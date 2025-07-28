GRAYSCALE 2大都市ツアー 最終アーティストラインナップ解禁
2024年、2025年と都内で開催を続けて来たパーティー「GRAYSCALE」の 2大都市ツアーについて最終ラインナップが解禁された。最新の追加アーティストとして大阪公演にレトラ (Singer set) with きあとの出演が発表されている。今後の最新情報はPROTOCOLLONのSNSアカウントから発信。
チケットURL:
https://eplus.jp/grayscale/
GRAYSCALE -CYAN- TOKYO
日時：2025/8/2 24:00～LAST
会場：Spotify O-EAST & 東間屋
出演アーティスト：
VESPERBELL
真新宿GR学園
PSYQUI
ドラゴン飯 (lilbesh ramko × levi)
discordsquad2k
前澤 × wagahai is neko
水槽(LIVE SET)
okadada
国士無双
Generation Z (gaburyu, nyankobrq, yaca, Alicemetix, 前澤, icesawder)
SPRAYBOX (DJ SET)
Seimei B2B Carpainter
RewindFlash (VOLTA, Dairou Tanaka, icesawder)
tmjclub (lazydoll, asstoro, okudakun, number collector, SEU＄I, hannibal anger, yunem)
kegon
safmusic
moreru
music fm
meme'z (booommeh × asterisk*)
NordOst
Turing (Fetus × Oyubi)
Yurushite Nyan
K8
moge!
CR超昂閃忍ハルカ
GRAYSCALE -MAGENTA- OSAKA
日時：2025/9/15 14:00～20:00
会場：Yogibo META VALLEY & HOLY MOUNTAIN
出演アーティスト：
META VALLEY ：
gaburyu
KAIRUI (feat.白迦)
neibiss
nyamura
safmusic
tofubeats
utumiyqcom
WaMi
北村蕗
水槽 (DJ+LIVE SET)
長瀬有花
パソコン音楽クラブ
レトラ (Singer set) with きあと
HOLY MOUNTAIN：
cyber milk ちゃん
DRIFT CREW
KBSNK & 二錠
KOTONOHOUSE
Misaki Hinata
music fm
muyu
sysmo
wagahai is neko
z²
前澤
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