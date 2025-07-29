十勝産牛乳消費拡大企画「とかちミルクでモ～っと楽しい夏休み！」～十勝産牛乳応援キャンペーン～
北海道
１ 期間
２ 参加対象
３ 内容
４ 応募フォーム
５ 実施要領（注意事項）
https://prtimes.jp/a/?f=d88209-871-55c54b601ccf8e0713ea21180fac3fa0.pdf
十勝総合振興局では、十勝管内の牛乳の消費拡大を図ることを目的に
十勝産牛乳消費拡大企画「とかちミルクでモ～っと楽しい夏休み！」～十勝産牛乳応援キャンペーン～を実施します！
【実施概要】
１ 期間
令和７年７月28日（月）から令和７年８月31日（日）まで
２ 参加対象
日本国内在住の個人
３ 内容
（１）十勝産生乳で製造された牛乳を合計 1,500 円（税込）以上購入し、応募した方の中から
抽選で、乳製品詰め合わせをプレゼント
ア 応募条件
対象商品を合計1,500円（税込）以上のお買い上げにつき1回、応募可（ネット購入も含む）
イ 応募の流れ
応募フォームからWEBで応募（レシート画像を添付）または本ホームページ掲載の応募用紙と
レシートを同封の上、郵送。※レシートは複数枚でも可
ウ 賞品
乳製品詰め合わせ（5,000円相当）10 名様
エ 対象商品
（２）『牛乳にまつわるフォトショット』を撮影してご応募いただいた方の中から豪華賞品を
プレゼント
ア 応募条件
「牛乳にまつわるフォトショット」を撮影
※牛乳を飲んでいる人、牛、酪農風景等の写真。牛乳にまつわる写真であれば可
※メイン企画に参加していただける方のみ応募可
イ 応募の流れ
応募フォームにフォトショットを投稿。※郵送不可
ウ 賞品内容
牛乳贈答券（3,000 円相当）５名様 ※牛乳贈答券は北海道内のみ利用可
４ 応募フォーム
https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=hQmz14hq
５ 実施要領（注意事項）
https://prtimes.jp/a/?f=d88209-871-55c54b601ccf8e0713ea21180fac3fa0.pdf
【連絡先】
十勝総合振興局産業振興部農務課畜産係
TEL：0155-27-8613（直通）