帝京平成大学理学療法学科の宮崎学講師の研究が世界理学療法連盟学会で表彰 ― 理学療法の新たなアプローチが脳活動およびハムストリングスの柔軟性に与える影響について

帝京平成大学健康メディカル学部理学療法学科(東京都豊島区)宮崎学講師の研究(共著者:飯田修平准教授)が、5月29日~31日に東京で開催された「世界理学療法連盟学会(World Physiotherapy Congress 2025)」において若手研究者に贈られる「Early Career Researcher Award Poster Award」を受賞した。世界理学療法連盟学会は、世界最大規模の理学療法士の国際学会。2年に1度、世界理学療法連盟(World Physiotherapy)によって開催されており、2025年は東京国際フォーラムにおいて行われた。このたびの学会において、宮崎学講師の研究(共著者:飯田修平准教授)が発表した研究演題「The effects of mental practice on brain activity and hamstring flexibility in healthy young men」が、若手研究者に贈られる「Early Career Researcher Award Poster Award」を受賞した。この研究では、理学療法の新たなアプローチとして注目されている「メンタルプラクティス」が、脳活動およびハムストリングス(太ももの裏側の筋肉)の柔軟性に与える影響について検討し、理学療法分野における先駆的な成果を示した。今後も帝京平成大学では、理学療法分野の教育・研究活動を通じて、地域社会や世界に貢献できる理学療法士の育成に取り組むとともに、学術的・臨床的な発展を推進していく。【宮崎学講師】【飯田修平准教授】https://researchers.thu.ac.jp/thu/detail.html?systemId=c156659c1eba54ad520e17560c007669&lang=ja&st=researcher