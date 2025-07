【ＢＳ日テレ】ＢＳ日テレ初放送！シングルマザー×財閥三世の恋は大波乱！？訳アリ男女のドタバタラブロマンス(ハート)韓国ドラマ「二度目のトキメキ　あばたもエクボ！」7月30日（水）ごご３時放送スタート！

「恋の花が咲きました~2人はパトロール中~」の演出家コ・ヨンタク×「花道だけ歩きましょう~恋の花が咲きました~」の脚本家ナ・スンヒョンが贈る!予測不 可能な展開と次々に現れる魅力的な登場人物に引きつけられる、最高視聴率20.5%(TNmS)を記録した人気作!

株式会社BS日本Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2022 KBS. All rights reserved

KBSイルイルドラマではすっかりお馴染みの制作陣が初タッグ!王道でありながらも新鮮なストーリーから目が離せない。相手が誰でも言うべきことはハッキリ言ってのける”MZ世代の嫁”であるヒロインのヨンイを始め、登場人物一人一人のキャラクター設定も魅力的。

「愛は歌に乗って」のペク・ソンヒョン×「キャリアを引く女~キャリーバッグいっぱいの恋~」のペ・ヌリのメインカップルはもちろん!「ブロマンス探偵団~君は最高のパートナー~」のチョン・スファン、「初対面だけど愛してます」のチェ・ユンラにも注目!

<BS日テレ 國井プロデューサー コメント>

早くに旦那さんを亡くし、姑や義理の弟に悩まされながらも、幼い子供を育てるために、昼は嫁ぎ先の食堂、夜はコンビニで懸命に働くシングルマザー!そのひたむきな姿に惹かれていくのが財閥三世というシンデレラストーリー!これを見ると韓国のコンビニで働きたくなるかも?「夢は願えば叶う!」元気づけられる作品です。

<あらすじ>

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2022 KBS. All rights reservedLicensed by KBS Media Ltd. (C) 2022 KBS. All rights reservedLicensed by KBS Media Ltd. (C) 2022 KBS. All rights reservedLicensed by KBS Media Ltd. (C) 2022 KBS. All rights reserved

早くに最愛の夫を亡くし、シングルマザーとなってしまったイ・ヨンイ。幼い娘、ミリネのために昼間は義祖母が営む伝統コムタン屋で働き、夜はコンビニでアルバイトに励んでいる。何かと嫁いびりをしてくる義母のオ・ウンスクや、どうしようもない義弟のキム・ドシクに振り回されながらも、忙しない日々を懸命に過ごしていた。一方、財閥三世だが複雑な家庭環境で育ったチャン・ギョンジュン。アメリカ留学から戻ってきたギョンジュンは、ある時、商店街のトイレでいきなりヨンイに水をかけられてしまう。ドシクに水をかけるつもりだったヨンイは、必死になって謝るのだが……。

<番組概要>

[タイトル]韓国ドラマ「二度目のトキメキ あばたもエクボ!」

[放送日時]2025年7月30日(水)ごご3時スタート!

毎週月曜~金曜 ごご3時~4時放送

[放送局] BS日テレ

[放送話数]60分×76話

[スタッフ]演出: コ・ヨンタク「恋の花が咲きました~2人はパトロール中~」

脚本: ナ・スンヒョン「花道だけ歩きましょう~恋の花が咲きました~」

[出演者] チャン・ギョンジュン役:ペク・ソンヒョン 「愛は歌に乗って」

イ・ヨンイ役:ペ・ヌリ「キャリアを引く女~キャリーバッグいっぱいの恋~」

キム・へミ役:チェ・ユンラ「初対面だけど愛してます」

チャン・セジュン役:チョン・スファン「ブロマンス探偵団~君は最高のパートナー~」

[コピーライト]Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2022 KBS. All rights reserved

※画像使用の際には必ず上記(C)表記をお願いします。

[番組HP] https://www.bs4.jp/tokimeki/

放送終了後にはTVerでの見逃し配信もスタート!