Svelte × Tailwind CSSの「Rabee UI」コンポーネント8種類を新たに公開しました

写真拡大 (全6枚)

株式会社Rabee


株式会社Rabee（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上松勇喜）は、Svelte × Tailwind CSSベースのUIコンポーネント集「Rabee UI」において、UIコンポーネント8種類を新たに公開しました。


今回リリースしたコンポーネントも含む全24種類のコンポーネントは、以下から確認できます。


Rabee UI 公式ドキュメント :
https://rabeeui.com/docs/components


■ Rabee UIとは


Rabee UIとは、SvelteとTailwind CSSで構築されたUIコンポーネント集であり、カスタマイズを前提とした「コンポーネントの種」です。プロダクトごとに色やフォント、アニメーションなどを自由にカスタマイズすることで、プロダクトらしさを表現するデザインシステムをスピーディーに作り上げます。


Rabee UIの特徴


・Svelte × Tailwind CSSで柔軟にカスタマイズできる


・コンポーネント単位でコピー＆ペーストして導入できる


・ダークモード・ライトモードに対応


・日本語利用を前提としたデザイン


・コードと一致したFigmaデータも公開中




Rabee UI - すべてのコンポーネント


Rabee UI - Badge


■ 8つのコンポーネントを新たに公開


今回、以下8つの新たなUIコンポーネントを追加しました。AccordionやPagination、Tabsなど、一般的なページの構築に役立つパーツを中心に拡充しています。今後も継続的に、SaaSなどのページ構築に役立つUIやBlocksを順次公開します。


- Accordion(https://rabeeui.com/docs/components/accordion)
- Calendar(https://rabeeui.com/docs/components/calendar)
- Card(https://rabeeui.com/docs/components/card)
- InputPin(https://rabeeui.com/docs/components/inputpin)
- Pagination(https://rabeeui.com/docs/components/pagination)
- ProgressBar(https://rabeeui.com/docs/components/progressbar)
- Slider(https://rabeeui.com/docs/components/slider)
- Tabs(https://rabeeui.com/docs/components/tabs)






■ 今後の展望


Rabee UIでは、今後もプロダクト開発を加速させるUIコンポーネントを継続的に追加します。基本的なUIコンポーネントだけでなく、より複雑なレイアウトや、実務で頻出するユースケースにも対応することで、単なるコンポーネント集を超えた開発基盤を目指します。



■ Rabee UIの最新情報


Rabee UIに関する最新情報は以下で公開しています。



Rabee UI LP


https://rabeeui.com



Rabee UI 公式ドキュメントサイト


https://rabeeui.com/docs



Rabee UI Figma


https://www.figma.com/community/file/1479376628733075423



Rabee UI Discordコミュニティ


https://discord.com/invite/VjtgZ4dkQa



運営について

会社名：株式会社Rabee


代表者名：上松勇喜


所在地：東京都渋谷区渋谷３丁目２６－２０　関電不動産渋谷ビル１０F


設立：2018年8月


事業内容：受託開発・自社サービス開発・運用


https://rabee.jp/



株式会社Rabeeは、受託開発と自社サービス開発のノウハウを活かし、効率的なWeb開発を実現するクリエイティブカンパニーです。