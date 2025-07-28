GRAYSCALE 2大都市ツアー 最終アーティストラインナップ解禁

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株式会社NEO

2024年、2025年と都内で開催を続けて来たパーティー「GRAYSCALE」の 2大都市ツアーについて最終ラインナップが解禁された。最新の追加アーティストとして大阪公演にレトラ (Singer set) with きあとの出演が発表されている。今後の最新情報はPROTOCOLLONのSNSアカウントから発信。



チケットURL:
https://eplus.jp/grayscale/



GRAYSCALE -CYAN- TOKYO


日時：2025/8/2 24:00～LAST


会場：Spotify O-EAST & 東間屋




出演アーティスト：


VESPERBELL


真新宿GR学園


PSYQUI


ドラゴン飯 (lilbesh ramko × levi)


discordsquad2k


前澤 × wagahai is neko


水槽(LIVE SET)


okadada


国士無双


Generation Z (gaburyu, nyankobrq, yaca, Alicemetix, 前澤, icesawder)


SPRAYBOX (DJ SET)


Seimei B2B Carpainter


RewindFlash (VOLTA, Dairou Tanaka, icesawder)


tmjclub (lazydoll, asstoro, okudakun, number collector, SEU＄I, hannibal anger, yunem)


kegon


safmusic


moreru


music fm


meme'z (booommeh × asterisk*)


NordOst


Turing (Fetus × Oyubi)


Yurushite Nyan


K8


moge!


CR超昂閃忍ハルカ










GRAYSCALE -MAGENTA- OSAKA


日時：2025/9/15 14:00～20:00


会場：Yogibo META VALLEY & HOLY MOUNTAIN




出演アーティスト：


META VALLEY ：


gaburyu


KAIRUI (feat.白迦)


neibiss


nyamura


safmusic


tofubeats


utumiyqcom


WaMi


北村蕗


水槽 (DJ+LIVE SET)


長瀬有花


パソコン音楽クラブ


レトラ (Singer set) with きあと




HOLY MOUNTAIN：


cyber milk ちゃん


DRIFT CREW


KBSNK & 二錠


KOTONOHOUSE


Misaki Hinata


music fm


muyu


sysmo


wagahai is neko



前澤








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