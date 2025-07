Henan Xianmen Mountain Scenic Area

【三門峡(中国)2025年7月29日新華社=共同通信JBN】7月23日から27日まで、河南省鄭州市でShanghai Cooperation Organization Media and Think Tank Summit(上海協力機構(SCO)メディア・シンクタンクサミット)が開催されました。7月23日、SCO加盟国からのゲスト19人が三門峡市ベン池(Mianchi)県を訪問し、Henan Xianmen Mountain Scenic Area(河南仙門山風景区)、Yangshao Culture Museum(仰韶文化博物館)、Henan Yangshao Liquor Co., Ltd.、Yangshao Ecological Winemaking Parkなどの名所を視察しました。この没入型の体験を通じて、参加者は仰韶文化の古くからの伝統と現代のイノベーションについての洞察を得ました。

Henan Yangshao Liquor Co., Ltd.は河南省の白酒の模範的企業であり、中国の白酒業界をリードする企業です。同社は、仰韶文化と中国の飲酒文化をより良く保存し促進するために、「Yangshao Winery:One Winery with Five Gardens(仰韶ワイナリー:1つのワイナリーと5つの庭園)」を開発しました。

Yangshao Caitaofang(仰韶彩陶坊)は同社の主力商品です。ボトルデザインは、「小口尖底瓶」や「魚文瓢箪瓶」などの国宝にインスピレーションを得たものです。中国白酒の13番目の香型を表しています。

さらに、Yangshao Caitaofangは英国、フィリピン、ラオス、ケニア、インドネシアなど17カ国に輸出されています。仰韶文化を海外に広め、中国独自の風味を伝える使者としての役割を果たしています。

ソース:Henan Yangshao Liquor Co., Ltd.