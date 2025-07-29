NERO Chain、SBI GroupとCoinPostが企画・運営する「WebX Fintech EXPO powered by SBI Group」タイトルスポンサーに決定

株式会社NERO HOLDINGS

1．概要

ブロックチェーン経済を再構築することをコンセプトに掲げる次世代Layer 1「NERO Chain(https://nerochain.io/)」は、2025年8月22日（金）大阪市で行われる「WebX Fintech EXPO powered by SBI Group(https://2025.webx-asia.com/ja/osaka/)」のタイトルスポンサーに決定しました。

WebX Fintech EXPOでNERO Chainがタイトルスポンサー



さらに、2025年8月25日（月）・26日（火）にザ・プリンス パークタワー東京で開催されるアジア最大級のWeb3カンファレンス「WebX 2025(https://coinpost.jp/?p=631055&post_type=pressrelease)」において、プラチナスポンサーを務めることが決定いたしました。

WebX 2025でNERO Chainがプラチナスポンサー

2．Jake Stolarski（NERO Chain CEO）コメント

「WebXへの協賛は、NERO Chainが掲げる“トークン化経済を誰もが当たり前に享受できる世界”を加速させる重要なステップです。WebX Fintech EXPOのタイトルスポンサーとして、既存の業界とWeb3の架け橋となり、開発者・企業・投資家の皆さまと共に新たな金融エコシステムを創出していきます。」



3．WebX Fintech EXPO powered by SBI Group について

開催日：2025年8月22日（金）10:00-18:00

形 式：招待制・対面開催

主 催：一般社団法人WebX実行委員会

企 画・運営：株式会社CoinPost、SBIホールディングス株式会社



WebX Fintech EXPOは伝統金融とWeb3を融合させた次世代金融の在り方を探る1日限定の特別イベントです。国内外の金融機関、スタートアップ、規制当局が一堂に会し、革新的テクノロジーと規制の展望を議論します。



4．WebX 2025 について

開催日：2025年8月25日（月）- 26日（火）

会 場：ザ・プリンス パークタワー東京

主 催：一般社団法人WebX実行委員会

企 画・運営：株式会社CoinPost



WebXは世界中の業界リーダー、起業家、投資家、政策担当者が集結し、Web3の最新動向を議論する国際会議です。昨年は50カ国以上から1万人超が参加しました。



5．NERO Chain について

NERO Chainは、アプリトークンをガスに利用できる柔軟な手数料設計と自動収益分配機能を備えたEVM互換Layer 1ブロックチェーンです。アカウント抽象化、シームレスUX、そしてdAppの経済的自立を可能にするインフラを提供し、“見えないブロックチェーン”としてトークン化経済の基盤を構築します。

公式サイト：https://nerochain.io/

X（グローバル）：https://x.com/Nerochain_io

X（日本）：https://x.com/NEROCHAIN_JP

6．今後の展望

NERO Chainは、WebX Fintech EXPOおよびWebX 2025での協賛活動を通じて、開発者コミュニティとの連携を強化し、国内外のパートナーシップを拡大します。イベント当日はブース出展やハンズオンセッションを実施し、NEROエコシステムの最新ロードマップと事例を公開予定です。

7．本件に関するお問い合わせ

NERO Chain PR事務局

E-mail：contact@nerochain.io

本リリースに記載された会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。イベント内容・登壇者情報は発表日時点のものであり、予告なく変更される場合があります。