PwCコンサルティング、Beatrustとスキルベースの人材マネジメントによる人的資本経営支援で業務提携

2025年7月29日

PwCコンサルティング合同会社



PwCコンサルティング、Beatrustとスキルベースの人材マネジメント

による人的資本経営支援で業務提携

生成AIを活用した「Beatrust Scout」で社員のスキルを可視化し、

人的資本を最大限に活用する取り組みを共同推進



以上

PwCコンサルティング合同会社について: https://www.pwc.com/jp/consulting PwCコンサルティング合同会社は、経営戦略の策定から実行まで総合的なコンサルティングサービスを提供しています。PwCグローバルネットワークと連携しながら、クライアントが直面する複雑で困難な経営課題の解決に取り組み、グローバル市場で競争力を高めることを支援します。Beatrust株式会社について:https://corp.beatrust.com/Beatrust(ビートラスト)株式会社は「誰もが最高の自分を実現できる世界をつくる」をビジョンに掲げ、2020年に設立されたスタートアップです。Beatrust株式会社は、企業の人的資本を最大限に活用するためのソリューションを提供しています。生成AIを活用することで、社員のスキルや経験を自動で可視化し、適切な人材と機会をマッチング。経営層や人事が事業戦略と人材戦略を効果的に連動できるようサポート。これにより、社員の自律的な協業を促進し、組織全体の生産性を向上、持続可能なイノベーションを生み出す環境を実現します。(c) 2025 PwC Consulting LLC. All rights reserved.PwC refers to the PwC network member firms and/or their specified subsidiaries in Japan, and may sometimes refer to the PwC network. Each of such firms and subsidiaries is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.