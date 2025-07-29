【東急SレイエスFC フットサルU-18】全日本JFA 第12回全日本U-18フットサル選手権大会 全国大会出場へ
東急スポーツシステム株式会社
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8月19日(火)～25日(月) トーナメント戦
この度、東急SレイエスFCフットサルU-18が6月8日に行われました、関東大会 vs 利根実業高校サッカー部との結果をもちまして、全国大会出場の切符を手にいたしました。また同時に「関東大会優勝」という好成績を収めました。
当クラブとしては2年ぶり、2回目の全国大会出場です。
最高成績は2023年度の全国4位。
今年、この成績を打ち破ることができるのか！？
【グループステージ情報】
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●開催スケジュール
2025年8月15日（金）～8月25日（月）
8月15日(金)～17日(日) グループステージ
8月19日(火)～25日(月) トーナメント戦
●決勝トーナメントへの出場条件
グループステージの上位2チーム
＞＞公式戦情報はこちら
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/news_list/news/official_game_information.html#FUTSAL_U-18
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