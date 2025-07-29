十勝産牛乳消費拡大企画「とかちミルクでモ～っと楽しい夏休み！」～十勝産牛乳応援キャンペーン～

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北海道





　十勝総合振興局では、十勝管内の牛乳の消費拡大を図ることを目的に


十勝産牛乳消費拡大企画「とかちミルクでモ～っと楽しい夏休み！」～十勝産牛乳応援キャンペーン～を実施します！


【実施概要】


１　期間

　　令和７年７月28日（月）から令和７年８月31日（日）まで


２　参加対象

　　日本国内在住の個人


３　内容

（１）十勝産生乳で製造された牛乳を合計 1,500 円（税込）以上購入し、応募した方の中から


　　抽選で、乳製品詰め合わせをプレゼント


　　ア　応募条件


　　　　対象商品を合計1,500円（税込）以上のお買い上げにつき1回、応募可（ネット購入も含む）


　　イ　応募の流れ


　　　　応募フォームからWEBで応募（レシート画像を添付）または本ホームページ掲載の応募用紙と


　　　レシートを同封の上、郵送。※レシートは複数枚でも可


　　ウ　賞品


　　　　乳製品詰め合わせ（5,000円相当）10 名様


　　エ　対象商品




（２）『牛乳にまつわるフォトショット』を撮影してご応募いただいた方の中から豪華賞品を


　　　プレゼント


　　ア　応募条件


　　　　「牛乳にまつわるフォトショット」を撮影


　　　　※牛乳を飲んでいる人、牛、酪農風景等の写真。牛乳にまつわる写真であれば可


　　　　※メイン企画に参加していただける方のみ応募可


　　イ　応募の流れ


　　　　応募フォームにフォトショットを投稿。※郵送不可


　　ウ　賞品内容


　　　　牛乳贈答券（3,000 円相当）５名様　※牛乳贈答券は北海道内のみ利用可


４　応募フォーム

　　https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=hQmz14hq


５　実施要領（注意事項）
https://prtimes.jp/a/?f=d88209-871-55c54b601ccf8e0713ea21180fac3fa0.pdf


【連絡先】


　十勝総合振興局産業振興部農務課畜産係


　TEL：0155-27-8613（直通）