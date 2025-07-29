ツキプロより、『ALIVE』『SQ』の10周年イラストを使用した新商品が8月2日頃発売！ また、アニメイトでは8月2日から「特典ホログラムカード」がもらえるフェアの開催も!!
△クリアファイル
商品の詳細はこちら！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=3696
株式会社アニメイトは、ツキプロシリーズ『ALIVE』『SQ』の10周年イラストを使用した新商品を、2025年8月2日頃から発売いたします。また、8月2日より「ALIVE＆SQ 10周年記念ツキプロフェアinアニメイト」を開催いたします。
ツキプロシリーズとは、2.5次元に存在する架空の芸能事務所・ツキノ芸能プロダクション（通称：ツキプロ）を舞台に、所属ユニットの個性あふれる音楽と彼らの日常をお届けするCDシリーズです。音楽＆ドラマCDだけでなく、アニメ、舞台、ライブイベントなど、さまざまな展開をみせており、2025年には、所属ユニットのうちのSOARA＆Growthの活動を描く『ALIVE』シリーズと、SolidS＆QUELLの活動を描く『SQ』シリーズが10周年を迎えました。
それを記念して、『ALIVE』と『SQ』の10周年イラストを使用した「ぺたコレクション」や「クリアファイル」など多数の新商品が登場！ そのほか、ノーマルには複製手書きコメント、レアには金箔押しサイン入りという豪華仕様の「10周年記念ぱしゃこれ」に加え、『Six Gravity』『Procellarum』『VAZZY』『ROCK DOWN』などの他ユニットのグッズもラインナップしています。
また、全国アニメイト・アニメイト通販では、8月2日～8月31日まで「ALIVE＆SQ 10周年記念ツキプロフェアinアニメイト」を開催いたします。期間中、『ツキウタ。』『ツキノ芸能プロダクション』関連商品をご購入・ご予約いただいた方に、「特典ホログラムカード（全24種）」をプレゼントいたします。新商品とあわせてぜひチェックしてみてください！
■商品情報
10周年記念ぱしゃこれ
発売日：2025年8月2日頃
価格：1パック（3枚入り）各275円（税込）
1BOX（10パック入り）各2,750円（税込）
種類：＜ALIVE＞全45種 ＜SQ＞全40種
△10周年記念ぱしゃこれ ALIVE
△10周年記念ぱしゃこれ ALIVE BOX購入特典（全2種からランダムで1枚封入）
△10周年記念ぱしゃこれ SQ
△10周年記念ぱしゃこれ SQ BOX購入特典（全2種からランダムで1枚封入）
ぺたコレクション
発売日：2025年8月2日頃
価格：1パック（2枚入り）440円（税込）
1BOX（9パック入り）3,960円（税込）
種類：全17種
△ぺたコレクション
クリアファイル
発売日：2025年8月2日頃
価格：各440円（税込）
種類：2種（ALIVE10周年イラスト／SQ10周年イラスト）
△クリアファイル
ポストカードセット
発売日：2025年8月2日頃
価格：＜SOARA＞825円（税込）
＜Growth・SolidS・QUELL＞各660円（税込）
＜VAZZY・ROCK DOWN＞各990円（税込）
仕様：＜SOARA＞5枚セット
＜Growth・SolidS・QUELL＞各4枚セット
＜VAZZY・ROCK DOWN＞各6枚セット
△SOARA
△Growth
△SolidS
△QUELL
△VAZZY
△ROCK DOWN
この他にも、多数の新商品が発売！
■フェア情報
ALIVE＆SQ 10周年記念ツキプロフェアinアニメイト
開催期間：2025年8月2日～8月31日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『ツキウタ。』『ツキノ芸能プロダクション』関連のグッズをご購入・ご予約2,200円（税込）毎、または、書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金2,200円〈税込〉以上必須）1点毎に、「特典ホログラムカード（全24種）」をランダム2枚プレゼントいたします。
特典内容：特典ホログラムカード（全24種）
※特典はお選びいただけません。
※期間内に実施されるグラッテ商品は、グッズのみ対象となり、ラテ・クッキーは対象外となります。
△特典ホログラムカード（全24種）
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)TSUKIPRO (C)TSUKIUTA.
■関連URL
『ツキノ芸能プロダクション』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=3696)
ALIVE＆SQ 10周年記念ツキプロフェアinアニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113219)
ALIVE＆SQ 10周年記念特設サイト(https://10th-alive-sq.com)
ツキプロオフィシャルオンラインショップ(https://www.movic.jp/shop/pages/tsukipro.aspx)