株式会社Aizawa Corporation

このたび、在日ペルー大使館とAizawa Corporation(会長:相沢正雄)は、ペルー共和国の独立204周年を記念し、浜松市の象徴である浜松城をペルー国旗の色である赤と白にライトアップする記念イベントを開催いたしました。本イベントは、日本とペルーの152年にわたる友好関係、および126年の日系人移住の歴史、さらに、在日ペルー人の36年の歩みを振り返るとともに、次世代に向けて多文化共生の未来を築くことを目的としております。

浜松城赤白にライトアップ浜松城が赤と白にライトアップされた当日、多くの市民や関係者が集まりました。主催者及びご来賓「主催者およびご来賓:左:Aizawa Corporation 会長 相沢 正雄、右:衆議院議員 深作 ヘスス氏」

■ イベント名:ペルー共和国独立204周年記念日 浜松城ライトアップイベント

(Celebration of the 204th Anniversary of the Independence of the Republic of Peru)

■ 日時:2025年7月28日(月)18:45~

■ 会場:浜松城(静岡県浜松市中区元城町)

■ 主催:在日ペルー大使館、(株)Aizawa Corporation

■ 内容:浜松城の赤白ライトアップ 、ペルー伝統舞踊

ペルー伝統舞踊Hamamatsu Castle Light-Up Event in Celebration of the 204th Anniversary of the Independence of the Republic of Peru

2025年は、日本とペルーの外交関係が樹立されてから152年、日本人がペルーに移住してから126年、そしてペルーの方々が日本へ移住し始めてから36年の年にあたります。これまでに築かれてきた歴史と交流の歩みをあらためて振り返り、今後のさらなる友好発展を考える機会となる年です。本イベントはそのような先人たちの歩みを振り返るとともに、次世代に向けて多文化共生の未来を築くことを目的としております。

Aizawa Corporation 会長・相沢正雄 コメント 「浜松城を照らす光が、両国の友情と希望の象徴として、未来へと続く架け橋になることを願っています。」引き続き多文化共生の実現に向け、地域社会とともに国境を越えたつながりを育んでまいります。