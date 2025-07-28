【人気絵本、待望のグッズ登場】Tシャツ＆トートバッグ7月25日より発売

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株式会社世界文化ホールディングス


世界文化ワンダーグループは、人気絵本『なんでやねん』『びっクリスマスで なんでやねん』『だいじょうぶ？ ズコッ』のイラストを使ったTシャツとトートバッグを7月25日（金）より発売しました。



Ｔシャツ／各4,950円（税込）　トートバッグ／Ｍ3,850円（税込）


Ｔシャツ／各4,950円（税込）　トートバッグ／Ｍ3,850円（税込）　Ｌ4,950円（税込）

Ｔシャツはカラーバリエーション、サイズともに豊富に用意しています。



ラインナップを詳しく見る :
https://p-t-a.shop/collections/sekaibunkasha



『なんでやねん』『びっクリスマスでなんでやねん』刊行概要



累計17万部を突破した大人気シリーズ絵本「なんでやねん」。鈴木 翼さんの遊び歌から生まれた絵本『なんでやねん』は、現在シリーズ6作目。読みながら、思わず「なんでやねん！」とツッコみたくなるナンセンスな笑いが満載。絵は、ほのぼのとした作風が魅力のあおき ひろえさん。親子でいっしょに笑える爆笑シーンの連続のなかに、家族の温かさがじんわりと伝わってくる「家族絵本」。「なんでやねん」シリーズ公式X(https://x.com/nandeyanen_7pr)



『なんでやねん』


■文：中川 ひろたか


■原案：鈴木 翼


■絵：あおき ひろえ


■発売日：2013年7月9日


■定価：1,430 円（税込）


■仕様：B5変型／32ページ


■発行：株式会社世界文化ワンダーグループ


■発行・発売：株式会社世界文化社


https://books.sekaibunka.com/book/b10103597.html


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『びっクリスマスで なんでやねん』


■文：鈴木翼　絵：あおきひろえ
■発売日：2025年6月26日


■定価：1,430円（税込）


■仕様：B5変型・32ページ


■発行／株式会社世界文化ワンダーグループ


■発行・発売／株式会社世界文化社


https://books.sekaibunka.com/book/b10135124.html


https://amzn.asia/d/0Tj6wB3





『だいじょうぶ？ ズコッ』刊行概要



遊び歌作家・鈴木翼さんと人気絵本作家のカワダクニコさんの絵本『だいじょうぶ？ ズコッ』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002007.000009728.html)。大人気の「なんでやねん」シリーズの姉妹本です。



『だいじょうぶ？ ズコッ』


■文：鈴木 翼


■絵：カワダ クニコ


■発売日：2025年3月27日


■定価：1,430 円（税込）


■仕様：B5変型／24ページ


■発行：株式会社世界文化ワンダーグループ


■発行・発売：株式会社世界文化社


https://books.sekaibunka.com/book/b10131202.html


https://www.amazon.co.jp/dp/4418258108