【人気絵本、待望のグッズ登場】Tシャツ＆トートバッグ7月25日より発売
世界文化ワンダーグループは、人気絵本『なんでやねん』『びっクリスマスで なんでやねん』『だいじょうぶ？ ズコッ』のイラストを使ったTシャツとトートバッグを7月25日（金）より発売しました。
Ｔシャツ／各4,950円（税込） トートバッグ／Ｍ3,850円（税込）
Ｔシャツ／各4,950円（税込） トートバッグ／Ｍ3,850円（税込） Ｌ4,950円（税込）
Ｔシャツはカラーバリエーション、サイズともに豊富に用意しています。
ラインナップを詳しく見る :
https://p-t-a.shop/collections/sekaibunkasha
『なんでやねん』『びっクリスマスでなんでやねん』刊行概要
累計17万部を突破した大人気シリーズ絵本「なんでやねん」。鈴木 翼さんの遊び歌から生まれた絵本『なんでやねん』は、現在シリーズ6作目。読みながら、思わず「なんでやねん！」とツッコみたくなるナンセンスな笑いが満載。絵は、ほのぼのとした作風が魅力のあおき ひろえさん。親子でいっしょに笑える爆笑シーンの連続のなかに、家族の温かさがじんわりと伝わってくる「家族絵本」。「なんでやねん」シリーズ公式X(https://x.com/nandeyanen_7pr)
『なんでやねん』
■文：中川 ひろたか
■原案：鈴木 翼
■絵：あおき ひろえ
■発売日：2013年7月9日
■定価：1,430 円（税込）
■仕様：B5変型／32ページ
■発行：株式会社世界文化ワンダーグループ
■発行・発売：株式会社世界文化社
https://books.sekaibunka.com/book/b10103597.html
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『びっクリスマスで なんでやねん』
■文：鈴木翼 絵：あおきひろえ
■発売日：2025年6月26日
■定価：1,430円（税込）
■仕様：B5変型・32ページ
■発行／株式会社世界文化ワンダーグループ
■発行・発売／株式会社世界文化社
https://books.sekaibunka.com/book/b10135124.html
https://amzn.asia/d/0Tj6wB3
『だいじょうぶ？ ズコッ』刊行概要
遊び歌作家・鈴木翼さんと人気絵本作家のカワダクニコさんの絵本『だいじょうぶ？ ズコッ』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002007.000009728.html)。大人気の「なんでやねん」シリーズの姉妹本です。
『だいじょうぶ？ ズコッ』
■文：鈴木 翼
■絵：カワダ クニコ
■発売日：2025年3月27日
■定価：1,430 円（税込）
■仕様：B5変型／24ページ
■発行：株式会社世界文化ワンダーグループ
■発行・発売：株式会社世界文化社
https://books.sekaibunka.com/book/b10131202.html
https://www.amazon.co.jp/dp/4418258108