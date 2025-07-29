茅原実里と富士山麓電気鉄道がコラボレーション 車内ポスタージャック、終点「河口湖駅」でのオリジナルアナウンス等で 来場者をお出迎え！
来る8月2日（土）、3日（日）に河口湖ステラシアターで開催される【billboard classics 茅原実里 Symphonic Concert "Harmony"】にあわせ、ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）と富士急行線を運営する富士山麓電気鉄道株式会社（本社:山梨県南都留郡富士河口湖町）とのコラボレーション企画として、車内ポスタージャック、オリジナルヘッドマークの掲出、特別臨時便の運行、終点「河口湖駅」でのオリジナル到着アナウンスや横断幕・駅名標の設置など、来場者を迎える施策が決定した。
施策の詳細は次のとおり。
■車内ポスタージャック・オリジナルヘッドマーク：
「大月駅」⇔「河口湖駅」間で運行される富士急行線を公演オリジナルポスターとオリジナルヘッドマークでジャック。
□運行期間：2025年8月1日（金）～8月3日（日）
※運行期間・時刻は予告なく変更となる場合がございます。
※運行時刻は富士急行線ホームページまたは駅係員にご確認ください。
https://www.fujikyu-railway.jp/
■横断幕・駅名標：
河口湖駅にて公演オリジナルデザインの横断幕、駅名標を掲示。電車をご利用されないお客様も、入場券（大人180円、小人90円）で改札内へ入場が可能。
□期間：2025年7月30日（水）～8月3日（日）
■特別臨時便：
公演当日、「大月駅」⇔「河口湖駅」間で運行される、特別臨時便にて茅原実里による車内特別アナウンスを放送。※アナウンスは事前収録
□運行日時：2025年8月2日（土）、3日（日）大月11：12発 → 河口湖12：38着
□停車駅：大月、富士山、河口湖
□料金：大月～河口湖 1,170円、富士山～河口湖 230円 ※通常運賃でご利用いただけます。
■ウェルカムアナウンス：
富士急行線の終点「河口湖駅」にて、茅原実里によるオリジナル到着アナウンスを放送。
□放送時間：2025年8月2日（土）、3日（日）9:00～17:00
なお本公演は、河口湖ステラシアター開館30周年記念事業のひとつとして開催されるシンフォニックライブで、茅原は河口湖ステラシアターで2009年以来公演を重ねており、同会場で最多クラスとなる公演数を記録している。富士山麓を舞台に繰り広げられる躍動感溢れる一夜限りのステージをお楽しみいただきたい。
◎公演情報
billboard classics 茅原実里 Symphonic Concert “Harmony”
開催日時：
【山梨】2025年8月2日（土）河口湖ステラシアター 開場16:00／開演17:00
【山梨】2025年8月3日（日）河口湖ステラシアター 開場16:00／開演17:00
出演：
茅原実里
指揮：佐々木新平
管弦楽：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
チケット：
SS席（特典付き）44,000円※完売、S席14,300円、A席8,800円、B席4,400円、車いす席14,300円（全席指定・税込）
チケット販売スケジュール：
一般発売（先着）：2025年5月17日（土） 10:00～
＜公演公式サイト＞
https://billboard-cc.com/chiharaminori2025
主催：ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）、河口湖ステラシアター
企画：ビルボードジャパン、茅原実里、TSUNAIDE
制作：ビルボードジャパン
協力：バンダイナムコミュージックライブ、ホットスタッフ・プロモーション
後援：富士河口湖町、米国ビルボード、TOKYO MX、文化放送
＜注意事項＞
※未就学児入場不可
※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで
※車椅子をご利用のお客様は、車椅子席を購入ください。
※チケットはおひとり様1枚必要となります。
※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認の上、チケットをお求めください
（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice/ ）
＜公演に関するお問合せ＞
ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日12:00～18:00）
ビルボードクラシックス
音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに400以上の公演を開催している。
参考資料：
https://prtimes.jp/a/?f=d5179-2371-5a55b09cb298ae911f45bd95db5faa02.pdf
ビルボードジャパン http://www.billboard-japan.com/
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1