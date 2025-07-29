茅原実里と富士山麓電気鉄道がコラボレーション 車内ポスタージャック、終点「河口湖駅」でのオリジナルアナウンス等で 来場者をお出迎え！

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阪急阪神ホールディングス株式会社

来る8月2日（土）、3日（日）に河口湖ステラシアターで開催される【billboard classics 茅原実里 Symphonic Concert "Harmony"】にあわせ、ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）と富士急行線を運営する富士山麓電気鉄道株式会社（本社:山梨県南都留郡富士河口湖町）とのコラボレーション企画として、車内ポスタージャック、オリジナルヘッドマークの掲出、特別臨時便の運行、終点「河口湖駅」でのオリジナル到着アナウンスや横断幕・駅名標の設置など、来場者を迎える施策が決定した。




施策の詳細は次のとおり。


■車内ポスタージャック・オリジナルヘッドマーク：


「大月駅」⇔「河口湖駅」間で運行される富士急行線を公演オリジナルポスターとオリジナルヘッドマークでジャック。


□運行期間：2025年8月1日（金）～8月3日（日）


※運行期間・時刻は予告なく変更となる場合がございます。


※運行時刻は富士急行線ホームページまたは駅係員にご確認ください。


https://www.fujikyu-railway.jp/



■横断幕・駅名標：


河口湖駅にて公演オリジナルデザインの横断幕、駅名標を掲示。電車をご利用されないお客様も、入場券（大人180円、小人90円）で改札内へ入場が可能。


□期間：2025年7月30日（水）～8月3日（日）



■特別臨時便：


公演当日、「大月駅」⇔「河口湖駅」間で運行される、特別臨時便にて茅原実里による車内特別アナウンスを放送。※アナウンスは事前収録


□運行日時：2025年8月2日（土）、3日（日）大月11：12発 → 河口湖12：38着


□停車駅：大月、富士山、河口湖


□料金：大月～河口湖 1,170円、富士山～河口湖 230円 ※通常運賃でご利用いただけます。



■ウェルカムアナウンス：


富士急行線の終点「河口湖駅」にて、茅原実里によるオリジナル到着アナウンスを放送。


□放送時間：2025年8月2日（土）、3日（日）9:00～17:00



なお本公演は、河口湖ステラシアター開館30周年記念事業のひとつとして開催されるシンフォニックライブで、茅原は河口湖ステラシアターで2009年以来公演を重ねており、同会場で最多クラスとなる公演数を記録している。富士山麓を舞台に繰り広げられる躍動感溢れる一夜限りのステージをお楽しみいただきたい。



◎公演情報


billboard classics 茅原実里 Symphonic Concert “Harmony”



開催日時：


【山梨】2025年8月2日（土）河口湖ステラシアター 開場16:00／開演17:00


【山梨】2025年8月3日（日）河口湖ステラシアター 開場16:00／開演17:00



出演：


茅原実里


指揮：佐々木新平


管弦楽：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団



チケット：


SS席（特典付き）44,000円※完売、S席14,300円、A席8,800円、B席4,400円、車いす席14,300円（全席指定・税込）



チケット販売スケジュール：


一般発売（先着）：2025年5月17日（土） 10:00～



＜公演公式サイト＞


https://billboard-cc.com/chiharaminori2025



主催：ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）、河口湖ステラシアター


企画：ビルボードジャパン、茅原実里、TSUNAIDE


制作：ビルボードジャパン


協力：バンダイナムコミュージックライブ、ホットスタッフ・プロモーション


後援：富士河口湖町、米国ビルボード、TOKYO MX、文化放送



＜注意事項＞


※未就学児入場不可


※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで


※車椅子をご利用のお客様は、車椅子席を購入ください。


※チケットはおひとり様1枚必要となります。


※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認の上、チケットをお求めください


（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice/ ）



＜公演に関するお問合せ＞


ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日12:00～18:00）



ビルボードクラシックス



音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに400以上の公演を開催している。






参考資料：


https://prtimes.jp/a/?f=d5179-2371-5a55b09cb298ae911f45bd95db5faa02.pdf



ビルボードジャパン　http://www.billboard-japan.com/



発行元：阪急阪神ホールディングス


　　　　大阪市北区芝田1-16-1