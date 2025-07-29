【東急SレイエスFC フットサルU-18】全日本JFA 第12回全日本U-18フットサル選手権大会 全国大会出場へ

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東急スポーツシステム株式会社



　この度、東急SレイエスFCフットサルU-18が6月8日に行われました、関東大会 vs 利根実業高校サッカー部との結果をもちまして、全国大会出場の切符を手にいたしました。また同時に「関東大会優勝」という好成績を収めました。



　当クラブとしては2年ぶり、2回目の全国大会出場です。


　最高成績は2023年度の全国4位。



　今年、この成績を打ち破ることができるのか！？



【グループステージ情報】


[表: https://prtimes.jp/data/corp/59271/table/446_1_a30a596575854e184989d65f91f1bd1e.jpg?v=202507301226 ]


●開催スケジュール


2025年8月15日（金）～8月25日（月）



8月15日(金)～17日(日)　グループステージ


8月19日(火)～25日(月)　トーナメント戦

●決勝トーナメントへの出場条件


グループステージの上位2チーム



＞＞公式戦情報はこちら


https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/news_list/news/official_game_information.html#FUTSAL_U-18



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