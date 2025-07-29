Svelte × Tailwind CSSの「Rabee UI」コンポーネント8種類を新たに公開しました

株式会社Rabee

株式会社Rabee（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上松勇喜）は、Svelte × Tailwind CSSベースのUIコンポーネント集「Rabee UI」において、UIコンポーネント8種類を新たに公開しました。

今回リリースしたコンポーネントも含む全24種類のコンポーネントは、以下から確認できます。

Rabee UI 公式ドキュメント :https://rabeeui.com/docs/components

■ Rabee UIとは

Rabee UIとは、SvelteとTailwind CSSで構築されたUIコンポーネント集であり、カスタマイズを前提とした「コンポーネントの種」です。プロダクトごとに色やフォント、アニメーションなどを自由にカスタマイズすることで、プロダクトらしさを表現するデザインシステムをスピーディーに作り上げます。

Rabee UIの特徴

・Svelte × Tailwind CSSで柔軟にカスタマイズできる

・コンポーネント単位でコピー＆ペーストして導入できる

・ダークモード・ライトモードに対応

・日本語利用を前提としたデザイン

・コードと一致したFigmaデータも公開中

Rabee UI - すべてのコンポーネントRabee UI - Badge

■ 8つのコンポーネントを新たに公開

今回、以下8つの新たなUIコンポーネントを追加しました。AccordionやPagination、Tabsなど、一般的なページの構築に役立つパーツを中心に拡充しています。今後も継続的に、SaaSなどのページ構築に役立つUIやBlocksを順次公開します。

- Accordion(https://rabeeui.com/docs/components/accordion)- Calendar(https://rabeeui.com/docs/components/calendar)- Card(https://rabeeui.com/docs/components/card)- InputPin(https://rabeeui.com/docs/components/inputpin)- Pagination(https://rabeeui.com/docs/components/pagination)- ProgressBar(https://rabeeui.com/docs/components/progressbar)- Slider(https://rabeeui.com/docs/components/slider)- Tabs(https://rabeeui.com/docs/components/tabs)

■ 今後の展望

Rabee UIでは、今後もプロダクト開発を加速させるUIコンポーネントを継続的に追加します。基本的なUIコンポーネントだけでなく、より複雑なレイアウトや、実務で頻出するユースケースにも対応することで、単なるコンポーネント集を超えた開発基盤を目指します。

■ Rabee UIの最新情報

Rabee UIに関する最新情報は以下で公開しています。

Rabee UI LP

https://rabeeui.com

Rabee UI 公式ドキュメントサイト

https://rabeeui.com/docs

Rabee UI Figma

https://www.figma.com/community/file/1479376628733075423

Rabee UI Discordコミュニティ

https://discord.com/invite/VjtgZ4dkQa

運営について

会社名：株式会社Rabee

代表者名：上松勇喜

所在地：東京都渋谷区渋谷３丁目２６－２０ 関電不動産渋谷ビル１０F

設立：2018年8月

事業内容：受託開発・自社サービス開発・運用

https://rabee.jp/

株式会社Rabeeは、受託開発と自社サービス開発のノウハウを活かし、効率的なWeb開発を実現するクリエイティブカンパニーです。