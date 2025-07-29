リディアダンスアカデミー泉野校にてFUNAの新クラス開講！
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、石川県金沢市泉野町のダンススタジオにて新クラス（担当：FUNA）を7月25日よりスタートいたします。
HP：https://re-dia.jp/blog/izumino-newclass-funa/
［講師］
FUNA
［担当レッスン］
■毎週金曜日
16:10～17:10 リトル
17:15～18:30 K-POP／キッズ＆一般
18:35～19:50 HIPHOP／キッズ＆一般
■講師紹介
【プロフィール】
石川県出身
高校の部活動からダンスを始め、高校卒業後、専門学校で様々なジャンルを学ぶ
現在、インストラクター・バックダンサーとして活動
【経歴】
令和三年度ダンスドリル秋季競技大会 甲信越大会 HIPHOP女子部門 Medium編成 1位
令和三年度ダンスドリル秋季競技大会 甲信越大会 HIPHOP男女混成部門 Small編成 1位
RUNUP DANCE CONTEST 2022北陸早期予選 U-18部門 優勝
にっぽんワチャチャ 日本武道館ワンマン バックダンサー
OCEAN MARKET FES 2025 DXTEEN バックダンサー
■レッスン内容
ストレッチ→アイソレ→リズムトレーニング→振り
の順で進めます！
ダンスは楽しいが1番！！
音楽に合わせて楽しく体を動かしましょう ♪
初心者の方もぜひ気軽にお越しください！
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー泉野校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー泉野校
所在地：〒921-8034 石川県金沢市泉野町3-1-35
最寄駅：北陸鉄道石川線「野町駅」徒歩20分
開講曜日：金
ホームページ：https://re-dia.jp/izumino/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325061&id=bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
HP：https://re-dia.jp/blog/izumino-newclass-funa/
［講師］
FUNA
［担当レッスン］
■毎週金曜日
16:10～17:10 リトル
17:15～18:30 K-POP／キッズ＆一般
18:35～19:50 HIPHOP／キッズ＆一般
■講師紹介
【プロフィール】
石川県出身
高校の部活動からダンスを始め、高校卒業後、専門学校で様々なジャンルを学ぶ
現在、インストラクター・バックダンサーとして活動
【経歴】
令和三年度ダンスドリル秋季競技大会 甲信越大会 HIPHOP女子部門 Medium編成 1位
令和三年度ダンスドリル秋季競技大会 甲信越大会 HIPHOP男女混成部門 Small編成 1位
RUNUP DANCE CONTEST 2022北陸早期予選 U-18部門 優勝
にっぽんワチャチャ 日本武道館ワンマン バックダンサー
OCEAN MARKET FES 2025 DXTEEN バックダンサー
■レッスン内容
ストレッチ→アイソレ→リズムトレーニング→振り
の順で進めます！
ダンスは楽しいが1番！！
音楽に合わせて楽しく体を動かしましょう ♪
初心者の方もぜひ気軽にお越しください！
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー泉野校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー泉野校
所在地：〒921-8034 石川県金沢市泉野町3-1-35
最寄駅：北陸鉄道石川線「野町駅」徒歩20分
開講曜日：金
ホームページ：https://re-dia.jp/izumino/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325061&id=bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
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