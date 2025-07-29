ベーシック、8/8（金）10時よりferret One事例紹介セミナー「BtoB Marketing SUCCESS vol.7 【自走力の高い組織】を育てた仕組み」を開催

株式会社ベーシック

BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One（フェレットワン）』を運営する株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋山勝）は、8/8（金）10時よりBtoBマーケティング担当者に向けたセミナー「BtoB Marketing SUCCESS vol.7 【自走力の高い組織】を育てた仕組み」を開催いたします。

セミナー詳細はこちら :https://ferret-one.com/seminar/btob-marketing-success-eltes?fm_cp=6886f19e4aeb270067fd6e6c&fm_mu=6886f1b6e4260c00660d7cb0&utm_campaign=250729&utm_medium=else&utm_source=prtimes

■セミナー概要

マーケ×IRで経営層を巻き込み大改革！

自走力の高いマーケ組織の仕組みとは

BtoBマーケティング現場のリアルなお悩みをテーマに具体的な成功事例を紹介する

「BtoB Marketing SUCCESS」シリーズ。

第7弾の今回は株式会社エルテス様をお迎えし、「マーケ未経験」から入社し

少人数×ノウハウが少ない中でも成果が出せる自走力の高いマーケ組織を作り上げ、

マーケ視点を活かしてIR運用にまで変革をもたらした裏側をディスカッション形式で深掘りしていきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6585/table/613_1_6d4966624be0d3549402d10616990eae.jpg?v=202507291156 ]

■登壇者

奥村 高大 氏

株式会社エルテス

経営企画部 部長 ／ マーケティング部 部長

神田 智貴

株式会社ベーシック

SLG事業部 ferret セールス責任者

■セミナーページURL

https://ferret-one.com/seminar/btob-marketing-success-eltes(https://ferret-one.com/seminar/btob-marketing-success-eltes?fm_cp=6886f19e4aeb270067fd6e6c&fm_mu=6886f1b6e4260c00660d7cb0&utm_campaign=250729&utm_medium=else&utm_source=prtimes)

■お問い合わせ先

株式会社ベーシック ferret運営事務局

TEL：03-6689-8915 Email ：fo_info@basicinc.jp

■株式会社エルテスについて

「安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける。」をミッションに、インターネットやSNS、テレワークなどの普及で進化し続けるデジタル社会に潜む新たなリスクから企業を守るソリューションを提供するデジタルリスク事業に加え、従来型の人的警備にデジタル技術を融合して新時代の安全保障をつくるAIセキュリティ事業、デジタルを活用した人に優しい社会への変革を目指すDX推進事業、スマートな街づくりで地方創生への貢献を目指すスマートシティ事業を展開し、デジタル社会の発展をサポートしていきます。（証券コード：3967 東証グロース）

URL：https://eltes.co.jp/

■『ferret One』について

『ferret One』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。

URL：https://ferret-one.com/

■株式会社ベーシックについて

「問題解決の専門家集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニーです。企業がWebマーケティングを推進する上で直面する”知識・環境・人”不足の問題を解決するため、SLG事業とPLG事業の2事業を展開しています。

▼SLG事業の各サービス

『ferret』：BtoBマーケティングの効率化を実現する支援サービス

『ferret One』：BtoBマーケティングのオールインワンツール

『ferretソリューション』：BtoBマーケティングのコンサルティング支援

『ferretメディア』：Webマーケティングメディア

▼PLG事業の各サービス

『formrun』：フォーム作成管理ツール

『bookrun』：日程調整自動化ツール

URL：https://basicinc.jp/

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：SaaS事業・メディア事業・BPaaS事業