BAPE(R)︎とBOUNTY HUNTER SKULL KUN FIGURE 名作“スカルくん”がABC CAMOで登場

「A BATHING APE(R)︎(ア ベイシング エイプ(R)︎、以下BAPE(R)︎)」は、「BOUNTY HUNTER(バウンティーハンター)」とのコラボレーションによる、スペシャルエディションのフィギュア「SKULL-KUN(スカルくん)」をリリースします。

今年創業30周年を迎えたBOUNTY HUNTERは、1995年にHIKARU氏とTAKA氏によって誕生。日本のオリジナルトイ・カルチャーの草分け的存在として知られ、BAPE(R)とともに世界中のファンと深いつながりを築きながら原宿発ストリートシーンを牽引してきました。"スカルくん"は、ユーモラスで愛嬌ある表情と独特のデザインで人気を集め、数々の限定カラーやコラボレーションモデルがリリースされてきた、BOUNTY HUNTERの象徴的キャラクターです。

今回のコラボレーションでは、高さ約17cmの"スカルくん"をBAPE(R)︎のシグネチャーパターンである"ABC CAMO"で大胆に再構築。恐れのない表現を貫くBAPE(R)︎BOUNTY HUNTERの美学とカルチャーが交錯する、唯一無二のコレクターズアイテムに仕上げました。

本コレクションは、2025年8月1日(金)11:00よりbape.comにて先行発売、8月2日(土)より通常販売を開始いたします。展開カラーはグリーン、ピンク、ブルーの3色となっております。なお、ブラックは「BOUNTY HUNTER」限定カラーとして、同日8月1日(金)11:00より、東京・仙台のオンラインストア限定で発売となります。

ストリートカルチャーを象徴する両ブランドが生み出す特別なプロダクトを是非手に取ってご覧ください。

※CAMO柄の配置箇所は1点1点個体差がございます。

※本体の色ムラ、多少の掠れやキズ、気泡、若干の歪みがある場合がございます。

また塗装、CAMO柄部分に色ムラ、塗装ムラ、掠れ、欠けなどがある場合がございます。素材、製造過程の性質上予めご了承ください。

※パッケージは梱包材になりますダメージにつきましてはご了承ください。

BAPE(R)︎ X BOUNTY HUNTERABC CAMO SKULL-KUN FIGURECOLOR: BLUE\20,680- (税込)BAPE(R)︎ X BOUNTY HUNTERABC CAMO SKULL-KUN FIGURECOLOR: GREEN\20,680- (税込)BAPE(R)︎ X BOUNTY HUNTERABC CAMO SKULL-KUN FIGURECOLOR: PINK\20,680- (税込)【BOUNTY HUNTER限定】BAPE(R)︎ X BOUNTY HUNTERABC CAMO BLACK SKULL-KUN FIGURECOLOR: BLACK\20,680- (税込

