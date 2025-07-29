ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」の引受けについて(株式会社讃商)

株式会社中国銀行

当行では、私募債発行を通じ、地域社会に貢献する企業を応援しております。６月５日（木）に、株式会社讃商の『ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」※』の引受けと財務代理人を務めました。その手数料の一部を使い、香川県立高松商業高等学校へフットサルボールを同社と当行の連名にて寄贈いたしました。

※『ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」』

ＳＤＧｓに関連した地域社会への貢献を目的として、私募債発行企業からいただく手数料の一部で備品などを購入し、私募債発行企業が指定するＳＤＧｓに関連する先へ当行と発行企業の連名にて寄贈する私募債。

【発行企業および私募債の概要】- 銘 柄 名 ：株式会社讃商 第９回無担保社債（当行保証付および適格機関投資家限定）- 所 在 地 ：香川県高松市林町９１-１- 代 表 者 ：増田 勝- 業 種 ：建材卸売業- 売 上 高 ：２，２５２百万円（令和６年８月期）- 発 行 額 ：１００百万円- 発 行 日 ：令和７年６月５日（木）- 発行期間 ：５年- 返済方法 ：満期一括償還- 資金使途 ：運転資金- 寄 贈 先 ：香川県立高松商業高等学校- コメント ： 当社は昭和３２年の創業以来、サッシ・エクステリア・外壁材などの建材の販売を通し、トータル的販工企業として成長を遂げてまいりました。今後も持続可能な地域社会へ貢献するトータルマテリアルサプライヤーとして豊かな未来の実現に貢献してまいります。

寄贈式の様子写真左から塩飽支店長（中国銀行）、増田社長（讃商）、金光主将、吉田校長、川原監督（高松商業高校）

実施日

令和７年７月9日（水）午前１０時３０分

実施場所

香川県立高松商業高等学校 校長室

出席者

高松商業高校 ：吉田校長

同校サッカー部 ：川原監督、金光主将

讃商 ：増田社長

中国銀行高松東支店：塩飽支店長

増田社長が金光主将に目録を手渡し、「全国大会に向けてしっかり準備し、県民や卒業生に明るい話題を届けてほしい」と伝えられ、これを受けた金光主将は力強く返答されました。

当行は、今後も地域社会への貢献活動を積極的に推進してまいります。