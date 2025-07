【声明】国際NGO115団体が、ガザの飢餓に対する共同声明を発出しました

特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンターガザの人為的な飢餓に抗議します

ガザではこの21ヵ月の間に少なくとも5万9千人が命を奪われ、14万人が負傷しています。

陸海空をすべて封鎖された状態で21か月もの間続く容赦ない軍事攻撃と並行して、人々の命をつなぐ支援物資のガザへの運搬は極度に制限され、2025年3月2日以降2ヵ月間は全く物資が入りませんでした。

6月からようやく物資の運搬が再開されましたが、イスラエルと米国による新しい支援システムの導入から2ヵ月で、1,000人以上が食料配布を求めて殺害されています。(ガザ保健省、2025年7月23日)(https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-307-gaza-strip)

7月21日、日本やイギリス、フランスなど28か国の外相による共同声明が発表され、

前述の新しい支援システムが大変危険なものであることや、国際法に則った人道支援の実施、停戦に合意し速やかに必要な支援を十分にガザに入れるべきであることが述べられています。

JVCは一刻も早い停戦と、人々が安全に十分な支援を得られる環境の確立を強く求め、

日本政府および国際社会が国際法に則って適切な対応をとることを期待し働きかけを行っていきます。

また、JVCは今も現地パートナー団体と共に、子どもや妊産婦の栄養支援を続けています。

単発で実施している医薬品・粉ミルクの支援は6月末で3回目の配布が終了しました。

栄養支援の継続、および4回目の医薬品・粉ミルクの配布を実施するためには、みなさまからのご支援が必要不可欠です。

どうか、共にガザの人々の命を支えてください。

【国際NGOによる共同声明】ガザ全土に大規模な飢餓が広がる中、人道支援従事者や支援対象者たちは衰弱しています

2025年7月23日

100以上の団体が、命を救うための支援を許可するよう警鐘を鳴らしています。

イスラエル政府の封鎖によってガザの人々が飢えに苦しむ中、人道支援従事者も今や同じように食料配給の列に加わり、ただ家族を養うためだけに銃撃される危険を冒しています。物資が完全に枯渇した今、人道支援団体は、自分たちの同僚やパートナーが目の前で衰弱していくのを目の当たりにしています。

イスラエル政府が管理する支援制度、「ガザ人道財団(Gaza Humanitarian Foundation:GHF)」が支援の運営を開始してからちょうど2か月が経過した今(※1)、100以上の団体が警鐘を鳴らし、各国政府に対して、すべての陸路を開通し、食料や清潔な水、医療物資、避難用品、燃料の供給を、国連主導の仕組みという原則を通じて再開すること、また、封鎖の終結と即時停戦の合意を強く求めます。

ある団体の代表は「“今日、私は食事をとれるだろうか?“毎朝、同じ疑問がガザ中でこだましている。」と言います。

(前述新しい支援システムによる)ガザの食糧配給所での虐殺は、ほぼ毎日のように発生しています。7月13日現在、国連によると、875人のパレスチナ人が食糧を求めて殺害されました。うち201人は支援の運搬ルート上で、それ以外の人は配給場所で殺害されました。負傷者は数千人に上ります。一方、イスラエル軍は、7月20日大規模な退避命令を発出し、疲弊したパレスチナ人約200万人を強制移動させ、ガザの面積の12%にも満たない地域に追い込んでいます。WFP(国連食糧計画)は、現状では活動は不可能だと警告しています。戦争の手段として民間人を飢えさせることは、戦争犯罪です。

ガザのすぐ外の倉庫、そしてガザ内においてさえ、何トンもの食糧や清潔な水、医療物資、避難用品、燃料が手つかずのまま保管され、人道支援団体はこれらの支援物資へのアクセスや配送を阻まれています。イスラエル政府による完全封鎖下の制限、遅延、そして分断が、混乱、飢餓、死を生み出しています。心理ケアを行う人道支援者は、子どもたちへの壊滅的な影響についてこのように述べています。「子どもたちは両親に“天国に行きたい”と言うのです。天国には少なくとも食べ物があるからです。」

医師は、特に子どもと高齢者の間で、急性栄養失調の発生率が記録的な水準に達していると報告しています。急性水様性下痢などの病気が蔓延し、市場は空っぽで、ごみは山積みにされ、大人たちは飢えと脱水症状で街中に倒れています。ガザにおける支援物資の配布は、1日平均わずかトラック28台分のみであり、200万人以上いるガザの人々には到底足りず、多くの人々は数週間も何の支援を受けられていません。

国連主導の人道支援体制は機能不全に陥ったのではなく、機能停止に追い込まれているのです。

人道支援機関には、広範囲に対応するための能力と物資を有しています。しかし、アクセスが拒否されているため、支援を必要とする人々、疲弊し飢えに苦しむ自身の団体のスタッフにさえ、支援を届けることを阻まれています。7月10日には、EUとイスラエルが支援拡大にむけた措置を発表しました。しかし、現場で実際の変化が見られない中で、こうした「進展」の約束は空虚に響きます。持続的な支援の流れがない毎日は、予防可能な病気でさらに多くの人々が命を落とすことを意味しています。子どもたちは、決して果たされない約束を待ちながら、飢えに苦しんでいるのです。

パレスチナの人々は、支援や停戦を待ちながら、悪化し続ける現状に目を覚ますだけという、希望と失望のサイクルに閉じ込められています。それは単に肉体的な苦痛であるだけでなく、精神的な拷問でもあります。生存そのものが、まるで蜃気楼のようにぶらさげられています。人道支援システムは偽りの約束では機能することができません。人道支援従事者は、流動的なスケジュールのもとでは活動できず、支援へのアクセスをもたらさない政治的なコミットメントを待つこともできません。

各国政府は行動の許可を待つのをやめなければなりません。現在の取り決めが機能することを期待し続けることはできません。今こそ断固たる行動を起こす時です。即時かつ恒久的な停戦を要求し、あらゆる官僚的・行政的制限を撤廃し、すべての陸路を開放し、ガザ全域のすべての人々へのアクセスを確保し、軍主導の物資配給モデルを拒否し、原則に基づいた国連主導の人道支援体制を再開させ、原則に基づいた公平な人道支援団体への資金提供を継続してください。各国は、武器や弾薬の移送停止など、封鎖を終わらせるための具体的な措置を追求しなければなりません。

支援物資の空中投下や欠陥のある援助協定といった断片的な取り決めや象徴的なジェスチャーは、何もしないことを隠すための煙幕に過ぎません。これらは、パレスチナの市民を保護し、意味のあるアクセスを大規模に確保するという、各国の法的および道義的義務に取って代わることはできません。各国は命を救うことができます。救うべき命が亡くなる前に、命を救わなければなりません。

(※1)イスラエル政府およびアメリカ政府は、それまでの各国連機関や国際NGOなどが実施していた支援を、数組織のみに運営させることを決定し、そのうちの一つに指定されたのがガザ人道財団(GHF)です。

▼【PDF】ガザの飢餓に対する声明(日本語訳)ダウンロードはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d30680-163-409eff043178b9bc6c540878f9c5d5cf.pdf

署名団体

1. American Friends Service Committee (AFSC)

2. A.M. Qattan Foundation

3. A New Policy

4. ACT Alliance

5. Action Against Hunger (ACF)

6. Action for Humanity

7. ActionAid International

8. American Baptist Churches Palestine Justice Network

9. Amnesty International

10. Asamblea de Cooperacion por la Paz

11. Associazione Cooperazione e Solidarieta (ACS)

12. Bystanders No More

13. Campain

14. CARE

15. Caritas Germany

16. Caritas Internationalis

17. Caritas Jerusalem

18. Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD)

19. Center for Mind-Body Medicine (CMBM)

20. CESVI Fondazione

21. Children Not Numbers

22. Christian Aid

23. Churches for Middle East Peace (CMEP)

24. CIDSE- International Family of Catholic Social Justice Organisations

25. Cooperazione Internazionale Sud Sud (CISS)

26. Council for Arab‐British Understanding (CAABU)

27. DanChurchAid (DCA)

28. Danish Refugee Council (DRC)

29. Development and Peace - Caritas Canada

30. Doctors against Genocide

31. Episcopal Peace Fellowship

32. EuroMed Rights

33. Friends Committee on National Legislation (FCNL)

34. Forum Ziviler Friedensdienst e.V.

35. Gender Action for Peace and Security

36. Glia

37. Global Legal Action Network (GLAN)

38. Global Witness

39. Health Workers 4 Palestine

40. HelpAge International

41. Human Concern International

42. Humanity & Inclusion (HI)

43. Humanity First UK

44. Indiana Center for Middle East Peace

45. Insecurity Insight

46. International Media Support

47. International NGO Safety Organisation

48. Islamic Relief

49. Jahalin Solidarity

50. Japan International Volunteer Center (JVC)

51. Justice for All

52. Kenya Association of Muslim Medical Professionals (KAMMP)

53. Kvinna till Kvinna Foundation

54. MedGlobal

55. Medico International

56. Medico International Switzerland (medico international schweiz)

57. Medical Aid for Palestinians (MAP)

58. Mennonite Central Committee (MCC)

59. Medicine for the People - Belgium (MPLP/GVHV)

60. Medecins Sans Frontieres (MSF)

61. Medecins du Monde France

62. Medecins du Monde Spain

63. Medecins du Monde Switzerland

64. Mercy Corps

65. Middle East Children’s Alliance (MECA)

66. Movement for Peace (MPDL)

67. Muslim Aid

68. National Justice and Peace Network in England and Wales

69. Nonviolence International

70. Norwegian Aid Committee (NORWAC)

71. Norwegian Church Aid (NCA)

72. Norwegian People’s Aid (NPA)

73. Norwegian Refugee Council (NRC)

74. Oxfam International

75. Pax Christi England and Wales

76. Pax Christi International

77. Pax Christi Merseyside

78. Pax Christi USA

79. Pal Law Commission

80. Palestinian American Medical Association

81. Palestinian Children’s Relief Fund (PCRF)

82. Palestinian Medical Relief Society (PMRS)

83. Peace Direct

84. Peace Winds

85. Pediatricians for Palestine

86. People in Need

87. Plan International

88. Premiere Urgence Internationale (PUI)

89. Progettomondo

90. Project HOPE

91. Quaker Palestine Israel Network

92. Rebuilding Alliance

93. Refugees International

94. Saferworld

95. Sabeel‐Kairos UK

96. Save the Children (SCI)

97. Scottish Catholic International Aid Fund

98. Solidarites International

99. Stotteforeningen Det Danske Hus i Palæstina

100. Swiss Church Aid (HEKS/EPER)

101. Terre des Hommes Italia

102. Terre des Hommes Lausanne

103. Terre des Hommes Nederland

104. The Borgen Project

105. The Center for Mind-Body Medicine (CMBM)

106. The Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P)

107. The International Development and Relief Foundation

108. The Institute for the Understanding of Anti‐Palestinian Racism

109. Un Ponte Per (UPP)

110. United Against Inhumanity (UAI)

111. War Child Alliance

112. War Child UK

113. War on Want

114. Weltfriedensdienst e.V.

115. Welthungerhilfe (WHH)

お問合せ先

特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター(JVC)

電話:03-3834-2388

E-mail :c-takahashi@ngo-jvc.net (担当:高橋)

◆日本国際ボランティアセンター(JVC)

1980年に日本人によって設立され、現在はスーダンを含む世界で地域開発や人道支援など多岐にわたる支援を実施しています。「問題の根本原因の解決」をポリシーに、ただものをあげたりするのではない、現地の人の力を引き出す支援を重視しています。

・団体名:特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター

・所在地:〒110-8605 東京都台東区上野5-22-1 東鈴ビル4F

・代表者:熊岡路矢(代表理事)

・創立:1980年2月27日

・主な活動国:イエメン、コリア、スーダン、パレスチナ、ラオス、日本

・公式サイト:https://www.ngo-jvc.net/