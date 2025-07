ウェットワイプ市場の需要、シェア、動向、成長、機会および洞察分析（2025年～2035年）

1

Survey Reports LLCは、2025年7月に*「用途別(パーソナルケア、家庭用クリーニング、ヘルスケア、自動車、産業)、種類別(ベビーワイプ、除菌ワイプ、保湿タオル、メイク落としワイプ、表面用ワイプ)、素材別(不織布、コットン、ビスコース、ポリエステル、竹)、最終用途別(家庭用、商業用、施設用)に分類したウェットワイプ市場:世界市場分析、動向、機会および予測(2025年~2035年)」*という調査報告書を発表したと明らかにした。本レポートはウェットワイプ市場に関する予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場動向を強調している。ウェットワイプ市場の概要ウェットワイプとは、清掃および衛生目的で使用される、小型であらかじめ湿らせた使い捨てクロスである。通常は不織布で作られており、用途に応じて、水、洗浄成分、消毒剤、スキンケア成分などを含む溶液に浸されている。ウェットワイプは、パーソナルケア(ベビーワイプやフェイシャルワイプなど)、家庭用清掃、医療衛生、産業用途に広く使用されている。利便性、携帯性、迅速な清掃能力を備えていることから、外出先での使用に適しており人気が高い。特にパンデミック以降、衛生および清潔さへの関心が高まっていることにより、消費者市場および業務用市場の両方においてウェットワイプの需要は増加し続けている。Surveyreportsの専門家によるウェットワイプ市場の調査分析によれば、2025年における市場規模は52億ドルであったことが判明した。さらに、2035年末までに市場規模は89億ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、ウェットワイプ市場は年平均成長率(CAGR)約5.8%で成長する見込みである。無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038066【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326119&id=bodyimage1】Surveyreportsのアナリストによる定性的なウェットワイプ市場分析によれば、市場規模の拡大は以下の要因によって促進されるとされている。すなわち、ウェルネストレンドの高まり、自然・オーガニック製品へのシフト、健康・衛生意識の向上、利便性および持続可能性への需要である。ウェットワイプ市場における主要企業としては、Unicharm Corporation, Mars Incorporated, S. C. Johnson and Son, Inc., Coty Inc, Johnson and Johnson, Clorox Company, Procter and Gamble, Burt's Bees, Henkel AG and Co. KGaA, KimberlyClark Corporation, Edgewell Personal Care Company, Persil, Reckitt Benckiser Group, Emerson Electric Coまた、当社のウェットワイプ市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびその構成国に関する詳細な分析が含まれている。加えて、日本のクライアントのニーズに対応した詳細な分析も含まれている。目次● 各国におけるウェットワイプ市場の規模、成長分析、および主要市場プレーヤーの評価● 世界のウェットワイプ市場(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ)における需要および機会の分析(2035年まで、対象国に日本を含む)● アナリストによるCレベル幹部への提言● 市場の変動と将来展望の評価● 市場セグメンテーション分析:用途別、種類別、素材別、最終用途別、地域別● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析