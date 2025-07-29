2025年（令和7年度）中小企業診断士 第1次試験の解答速報を実施いたします！
株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、中小企業診断士 第1次試験翌日の8月4日（月）に 「解答速報」を無料で実施いたします。
2025年中小企業診断士試験 解答速報 :
https://www.agaroot.jp/shindanshi/sokuhou/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-shindanshi
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アガルートアカデミーは、2025年（令和7年度）中小企業診断士 第1次試験の翌日に「解答速報」を会員登録不要で無料公開いたします。ぜひ、試験の振り返りにお役立てくださいませ。
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中小企業診断士試験翌日、8月4日（月）に解答速報を実施いたします。
解答速報が開始され次第アナウンスされますので、ぜひご覧ください。
アガルートアカデミーX :
https://x.com/AGAROOTshindan?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-shindanshi
2025年中小企業診断士試験 解答速報 :
https://www.agaroot.jp/shindanshi/sokuhou/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-shindanshi
アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。
【株式会社アガルートについて】
本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F
設立日 ：2013年12月
資本金 ：35,000,000円
代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗
HP ：https://agaroot.co.jp/
事業内容：
国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/
オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/
オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/
資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」
完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」
【グループ会社・グループ会社サービス】
株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/
アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/
Education Career：https://education-career.jp/
株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/
株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/
株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/
株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/
株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/
買取バリュー：https://kaitori-value.jp/
株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/
株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/
アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/