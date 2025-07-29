HACRAY（ハクライ）、iPhoneを倍速でMagSafe充電が可能なQi2公認モバイルバッテリー AirSlim　GREENFUNDINGで先行発売

株式会社ロア・インターナショナル

株式会社ロア・インターナショナル（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won）はHACRAY（ハクライ）から、従来より倍速でMagSafe充電が可能な「Qi2対応モバイルバッテリー AirSlim」を、2025年5月14日よりGREENFUNDINGにて先行販売を開始しました。

＜GREENFUNDINGプロジェクト概要＞

■期間：2025年7月29日（火）～9月10日（月）

■数量限定特典：割引率最大37% 3,994円（税・送料込）～

■一般販売予定価格：5,680円（税込）

■GREENFUNDINGプロジェクトURL：https://greenfunding.jp/roa/projects/8975

HACRAY（ハクライ）、iPhoneを倍速でMagSafe充電が可能な「Qi2対応モバイルバッテリー AirSlim」

当製品は、最新の次世代ワイヤレス充電規格 Qi2に対応し、MagSafe機能搭載iPhoneへの最大15Wワイヤレス急速充電を実現しました。従来の7.5W出力のワイヤレスバッテリーと比べて、約2倍のスピードでiPhoneの充電が可能です。

【製品特長】

・Qi2公認、従来の2倍のスピードで充電を

最新の次世代ワイヤレス充電規格 Qi2に対応し、MagSafe機能搭載iPhoneへの最大15Wワイヤレス急速充電を実現しました。従来の7.5W出力のワイヤレスバッテリーと比べて、約2倍のスピードでiPhoneの充電が可能です。

・USB-Cポートで最大20WのPD急速充電

iPadやその他のUSBデバイスを有線充電できるUSB-Cポートを装備。入出力を兼ねた1ポート構成により、すっきりとしたミニマルデザインを実現しました。

すっきりとしたミニマルデザイン / 厚さわずか9.5mm【Qi2対応モバイルバッテリー AirSlim】・ワイヤレス＋有線 同時充電

USB-Cポートは USB Power Delivery規格に対応しています。有線接続とワイヤレス接続による同時充電が可能です。2台同時に充電する際、バッテリーが自動で電力を割り振り、効率的に給電します。

※ 同時充電の合計出力は最大15Wです。

・パススルー充電対応

バッテリー本体の充電中にスマートフォンなどのデバイスが接続された際、バッテリーとデバイスが同時に充電されます。接続デバイスの負荷を自動認識し最適に電力配分を行うアルゴリズムで、バッテリー本体とデバイスの両方を効率よく、素早くフル充電できます。

・PD18W急速入力 1.5時間で満充電

USB-C PD18W入力に対応し、わずか約90分でバッテリー本体をフル充電可能。外出前に充電を忘れていても、短時間でしっかり充電できるので安心です。

・電池残量が一目でわかる数値表示を搭載

LEDランプだけで段階表示するインジケーターとは異なり、バッテリー残量を1％単位で細かく確認できます。急速充電時には緑色のアイコンを表示。視認性に優れたディスプレイで、充電状況がひと目でわかります。

・置くだけ 自動でスマート充電

デバイスを置くだけで自動的に充電がスタートするウェイクアップ機能を搭載。電源ボタンを押す手間は不要です。エネルギー伝送効率は最適化され、無駄なく、より持続的で省エネな充電体験を提供します。

・傷が付きにくく、長く使える設計

アルミニウム合金とABS樹脂のハイブリッド構造により、優れた耐衝撃性・放熱性・軽量性を実現しました。

・安心保護 1時間に28万回のリアルタイム監視

過熱・過充電・過放電・ショート・過電圧・過電流などの異常を自動で検知・停止するマルチ保護機能を搭載。高い安全性で、毎日の使用も安心です。

・機内持ち込み対応

国際航空基準に準拠したバッテリー仕様で、飛行機への持ち込みも問題ありません。

※ 一部航空会社の規定により異なる場合があります。

【製品仕様】

製品名：Qi2対応モバイルバッテリー AirSlim（エアスリム）

カラー：スペースグレイ、シルバーホワイト

バッテリー容量： 3.85V / 5000mAh（19.25Wh、リチウムポリマー）

サイズ：66.9×105.4×9.5mm

重量: 116g

定格出力容量： 3160mAh

入力（USB-C）： 5V/3A、9V/2A、12V/1.5（PD 18W Max）

出力（USB-C）： 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A（20W Max）

出力（ワイヤレス）： 15W / 10W / 7.5W / 5W（最大15W）

USB-C＋ワイヤレス合計出力：最大15W

USB PD対応： PD 18W

本体充電時間：約１時間30分（※18W入力の場合）

付属充電ケーブル： 30cm（5V/3A、9V/3A、12V/3A）

Qi2対応モバイルバッテリー AirSlim（エアスリム）カラー：スペースグレイ、シルバーホワイト

【HACRAY（ハクライ）について】

HACRAY は「舶来（はくらい）」に由来し、

海外トレンドの 先進技術 と ミニマルなデザイン美 を日本市場で手頃な価格で体験できることをコンセプトにしたモバイルアクセサリーブランドです。

機能・品質・価格のバランスを重視し、日々のガジェットライフをスマートにする製品を展開しています。

公式ページ：https://hacray.com/

【株式会社ロア・インターナショナル 概要】

設立 ：2006年7月

代表取締役社長 ：Ally Won

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F

URL ：https://www.roa-international.com

事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通

直営販売ショップ：https://www.mycase.jp