ツキプロより、『ALIVE』『SQ』の10周年イラストを使用した新商品が8月2日頃発売！　また、アニメイトでは8月2日から「特典ホログラムカード」がもらえるフェアの開催も!!

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株式会社アニメイトホールディングス



△クリアファイル

商品の詳細はこちら！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=3696


株式会社アニメイトは、ツキプロシリーズ『ALIVE』『SQ』の10周年イラストを使用した新商品を、2025年8月2日頃から発売いたします。また、8月2日より「ALIVE＆SQ 10周年記念ツキプロフェアinアニメイト」を開催いたします。



ツキプロシリーズとは、2.5次元に存在する架空の芸能事務所・ツキノ芸能プロダクション（通称：ツキプロ）を舞台に、所属ユニットの個性あふれる音楽と彼らの日常をお届けするCDシリーズです。音楽＆ドラマCDだけでなく、アニメ、舞台、ライブイベントなど、さまざまな展開をみせており、2025年には、所属ユニットのうちのSOARA＆Growthの活動を描く『ALIVE』シリーズと、SolidS＆QUELLの活動を描く『SQ』シリーズが10周年を迎えました。



それを記念して、『ALIVE』と『SQ』の10周年イラストを使用した「ぺたコレクション」や「クリアファイル」など多数の新商品が登場！　そのほか、ノーマルには複製手書きコメント、レアには金箔押しサイン入りという豪華仕様の「10周年記念ぱしゃこれ」に加え、『Six Gravity』『Procellarum』『VAZZY』『ROCK DOWN』などの他ユニットのグッズもラインナップしています。



また、全国アニメイト・アニメイト通販では、8月2日～8月31日まで「ALIVE＆SQ 10周年記念ツキプロフェアinアニメイト」を開催いたします。期間中、『ツキウタ。』『ツキノ芸能プロダクション』関連商品をご購入・ご予約いただいた方に、「特典ホログラムカード（全24種）」をプレゼントいたします。新商品とあわせてぜひチェックしてみてください！




■商品情報


10周年記念ぱしゃこれ


発売日：2025年8月2日頃


価格：1パック（3枚入り）各275円（税込）


　　　1BOX（10パック入り）各2,750円（税込）


種類：＜ALIVE＞全45種　＜SQ＞全40種



△10周年記念ぱしゃこれ　ALIVE

△10周年記念ぱしゃこれ　ALIVE　BOX購入特典（全2種からランダムで1枚封入）


△10周年記念ぱしゃこれ　SQ

△10周年記念ぱしゃこれ　SQ　BOX購入特典（全2種からランダムで1枚封入）


ぺたコレクション


発売日：2025年8月2日頃


価格：1パック（2枚入り）440円（税込）


　　　1BOX（9パック入り）3,960円（税込）


種類：全17種





△ぺたコレクション



クリアファイル


発売日：2025年8月2日頃


価格：各440円（税込）


種類：2種（ALIVE10周年イラスト／SQ10周年イラスト）





△クリアファイル



ポストカードセット


発売日：2025年8月2日頃


価格：＜SOARA＞825円（税込）


　　　＜Growth・SolidS・QUELL＞各660円（税込）


　　　＜VAZZY・ROCK DOWN＞各990円（税込）


仕様：＜SOARA＞5枚セット


　　　＜Growth・SolidS・QUELL＞各4枚セット


　　　＜VAZZY・ROCK DOWN＞各6枚セット



△SOARA

△Growth


△SolidS

△QUELL


△VAZZY

△ROCK DOWN


この他にも、多数の新商品が発売！




■フェア情報


ALIVE＆SQ 10周年記念ツキプロフェアinアニメイト


開催期間：2025年8月2日～8月31日


開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販


開催内容：期間中、『ツキウタ。』『ツキノ芸能プロダクション』関連のグッズをご購入・ご予約2,200円（税込）毎、または、書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金2,200円〈税込〉以上必須）1点毎に、「特典ホログラムカード（全24種）」をランダム2枚プレゼントいたします。


特典内容：特典ホログラムカード（全24種）


※特典はお選びいただけません。


※期間内に実施されるグラッテ商品は、グッズのみ対象となり、ラテ・クッキーは対象外となります。



△特典ホログラムカード（全24種）



※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。




■権利表記


(C)TSUKIPRO　(C)TSUKIUTA.




■関連URL


『ツキノ芸能プロダクション』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=3696)



ALIVE＆SQ 10周年記念ツキプロフェアinアニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113219)



ALIVE＆SQ 10周年記念特設サイト(https://10th-alive-sq.com)



ツキプロオフィシャルオンラインショップ(https://www.movic.jp/shop/pages/tsukipro.aspx)