長編映画主演であり、海外ロケという挑戦の中で掴み取ったものであり、まさに努力と才能が結実した圧巻の快挙。

観客を惹きつける繊細な感情表現と、役そのものに溶け込んだ演技が現地の批評家たちにも高く評価され、

海外批評サイトでは「シイナというキャラクターの心の揺れを誠実に、そして自然に演じきった」と称賛され、演技力と存在感の高さが世界から注目を集めています。

(左から宇賀那健一監督、中川勝就(OWV)、三原羽衣、エステヴァン・ムニョス)

■三原羽衣 受賞コメント

「私がこのような賞を頂けるとは思っていなかったので、聞いた時は気持ちが追いつかず困惑していましたが、1日ほど経ちやっと実感が湧いてきました。今は、嬉しい気持ちでいっぱいです。

この作品は私の転機となったもので、私が演じたシイナと同じように演技に楽しさを失っている時期にクランクインしました。

初の海外ロケで、言語の壁が高く不安は大きかったのですが、作品同様に海外クルーたちに沢山の刺激をもらい、演じることの楽しさを思い出させてくれました。

大事なことを思い出させてくれた大切な作品で、こんな素晴らしい賞をとる事ができ、本当に幸せでいっぱいです。

この思いを糧に、これからも精進して参りたいと思います。」

【プロフィール】

三原羽衣(みはら・うい)

2002年生まれ。兵庫県出身。SNS累計フォロワー数210万人超のトップインフルエンサーとして活動。第7回日本制服アワード グランプリ受賞やABEMA TV『オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない』に出演で話題になり、SNSの枠を飛び越え女優やモデルなどへと活動の幅を広げる。MBSドラマ『犬と屑』では初ヒロインを務め、その後も数多くのドラマや映画に出演し、2025年5月公開の映画『6人ぼっち』ではメインキャストとして出演。

監督・キャスト コメント

■宇賀那健一監督

「僕の映画人生において最も重要な地、モントリオールで今年もまた新作が発表出来てとても嬉しく思います。ここからまだ暫く海外映画祭での上映が続いていきますし、来春には国内での上映も始まりますので、引き続き応援の程、宜しくお願い致します!」

【プロフィール】

宇賀那健一(うがな・けんいち)

1984年4月20日生まれ 東京都出身の映画監督・脚本家。パンキッシュでファンタジーな作風を得意とし、現在公開中の『ザ・ゲスイドウズ』がトロント国際映画祭、シッチェス映画祭などを中心に各国の映画祭で称賛される。

その他の代表作に『みーんな、宇宙人。』『悪魔がはらわたでいけにえで私』『異物-完全版-』『転がるビー玉』などがある。

■レン役 / 中川勝就(OWV)

「このたびは、このような素晴らしいイベントに参加させていただき、誠に光栄でした。

大変貴重な経験となり、心から感謝しております。

自分が出演した映画を、リアルタイムでご覧いただいた皆さまの反応を間近に感じられる、温かくて特別な空間でした。会場にいらっしゃった皆さまのあたたかい雰囲気に包まれて、本当に幸せな時間を過ごすことができました。

今回の経験を通じて、これからもボーイズグループOWVの中川勝就として、そして俳優・中川勝就としても、より一層活躍の場を広げていけるよう、精進してまいりたいと強く感じました。」

【プロフィール】

中川勝就(なかがわ・かつなり)

1997年3月16日生まれ、兵庫県出身。2019年、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」に出演し、現在は4人組ボーイズグループ・OWVのメンバーとしてダンスボーカルパフォーマンス、またバラエティや演技など幅広く活躍。

フジテレビ『ぽかぽか』隔週火曜日レギュラーとして出演中。

過去出演作:ドラマ『ブルーバースデー』『恋するシナリオ』、舞台「銭湯来人」主演 ほか

作品情報

『ブルックリンでZ級監督と恋に落ちた私』

2026年春 全国ロードショー

監督・脚本:宇賀那健一

出演:三原羽衣、エステヴァン・ムニョス、中川勝就(OWV)ほか

製作:『ブルックリンでZ級監督と恋に落ちた私』製作委員会

配給:エクストリーム

主演・三原羽衣がその演技力で観客の心をつかんだ本作は、映画制作の原点をポップかつ大胆に描いた“ジャンル映画”の新たな旗手として、国内外の映画ファンの期待を集めています。

日本公開は2026年春――劇場での熱狂が、今から待ち遠しい。